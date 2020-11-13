У Києві водій Uber влаштував ДТП, у якій загинули 2 людей. У низці міст України відмовилися впроваджувати карантин вихідного дня. Україна та світ відреагували на вбивство білоруса Романа Бондаренка. У збірній України зафіксували спалах коронавірусу. В Україні прогнозують аномально теплу зиму. Такими були головні новини 13 листопада.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 13 листопада:

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Смертельна ДТП у Києві

У Києві сталася ДТП за участі приватного автомобіля Hyundai та таксі Uber. Внаслідок аварії загинули 2 людей, ще 2 – отримали травми.

Автівка Uber влетіла на тротуар та врізалася у кіоск на зупинці громадського транспорту. Відомо, що таксист був тверезим. Однак, за словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, він був дуже втомлений, тому не впорався з керуванням.

За попередніми даними, це був результат водія в гонитві за заробленими зарплатами на колесі. Водій просто заснув,

– заявив Геращенко.

Жертвами ДТП стали 2 жінки: віком 41 та 60 років.

Горе-водія затримали. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 10 років.



Смертельна ДТП у Києві / Фото "Киев Сейчас"

Таксист Uber влетів у кіоск у Києві: дивіться відео (18+)

У низці міст не вводитимуть локдаун на вихідні

Карантин вихідного дня в Україні діятиме від 00:00 14 листопада. Водночас у деяких містах місцева влада прийняла рішення не запроваджувати посилений карантин на суботи та неділі. Політики аргументують це тим, що локдаун на 2 дні не вирішить проблему з COVID-19, однак доб'є місцевих підприємців.

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У яких містах не буде карантину вихідного дня

У Львові. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що до 30 листопада місто житиме у звичному режимі. Заклади громадського харчування та спортивні комплекси працюватимуть щосуботи та щонеділі. Садовий наголосив: "у Львові неможливо запровадити карантин вихідного дня, бо в нас немає вихідних, люди мають право на працю".

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що до 30 листопада місто житиме у звичному режимі. Заклади громадського харчування та спортивні комплекси працюватимуть щосуботи та щонеділі. Садовий наголосив: "у Львові неможливо запровадити карантин вихідного дня, бо в нас немає вихідних, люди мають право на працю". У Житомирі. Міський очільник Сергій Сухомлин заявив, що у нього немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Через запровадження карантину багато людей втратять можливість заробляти, отже, не матимуть за що годувати свої сім'ї.

Міський очільник Сергій Сухомлин заявив, що у нього немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Через запровадження карантину багато людей втратять можливість заробляти, отже, не матимуть за що годувати свої сім'ї. У Тернополі. Мер Сергій Надал розповів, що провів нараду з медиками та представниками місцевого бізнесу. Лікарі заявили, що карантин вихідного дня не зменшить кількість заражених, а бізнесмени наполягають, що таке рішення доб'є економіку міста.

Мер Сергій Надал розповів, що провів нараду з медиками та представниками місцевого бізнесу. Лікарі заявили, що карантин вихідного дня не зменшить кількість заражених, а бізнесмени наполягають, що таке рішення доб'є економіку міста. У Слов'янську. Очільник міста Вадим Лях повідомив, що принаймні на вихідні 14 – 15 листопада локдауну не буде. На думку мера, приймаючи рішення про локдаун, Кабмін не врахував реалій маленьких міст.

Очільник міста Вадим Лях повідомив, що принаймні на вихідні 14 – 15 листопада локдауну не буде. На думку мера, приймаючи рішення про локдаун, Кабмін не врахував реалій маленьких міст. У Краматорську. Мер Андрій Панков заявив, що рішення про карантин вихідного дня можуть приймати лише на місцях, адже Кабмін не враховує відмінностей між ситуаціями у різних населених пунктах.

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Вбивство Романа Бондаренка вразило світ

Світова спільнота шокована вбивством білоруса Романа Бондаренка, який помер після нападу невідомих у центрі Мінська. У багатьох містах Білорусі відбулися акції вшанування пам'яті. Люди несуть свічки та плакати з гаслами протестів.

Що каже ЄС про смерть білоруса

Голова Європейської служби зовнішніх справ Жозеп Боррель заявив, що офіційний Мінськ нехтує людським життям. Посадовець закликав білоруську владу негайно припинити репресії та переслідування, а також відпустити усіх затриманих протестувальників.

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Реакція України на смерть Бондаренка

МЗС України повідомило, що наша країна засуджує вбивство Бондаренка. Причетні до смерті чоловіка мусять бути покарані.

Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа,

– мовиться у повідомленні.

У Києві люди прийшли до посольства Білорусі, щоб вшанувати пам'ять загиблого. Учасники акції принесли плакати з надписами "Лукашенка забівае людзей", "Ви усі причетні", "Дайте людям жити".



У Києві вшанували пам'ять Романа Бондаренка / Фото Укрінформ



У Києві вшанували пам'ять Романа Бондаренка / Фото Укрінформ

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Спалах COVID-19 в українській збірній

Напередодні матчу проти Німеччини у збірній України зафіксували спалах коронавірусу. COVID-19 підхопили відразу 5 осіб. Сумну звістку повідомив головний тренер збірної Андрій Шевченко. Однак він не назвав імена інфікованих спортсменів.

За даними українських ЗМІ, мовиться про Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Сергія Сидорчука та Віктора Коваленка. Інфіковані футболісти залишилися у готелі, інші гравці збірної вирушили на тренування.

В УЄФА вимагають, щоб українська збірна здала ще один тест на COVID-19 вранці у суботу, 14 листопада.

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Україну чекає аномальна зима

Українські метеорологи прогнозують, що зима 2020 – 2021 буде аномально теплою та майже без снігу. У порівнянні з 2019 роком температура повітря буде теплішою на 2 градуси.

Коли ми говоримо, що нас очікує тепліша зима, ми говоримо про загальні тенденції. Так, десь на 60% переважатиме тепла погода, вище за норму. Але певна кількість днів буде потрапляти в кліматичну норму, і ймовірність, що буде похолодання, звичайно є,

– розповіли в Укргідромедцентрі.

Що стане причиною аномальної зими