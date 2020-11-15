Головні новини 15 листопада: загострення протестів у Білорусі, другий тур виборів та перший сніг
У низці українських міст 15 листопада відбувається другий тур місцевих виборів. У Білоруських містах поновилися масові протести, правоохоронці застосовують спецзасоби. Укрзалізниця з 16 листопада відновлює рух потягів з 2 станцій. У Києві у віці 88 років помер відомий український вчений Вадим Березовський. В Україні випав перший сніг. Такими були головні новини 15 листопада.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Другий тур виборів в Україні
15 листопада у низці міст України відбувається другий тур місцевих виборів. Голосують жителі Сум, Одеси, Луцька, Краматорська, Кам’янця-Подільського, Херсона та Українки.
Важливо Порушення під час другого туру місцевих виборів 15 листопада: фото, відео
Як минув другий тур виборів
За даними ЦВК, усі 932 виборчі дільниці у 7 регіонах відкрилися рівно о 8:00 та закрилися о 20:00. Другий тур відбувся лише у містах з населенням у понад 75 тисяч людей. Однак є виняток – Українка. У місті значно менше населення, однак 2 кандидати там набрали однакову кількість голосів.
Безпеку під час 2 туру місцевих виборів забезпечують понад 5 тисяч правоохоронців. Спеціально для виборів створили спеціальні мобільні резерви спецпризначенців, які реагуватимуть на порушення громадського порядку. Загалом у поліцію надійшло 15 скарг на порушення виборчого процесу.
У громадянській мережі ОПОРА розповіли, що станом на 15 листопада 16:00 явка виборців становила 18,6%. Найактивніші виборці в Українці, що на Київщині.
Протести у Білорусі загострилися
Від ранку 15 листопада в центр Мінська силовики почали стягувати водомети та спецтехніку. Схожа ситуація була й в інших містах. За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", станом на 13:30 силовики затримали понад 500 активістів на акціях протесту у різних містах Білорусі.
Про затриманих повідомляють у багатьох містах Білорусі: Гомелі, Гродно, Вітебську, Новогрудці (Гродненської області), Бобруйську (Могилевської області), Пінську (Брестської області), Світлогорську (Гомельської області).
Свавілля силовиків: головне
- Біля столичної станції метро "Пушкінська" силовики почали відтісняти активістів. Правоохоронці також застосували світло-шумові гранати.
- На вулиці Чигладзе у Мінську 3 правоохоронців напали на 1 активіста. Вони били його кийками. Протестувальник намагався дати відсіч силовикам або втекти, однак йому це не вдалося.
- Білоруські силовики також застосовують сльозогінний газ.
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Правоохоронці затримують активістів у Мінську / Фото TUT.BY
Укрзалізниця відновлює рух поїздів
З 16 листопада Укрзалізниця відновлює рух потягів зі станцій Славута-1 та Біла Криниця. Звідти пасажири зможуть вирушити до Києва, Миколаєва, Херсона та інших міст України.
У продажі вже з'явилися квитки за такими напрямками:
- Івано-Франківськ – Київ;
- Ужгород – Лисичанськ;
- Київ – Трускавець;
- Ковель – Новоолексіївка;
- Ковель – Київ;
- Київ – Херсон;
- Харків – Миколаїв.
Які обмеження діють в поїздах
Для того, щоб пасажирів допустили у вагон, вони обов'язково повинні:
- вдягнути захисну медичну маску;
- пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці у вагон;
- пройти посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу;
- вже у вагоні наполегливо рекомендують щонайменше пересуватись.
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Помер Вадим Березовський
У суботу, 14 листопада, приблизно о 18:30 обірвалося життя відомого українського вченого Вадима Березовського. Він був професором, заслуженим діячем науки й техніки, лауреатом Премії Академії наук УРСР, фахівцем у галузі фізіології та космічної медицини, а також батьком екснардепки Ольги Богомолець.
Сама Богомолець не назвала причину смерті свого батька. Прощання з Вадимом Якимовичем відбудеться о 12:00, в понеділок, 16 листопада, на Байковому кладовищі.
Що відомо про Вадима Березовського
- Народився 29 серпня 1932 року у столиці. Навчався у Київському медичному інституті на лікувальному факультеті.
- Протягом довгих років його лікарської практики зробив багато розробок, написав десятки монографій, а також є автором відкриттів у галузі фізіології.
- У співпраці з патофізіологом Миколою Сиротиніним першим в Україні використав електрохімічний метод вимірювання напруги кисню в людських живих тканинах і лабораторних тканинах.
В Україні випав перший сніг
У Харкові та на Сумщині випав перший сніг. Місцеві жителів активно діляться світлинами у соцмережах та вітають одне одного з цим. Протягом 15 листопада у регіонах температура трималася на рівні +1..+3 градуси.
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Снігопад у Сумах / Фото із соцмереж
Якою буде зима 2020 – 2021
Кліматологи повідомляли, що зима 2020 – 2021 для українців буде аномально теплою та безсніжною.Окрім цього, в цей період збережеться посушлива погода. В середньому температура повітря буде вищою на 2 градуси, ніж у 2019 році.
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