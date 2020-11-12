Слідом за президентом Володимиром Зеленським і головою ОПУ Андрієм Єрмаком коронавірус підхопили ще кілька українських керівників. Очільник МОЗ Максим Степанов гнівно відреагував на намір мережі "Епіцентр" працювати під час карантину вихідного дня. Міжнародний суд у Гаазі призупинив розгляд справи щодо захоплення Росією українських моряків на Азові. Такими були головні новини 12 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Коронавірус серед представників влади: кількість інфікованих зростає

Не встигли відійти українці від новини, що на COVID-19 захворіли президент Володимир Зеленський і очільник його Офісу Андрій Єрмак, як з'явилась інформація про інфікування спікера Ради Дмитра Разумкова. Про це повідомляє 24 канал.

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А вже 12 грудня стало відомим, що позитивний тест здав перший віцеспікер Руслан Стефанчук. За його словами, він фактично не знімав із березня рукавиці та завжди користувався антисептиком. Крім того, серед хворих – віцепрем'єр Олексій Резніков, міністр фінансів Сергій Марченко та кілька суддів КСУ. З останньої причини суд перейшов на дистанційний режим роботи, тому засідання не відбуваються.

Щоправда, є і хороші новини. Позитивний тест був і у міністра оборони Андрія Тарана. Але посадовець уже одужав та виконує свої обов'язки на робочому місці. Водночас інформацію про інфікування спростувала речниця президента Юлія Мендель.

До слова, Зеленський і Єрмак зараз перебувають на ізоляції у державній клініці "Феофанія". Мендель зауважила, що ухвалили таке рішення, аби не робити заново комунікаційну кімнату в резиденції, а просто скористатися готовою в лікарні.

Президент справді з Офісу вирушив додому, а звідти 11 листопада перебрався до лікарні, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією,

– додала вона.

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Коронавірус вихідного дня та скандал із "Епіцентром"

11 листопада уряд ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 листопада. А вже 12 чила опублікував постанову. Відповідно до неї, у суботу й неділю можуть працювати тільки продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки.

Після цього у соцмережах "Епіцентру" з'явилося таке повідомлення: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки – є, корм для тварин – є. Завозимо пальне". І додав картинку: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!"

Така заява неабияк обурила міністра охорони здоров’я Максима Степанова та він закликав уряд відреагувати на таку позицію компанії.

Хочете покуражитися? Зробити фарс на здоров'ї людей? То поїхали зі мною в реанімацію! Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня, які лежать у реанімації. Покуражтесь перед лікарями, які роблять все, щоб зберегти життя людей. Такий вам кураж потрібен?

– заявив очільник МОЗ.

Надвечір скандал все ж вдалося врегулювати. У "Епіцентрі" повідомили, що вони все ж працюватимуть у вихідні, але з обмеженнями. Тобто, продаватимуть лише продукти харчування, медичні товари та засоби гігієни. Щодо решти товарів, то все це можна буде замовити через інтернет. МВС і Нацполіція ретельно за цим стежитимуть.

Тим часом, у низці великих міст, як Львів і Одеса, відмовляються запроваджувати карантин вихідного дня. А у деяких відбулися акції протесту.

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Гучне рішення Гааги щодо захоплення Росією українських моряків

Міжнародний суд у Гаазі призупинив розгляд справи щодо захоплення Росією українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Наразі невідомо, коли продовжать розгляд.

У МЗС України пояснили, суд вирішив розділити провадження на 2 стадії – на юрисдикційну та по суті. На першій стадії Арбітражний трибунал розглядатиме попередні заперечення щодо юрисдикції, які подала Росія. Така практика, як зазначають в міністерстві, є поширеною в міжнародному арбітражі.

Росії не вдасться уникнути відповідальності за зухвале порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема абсолютного імунітету військових кораблів, яке вона вчинила, затримавши в Чорному морі та потім утримувавши українські військово-морські судна,

– наголосили у МЗС.

Крім того, у міністерстві нагадали, що це вже не перша справа України проти Росії, яку розглядають за подібним механізмом. І у цих справах Україна успішно подолала юрисдикційні зауваження Росії.



Моряки та кораблі, яких захопила Росія на Азові / Інфографіка 24 канал

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Європейські перспективи України – більше не примарні

Посол Литви Вальдемарас Сарапінас заявив, що Євросоюз уже в 2027 році міг би оголосити Україну кандидатом на членство. Як пояснив він, саме тоді Литва буде вдруге головувати у Раді Євросоюзу.

Дипломат додав, що це б стало для Києва прекрасною перспективою, аби мобілізуватись для продовження демократичних реформ.

Основна мета ініціативи експрем'єра Андрюса Кубілюса "Україна – 2027" – допомогти об'єднати зусилля країн-членів та установ ЄС для допомоги Україні щодо виконання реформ і разом з тим забезпечити прозоре використання інвестицій, сприяти швидшому зростанню економіки,

– наголосив посол.

На думку Сарапінаса, такий план – дуже амбіційний, адже для його реалізації Україна має надалі йти шляхом реформування.

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Щоправда, каже диппредставник Литви, перед Україною стоять складні завдання, які слід виконати водночас:

вирішити проблеми з окупацією Криму та частини Східної України,

провести структурні реформи,