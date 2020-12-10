Синоптики обіцяють снігопади, ожеледицю та крижаний дощ: на Україну суне циклон. У Маріуполі чоловік захопив заручників у банку. Масштабні протести у Вірменії. В Азербайджані провели парад перемоги через тріумф в Карабасі. Нові ротації в уряді: низку міністрів у наступному році можуть звільнити. Такими були головні новини 10 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 10 грудня

Крижаний дощ та негода, що суне в Україну

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На Україну насувається циклон Yvonne. Він короткочасно вплине на погодні умови у західних і північних регіонах країни. Там в ніч на 11 грудня падатиме мокрий сніг, а також – крижаний дощ.

Вже вдень 11 грудня циклон покине Україну, але погода від цього не покращиться: Приазов’ю та Заходу продовжить дошкуляти рвучкий і шквальний вітер.

Київ першим зіткнувся з негодою, принесеною циклоном. Там випав крижаний дощ, перетворивши дороги та вулиці столиці у суцільну ковзанку. Рух автомобілів фактично паралізований. На Правому березі намертво стоять кілометрові черги з машин.

Крижаний дощ перетворив Київ на ковзанку / Фото Анни Брикової, 24 канал

Водночас через дуже складну ситуацію на дорогах сталося чимало ДТП.

Непереливки і пішоходам, адже комунальники не встигають обробити вулиці Києва спеціальною сумішшю. Тож рухатися "ковзанкою", на яку перетворились тротуари, їм слід дуже обережно.

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Захоплення заручників у Маріуполі

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У Маріуполі чоловік захопив заручників у відділенні банку "ПУМБ". Він погрожував підірвати приміщення. Невідомий захопив 3 людей та вимагав прибуття керівника поліції району, начальника КОРДу, вибухотехніків і журналістів.

Під час перемовин зловмисник відмовився обміняти цивільних заручників на правоохоронців. Тоді силовики вирішили його затримувати.

Після короткого штурму чоловік опинився у кайданках. У коробці, з якою прибув затриманий, знайшли відеокамеру. За фактом злочину слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про захоплення заручників.

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Протести у Вірменії

Тим часом Прем'єра Вірменії Пашиняна закидали яйцями біля входу до парламенту

Масштабні протести у Вірменії тривають. 10 грудня люди вийшли на демонстрації біля будівлі уряду. У них єдина вимога – відставка прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Кілька разів активісти намагалися прорватися у будівлю уряду.

Втім, кожного разу поліція не дозволяла їм це зробити.



Протести у Вірменії / Фото Getty images

Вірмени вимагали, аби Пашинян вийшов до них. Вони хочуть зустрітись з ним та почути пояснення, чому він "здав території Карабаху".

Поки у Вірменії протести і розчарування, в Азербайджані – святкування.

Тріумфальний парад в Баку

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В Азербайджані 10 грудня провели військовий парад на честь припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Дійство відбулось на площі Свободи Баку, у ньому взяли участь близько 3 тисяч азербайджанських військових.

Не обійшлося і без гостей, на парад приїхав подивитися турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган. Також до масштабного параду долучилися 2 783 турецьких військових.

Вулицями Баку проїхали 150 одиниць військової техніки: ракети, артилерія, системи протиповітряної оборони, а також бойові кораблі. Похвалились азербайджанці і трофеями, здобутими у війні.

Дивіться відео з параду у Баку:

Ввечері у Баку закінчення військового конфлікту відзначили святковим феєрверком.



Святковий феєрверк у Баку / Фото Getty images

Шмигаль анонсував відставки в Кабміні

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Деяких міністрів можуть звільнити з Кабміну у 2021 році. Таку заяву зробив прем’єр Денис Шмигаль. За його словами, наразі є низка міністерств, які потребують оновлення керівництва.

Є міністри, які також будуть звільнені. Я поважаю ту команду і людей, з якими я працюю. І навіть люди, з якими з тих чи інших причин приходиться прощатись, вони також викликають повагу,

– додав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що наразі ніхто не погоджував ніяких рішень про відставку міністрів, однак є варіанти.

"Або подавати це на наступному пленарному тижні, або вже в наступному році, бо зараз ми фактично маємо один пленарний тиждень до кінця року. Тобто або зараз, або вже в у будь-якому випадку в наступному році", – підсумував Шмигаль.

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Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що деяких міністрів можуть звільнити. Зокрема, йшлося про ймовірну відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, очільника Міноборони Андрія Тарана, глави Мінінфраструктури Владислава Криклія та міністра фінансів Сергія Марченка.