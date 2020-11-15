У низці українських міст 15 листопада відбувається другий тур місцевих виборів. У Білоруських містах поновилися масові протести, правоохоронці застосовують спецзасоби. Укрзалізниця з 16 листопада відновлює рух потягів з 2 станцій. У Києві у віці 88 років помер відомий український вчений Вадим Березовський. В Україні випав перший сніг. Такими були головні новини 15 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Другий тур виборів в Україні

15 листопада у низці міст України відбувається другий тур місцевих виборів. Голосують жителі Сум, Одеси, Луцька, Краматорська, Кам’янця-Подільського, Херсона та Українки.

Важливо Порушення під час другого туру місцевих виборів 15 листопада: фото, відео

Як минув другий тур виборів

За даними ЦВК, усі 932 виборчі дільниці у 7 регіонах відкрилися рівно о 8:00 та закрилися о 20:00. Другий тур відбувся лише у містах з населенням у понад 75 тисяч людей. Однак є виняток – Українка. У місті значно менше населення, однак 2 кандидати там набрали однакову кількість голосів.

Безпеку під час 2 туру місцевих виборів забезпечують понад 5 тисяч правоохоронців. Спеціально для виборів створили спеціальні мобільні резерви спецпризначенців, які реагуватимуть на порушення громадського порядку. Загалом у поліцію надійшло 15 скарг на порушення виборчого процесу.

У громадянській мережі ОПОРА розповіли, що станом на 15 листопада 16:00 явка виборців становила 18,6%. Найактивніші виборці в Українці, що на Київщині.

Більше про виборчий процес в Україні 2020 року – читайте за посиланням.

Протести у Білорусі загострилися

Від ранку 15 листопада в центр Мінська силовики почали стягувати водомети та спецтехніку. Схожа ситуація була й в інших містах. За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", станом на 13:30 силовики затримали понад 500 активістів на акціях протесту у різних містах Білорусі.

Про затриманих повідомляють у багатьох містах Білорусі: Гомелі, Гродно, Вітебську, Новогрудці (Гродненської області), Бобруйську (Могилевської області), Пінську (Брестської області), Світлогорську (Гомельської області).

Свавілля силовиків: головне

Біля столичної станції метро "Пушкінська" силовики почали відтісняти активістів. Правоохоронці також застосували світло-шумові гранати.

Правоохоронці також застосували світло-шумові гранати. На вулиці Чигладзе у Мінську 3 правоохоронців напали на 1 активіста. Вони били його кийками. Протестувальник намагався дати відсіч силовикам або втекти, однак йому це не вдалося.

Вони били його кийками. Протестувальник намагався дати відсіч силовикам або втекти, однак йому це не вдалося. Білоруські силовики також застосовують сльозогінний газ.

Актуально У Мінську автобус силовиків протаранив протестувальника: жахливе відео

Правоохоронці затримують активістів у Мінську / Фото TUT.BY

Укрзалізниця відновлює рух поїздів

З 16 листопада Укрзалізниця відновлює рух потягів зі станцій Славута-1 та Біла Криниця. Звідти пасажири зможуть вирушити до Києва, Миколаєва, Херсона та інших міст України.

У продажі вже з'явилися квитки за такими напрямками:

Івано-Франківськ – Київ;

Ужгород – Лисичанськ;

Київ – Трускавець;

Ковель – Новоолексіївка;

Ковель – Київ;

Київ – Херсон;

Харків – Миколаїв.

Які обмеження діють в поїздах

Для того, щоб пасажирів допустили у вагон, вони обов'язково повинні:

вдягнути захисну медичну маску;

пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці у вагон;

пройти посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу;

вже у вагоні наполегливо рекомендують щонайменше пересуватись.

Цікаво Укрзалізниця анонсувала зниження цін на квитки

Помер Вадим Березовський

У суботу, 14 листопада, приблизно о 18:30 обірвалося життя відомого українського вченого Вадима Березовського. Він був професором, заслуженим діячем науки й техніки, лауреатом Премії Академії наук УРСР, фахівцем у галузі фізіології та космічної медицини, а також батьком екснардепки Ольги Богомолець.

Сама Богомолець не назвала причину смерті свого батька. Прощання з Вадимом Якимовичем відбудеться о 12:00, в понеділок, 16 листопада, на Байковому кладовищі.

Що відомо про Вадима Березовського

Народився 29 серпня 1932 року у столиці. Навчався у Київському медичному інституті на лікувальному факультеті.

Протягом довгих років його лікарської практики зробив багато розробок, написав десятки монографій, а також є автором відкриттів у галузі фізіології.

У співпраці з патофізіологом Миколою Сиротиніним першим в Україні використав електрохімічний метод вимірювання напруги кисню в людських живих тканинах і лабораторних тканинах.

В Україні випав перший сніг

У Харкові та на Сумщині випав перший сніг. Місцеві жителів активно діляться світлинами у соцмережах та вітають одне одного з цим. Протягом 15 листопада у регіонах температура трималася на рівні +1..+3 градуси.

Харків засипало снігом: дивіться відео

Снігопад у Сумах / Фото із соцмереж

Якою буде зима 2020 – 2021

Кліматологи повідомляли, що зима 2020 – 2021 для українців буде аномально теплою та безсніжною.Окрім цього, в цей період збережеться посушлива погода. В середньому температура повітря буде вищою на 2 градуси, ніж у 2019 році.