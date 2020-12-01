Локдаун в Україні буде точно, проте коли ухвалять щодо нього рішення – наразі невідомо. Нардепи розглянули введення касових апаратів для ФОПів – у цей час під Радою протестували проти цього підприємці, а увечері виникли сутички. У німецькому Трірі авто в’їхало у натовп: багато загиблих і поранених. На Закарпатті спалахнули одразу 2 скандали щодо Угорщини. Такими були головні новини 1 грудня.

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Питання введення локдауну в Україні залишається відкритим

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні точно введуть. Втім, наразі вирішують питання, коли саме це станеться. За його словами, є 2 варіанти дат, які розглядають. Про це повідомляє 24 канал.

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Данілов пояснив, що все залежатиме від того, "яку інформацію для аналізу" влада матиме найближчими днями. Мовиться передусім про темпи зростання захворюваності на COVID-19. Також дата запровадження локдауну залежить перш за все від населення та від того, як люди будуть ставитися один до одного та дотримуватися рекомендацій.

Локдаун в Україні точно буде. Зараз одне питання – коли: в грудні або з 2 січня. Йде дискусія з фахівцями щодо цього питання. Те, що локдаун буде – 100%,

– наголосив він.

Очільник МОЗ Максим Степанов, зі свого боку, переконує, що рішення щодо введення локдауну точно не ухвалюватимуть на найближчому засіданні уряду, яке пройде 2 грудня. Річ у тім, що очолюване ним відомство не винесло це питання. Натомість запропонувало розглянути постанови про виділення коштів лабораторним центрам.

Також відомо, що в Україні не вводитимуть інших обмежувальних заходів, окрім локдауну. Мовиться тут і про транспорт. Щоправда, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, певні обмеження на роботу транспорту все ж можуть бути. До прикладу, обмежать дозволену кількість людей.

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Введення касових апаратів для ФОПів перенесли на рік: підприємці продовжують протестувати

У Верховній Раді 1 грудня розглядали законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для ФОПів. Зрештою його депутати підтримали у 1 читанні.

Що передбачає цей документ

Відтермінування до 1 січня 2022 року обов'язкового застосування касових апаратів для ФОПів.

Скасування штрафів за невідповідність готівки на місці проведення розрахунків сумі, зазначеній у денному звіті реєстраторів розрахункових операцій (касовий апарат або РРО), та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО.

Скасування механізму компенсації покупцям через скарги щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій.

Застосування понижених штрафів за порушення окремих вимог щодо використання РРО до 1 січня 2022 року.

Крім того, проєкт запроваджує поняття "дистанційні послуги".

Тим часом, ще з самого ранку невдоволені рішеннями влади підприємці зібралися біля парламенту з мітингом. В акції протесту брали участь кілька тисяч представників малого бізнесу, тому охорону депутатів у МВС вирішили посилити.



Підприємці заблокували рух вулицею Грушевського / Фото РБК–Україна

А увечері під Радою спалахнули сутички та заворушеня. Сталося це після того, як мітингувальники спробували перекрити входи та виходи з парламенту. Але, на щастя, обійшлося без потерпілих. У підсумку поліція відтіснила ФОПІВ і стала живою стіною перед будівлею Ради. За деякий час усе стихло.

Дивіться відео сутичок мітингувальників із правоохоронцями під Радою

Через що протестували підприємці, зокрема ФОПи

Їх обурило рішення Ради відтермінувати введення касових апаратів.

Демонстранти вимагають, щоб парламент повністю це скасував.

Представники малого бізнесу пояснюють це тим, що встановити апарати власним коштом надто дорого для них. Крім того, використання касових апаратів підприємцями, які не займаються реалізацією товарів, а наданням послуг, є досить нелогічним.

Також учасники протесту заявили, що їхня акція є безстроковою, і вони не будуть найближчим часом розходитися.

Дивіться відео розмови 24 каналу із організатором акції Сергієм Доротичем

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Авто протаранило натовп у Німеччині: є жертви та багато потерпілих

На заході Німеччини в містечку Трір позашляховик Range Rove в’їхав у пішохідну зону. У результаті щонайменше 30 людей постраждали. Крім того, на жаль, відомо про 4 жертв, зокрема загинула дитина.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що автомобіль рухався зі швидкістю у 70 кілометрів за годину. Водія правоохоронці вже затримали. Наразі поліція з'ясовує його мотиви. Місцева влада, зі свого боку, зазначила, що наїзд був умисним.

Водночас у прокуратурі міста заявили, що водій був п’яним – 1,4 проміле алкоголю. Також тут припускають, що він міг мати психічний розлад – цю інформацію перевіряють. Також правоохоронці не вбачають вказівки на те, що якусь роль грав терористичний, політичний або релігійний мотив.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП у Трірі, Німеччина

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Україна, Угорщина та Закарпаття – знову в центрі уваги: Україну сколихнули одразу 2 гучні події

Деталі першого скандалу

Щодо першого інциденту, то СБУ повідомила про обшуки у функціонерів одного з благодійних закарпатських фондів. За даними ЗМІ, мовиться про так зване Товариство угорців Закарпаття.

Зараз українські правоохоронці вивчають можливе втручання у внутрішні справи України та заподіяння шкоди її державній безпеці. Також досліджую факти сприяння іноземній державі з боку окремих українських публічних діячів. Їх підозрюють у підтримці державних органів сусідньої країни щодо ведення підривної діяльності на шкоду Україні.

Додамо що під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Що під час обшуків вилучила СБУ на Закарпатті / Фото пресцентру СБУ

На цей інцидент уже відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Дипломат наголосив, що в Україні знову продовжуються незрозумілі політичні гойдалки щодо угорських партій та угорської меншини.

Міністр закордонних справ Угорщини додав, що "через неприпустимість таких дій" вони викликали посла України Любов Непоп. Їй хочуть "висловити невдоволення діями керівництва України". Крім того, Сійярто розповів, що 1 грудня зустрічатиметься із відповідальним з питань НАТО. З ним він має намір обговорити питання подальшого блокування членства України в Альянсі.

Останні дії української влади на Закарпатті перекреслили усі цивілізовані та європейські взаємини між країнами,

– заявив керівник угорського зовнішньополітичного відомства.

До речі Кулеба викликав посла Угорщини через ситуацію на Закарпатті

Що ще гучного щодо Угорщини трапилося на Закарпатті

Друга подія стосується виконання гімну Угорщини з боку депутатів Сюртівської ОТГ. Відповідне відео оприлюднили в мережі. Інцидент стався в День Гідності, 21 листопада, під час складання присяги. Як видно з кадрів, разом із депутатами співав і голова ОТГ Арпад Пушкар.

За словами Пушкара, депутати співали не лише угорський, але і український гімн. Також чиновник переконує, що всі документи на сесії готують українською мовою. Натомість засідання деколи можуть вести і угорською.

Як пояснив голова Сюртівської ОТГ, річ у тім, що з 22 депутатів 17 є представниками угорської нацменшини. Крім того, на території Сюртівської ОТГ живуть майже 9,5 тисяч осіб: з них 68% – це представники угорської нацменшини.

Водночас чиновник заявив, що поширення відзнятого відео з виконанням під час сесії тільки угорського гімну є провокацією. За його словами, це зробили конкуренти, які теж балотувалися на посаду голови ОТГ, але не пройшли.

Додамо, що Служба безпеки України взяла до уваги цей інцидент. Там заявили, що перевіряють інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської ОТГ.

Тим часом Ми прийдемо за вами і вашими дітьми: на Закарпатті поширюють провокативне відео

Як депутати виконували гімн Угорщини на сесії Сюртівської ОТГ: відео