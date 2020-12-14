Уряд ввів нові карантинні обмеження на території України. У роботі Google стався масштабний збій. ФОПи можуть подавати заявки на виплату компенсацій: як отримати допомогу. Олексія Навального могли отруїти працівники ФСБ. Суперники для "Шахтаря" і "Динамо". Такими були головні новини 14 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 14 грудня

Нові карантинні обмеження

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Уряд ввів у дію постанову про нові карантинні обмеження на території України з 19 грудня. Окрім того, продовжать діяти усі попередні обмеження, передбачені для помаранчевої зони карантину.

Нові карантинні обмеження забороняють:

Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу та за присутності відвідувачів.

Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 квадратних метрів.

Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.

Зверніть увагу! У новорічну ніч, тобто з 31 грудня на 1 січня, ресторани та кафе можуть працювати до 1 години ночі.

Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 квадратних метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.



В Україні діятимуть нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що раніше Кабінет Міністрів продовжив дію загальнонаціонального карантину до 28 лютого 2021 року. Водночас вже з 8 по 24 січня в Україні можуть оголосити локдаун.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні:

За останню добу в Україні виявили помітно меншу кількість інфікованих COVID-19 українців – всього 6 451.

Втім, навіть у МОЗ визнають: така цифра зумовлена зменшенням тестувань. Мовляв, українці відмовляються від них навіть, маючи усі симптоми коронавірусу.

Загалом в Україні на COVID-19 захворіли вже 900 666 людей, з них одужали 506 718, а померли 15 247.

Збій у роботі Google

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Вдень 14 грудня у роботі Google стався масштабний збій. Користувачі фіксували збої в роботі Gmail, YouTube і Google Drive.

Про помилки та неможливість приєднатися до сервісів пошуковика користувачі почали повідомляти о 13:53 за Києвом. Не зважаючи на універсальний характер збоїв, компанія не спішила повідомляти занепокоєним користувачам про деталі проблеми з будь-якими послугами протягом перших 30 хвилин після відключення.

Що не працювало:

YouTube;

Gmail;

Google;

Google Drive;

Pokémon Go;

Google Classroom;

Youtube TV;

Nest;

Google Home;

Google Play;

Youtube Music;

Discord.

Близько 14:30 сервіси поступово почали відновлювати роботу.

Що ж трапилось? Як пояснили у компанії, збій виник через проблеми з квотою внутрішнього сховища. У Google також додали, що всі проблеми вже вирішені, та пообіцяли провести ретельне розслідування інциденту, аби масштабний збій не повторився знову.

Навального отруїли ФСБшники

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Низка провідних ЗМІ, серед яких – Bellingcat, CNN, Der Spiegel, а також The Insider провели розслідування, яке стосувалося отруєння опозиціонера Олексія Навального у Росії.

Так, розслідувачі стверджують, що Навального отруїла "Новачком" спецгрупа з 8 оперативників ФСБ із секретного підрозділу. Вони могли діяти під прикриттям Інституту криміналістики Федеральної служби безпеки.

Ба більше – ці люди стежили і таємно літали по містах вслід за політиком, починаючи з 2017 року. Саме того року, як підмічають журналісти, Навальний оголосив про намір балотуватися у президенти.

За даними ЗМІ, до отруєння Навального причетні:

Станіслав Макшаков (полковник, працював в інституті, що займався програмою розробки "Новачка");

Олег Таякін (псевдонім "Тарасов", медик);

Олексій Александров ("Фролов", колишній лікар швидкої, військовий лікар);

Іван Осипов ("Спиридонов", лікар);

Костянтин Кудрявцев ("Соколов", військовий, закінчив Російську академію військового хіміко-біологічного захисту);

Олексій Кривощеков (колишній посадовець Міноборони РФ);

Михайло Швець ("Степанов", співробітник ФСБ);

Володимир Паняєв (співробітник ФСБ, до отруєння Навального жив з ним в одному будинку).



Переговори ФСБшників у липні / Зображення The Insider

У поїздку до Новосибірська і Томська разом з Навальним вирушили Александров, Осипов і Паняєв. Окрім того, двоє з них нібито здійснили невдалу спробу отруїти Навального ще у липні. Втім, тоді постраждала дружина опозиціонера Юлія. Їй різко стало зле, але через кілька днів стан покращився. Вочевидь, тоді працівники спецслужб використали меншу від летальної дозу "Новачка".

На розслідування журналістів вже відреагував сам Навальний. Він прямо звинуватив і Путіна, і ФСБ у своєму отруєнні і назвав це "державним тероризмом".

Компенсації для ФОПів

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14 грудня у сервісі Дія стартувала можливість для фізичних осіб-підприємців отримати одноразову матеріальну допомогу у 8 тисяч гривень, якщо їхня діяльність підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні.

За перші 10 годин роботи для отримання виплати зареєструвалися понад 5 тисяч ФОПів. Загалом підприємці можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.

Як отримати допомогу: відеоінструкція

Кому виплатять 8 тисяч гривень допомоги

ФОПи, які втратили частину доходу через запроваджений карантин.

Наймані працівники, яким вимушено скоротили тривалість робочого часу.

Також передбачена одноразова компенсація суб’єктам господарювання за відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розмір одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців.

Не зможуть отримати допомогу

ФОПи, які зареєструвалися менш ніж за три місяці до набрання чинності закону;

якщо у 2020 році вони сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці;

якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.

Суперники для "Шахтаря" і "Динамо"

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Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" отримали суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перед жеребкуванням було відомо, що Шахтар потрапив у число сіяних команд, а Динамо – до несіяних. Сіяні команди матчі-відповіді проведуть вдома.

"Динамо" випало зіграти проти бельгійського "Брюгге". "Шахтарю" ж випало зіграти проти "Маккабі" з Тель-Авіва. Свої домашні матчі "Шахтар" та "Динамо" проведуть в Києві на НСК "Олімпійський". Матчі 1/16 фіналу відбудуться 18 та 25 лютого.



Суперники "Шахтаря" і "Динамо" у Лізі Європи / Інфографіка 24 каналу