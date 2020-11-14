В Україні розпочав діяти карантин вихідного дня. Правоохоронці штрафували порушників, а підприємці протестували. Президент Зеленський оприлюднив відео з лікарні "Феофанія". Помер відомий актор Армен Джигарханян. Такими були головні новини 14 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Карантин вихідного дня в Україні

До теми Завдання – вижити: як карантин вихідного дня вплине на кафе та ресторани

Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив рішення запровадити в Україні карантин вихідного дня для того, щоб зменшити стрімке поширення COVID-19. Обмеження почали діяти вже з 14 листопада 00:00 і триватимуть до 30 листопада.

Уряд заборонив діяльність у суботу – неділю:

закладів харчування,

торговельних центрів,

культурних закладів,

спортзалів та фітнес-центрів,

закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).

Кому дозволили працювати:

аптекам,

окремим супермаркетам,

АЗС,

фінзакладам для населення.

Зазначимо, що у деяких містах ухвалили рішення не виконувати постанову уряду. Місцева влада наголосила на величезних збитках, яких завдадуть малому та середньому бізнесу.

Зокрема, мовиться про такі міста:

Рівне;

Львів;

Луцьк;

Слов'янськ;

Черкаси;

Мукачево;

Тернопіль;

Дніпро;

Івано-Франківськ.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Звернення Зеленського з Феофанії

Детально тут Програє не окремий мер, президент, а вся країна, – Зеленський про рішення місцевої влади

Президент Володимир Зеленський опублікував відео з лікарні "Феофанії", у якій він зараз лікується від коронавірусу. Глава держави не лише розповів про своє самопочуття, а також наголосив на важливості карантину вихідного дня.

На думку Зеленського такий крок дозволить врятувати Україну від повного локдауну.

Ідеальних інструментів для зменшення зростання (захворюваності – 24 канал) нема. Є болючий і ще більш болючий. Франція та Німеччина та багато країн вводять повні локдауни, не на суботу і неділю. І це ще гірше для економіки, аніж карантин вихідного дня,

– сказав Зеленський.

Уряд має допомогти бізнесу через карантин вихідного дня

Президент повідомив, що уряд має надати програми та інструменти підтримки бізнесу. Щодо місцевої влади, яка у деяких містах відмовилась виконувати постанову Кабміну, то це, на думку Зеленського, передвиборчі маніпуляції.

Якщо продовжимо постійно не вірити в COVID і будемо ковід-атеїстами, то програємо всі ми, не окремий міністр, мер, президент, програє вся країна,

– підсумував глава держави.

Про що ще говорив Зеленський у відео:

Про коронавірус у Раді: глава держави побажав нардепам одужання. Також зазначив про необхідність ухвалити важливі рішення та можливість кадрових перестановок у владі.

глава держави побажав нардепам одужання. Також зазначив про необхідність ухвалити важливі рішення та можливість кадрових перестановок у владі. Про блокування КПВВ на Донбасі: Україна робить все задля врегулювання ситуації.

Україна робить все задля врегулювання ситуації. Про своє перебування у "Феофанії": Зеленський – на таких самих умовах, як і інші пацієнти.

Зеленський – на таких самих умовах, як і інші пацієнти. Про вибори в США: позиція України не втручатись у процес була правильною.

Дивіться відео звернення президента:

Порушення карантину вихідного дня

Не у всіх регіонах місцева влада погодилася з рішенням уряду ввести карантин вихідного дня. Деякі підприємці все ж вирішили не припиняти роботу. Таких розшукувала і штрафувала поліція.

Київ

Один з київських фітнес-клубів вирішив організувати додаткові групи для занять, пише "РБК-Україна".

Працював ресторан "Хлібний" у Києві. Як повідомили журналісти 24 каналу, близько 13 години дня туди прийшли працівники поліції.

Харків

У соціальних мережах писали про роботу найбільшого в східній Європі ринку "Барабашово".

Львів

У Львові заблокували роботу щонайменше 4 великих ринків Львова.

У центральній частині міста поліція проводила перевірки на дотримання карантину вихідного дня.

В одному з ресторанів правоохоронці складали постанову щодо порушення карантину, поки все фільмували журналісти, а офіціанти продовжували розносити замовлення клієнтів.

На ринку "Галицьке перехрестя" трапився конфлікт між поліцією та місцевими підприємцями.

У Львівській області, повідомили у поліції, виявили 250 порушників карантину вихідного дня.

Житомир

У звичному режимі 14 листопада працювали житомирські ринки "Житній" і "Хлібний". Біля ринків кілька десятків продавців "з землі" продавали домашні продукти. Також були відчинені майже всі скляні магазини з одягом і побутовими товарами.

Одеса

Деякі місцеві заклади продовжили працювати й впускати відвідувачів усередину.

Дивіться відео з Одеси:

Рівне

Тут біля торговельного центру "Злата Плаза" зібралися підприємці. Вони висловили свій протест через запровадження карантину вихідного дня,

Чернівці

На протест вийшли підприємці, що торгують на Калинівському ринку, перекрили дорогу.

Дивіться відео з Чернівців:

Що кажуть у МОЗ на ігнорування карантину вихідного дня? Глава МОЗ Максим Степанов наголосив, що місцева влада не має повноважень послаблювати карантинні обмеження. Очільники міст можуть їх посилювати за потреби.

Помер Армен Джигарханян

Слід прочитати Армен Джигарханян помер: яким було життя актора та позиція щодо України

14 листопада у віці 85 років помер відомий російський актор вірменського походження Армен Джигарханян. У актора відмовили нирки.



У актора відмовили нирки / Фото ВВС

Коротко про Армена Джигарханяна:

Це відомий російський, вірменський і радянський актор театру й кіно. Має звання народного артиста Радянського Союзу. Джигарханян родом з Вірменії, але більшу частину життя жив і працював у Росії.

Акторську діяльність вів з 50-их років минулого століття. За цей час він знявся в кількох сотнях фільмів, а ще близько сотні озвучував .

. Армен Джигарханян зіграв декілька десятків ролей в театрі.

Він був одним із засновників, президентом і художнім керівником "Московського драматичного театру під керівництвом Армена Джигарханяна" з 1996 року.

У 2012 році на виборах президента Росії став довіреною особою Володимира Путіна.