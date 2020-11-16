Карантин вихідного дня в Україні можуть скасувати: відповідний проєкт постанови зареєстрували у Раді. У Молдові на президентських виборах перемогла проєвропейська кандидатка Майя Санду. Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича. Главу МОЗ Степанова можуть звільнити з посади. Такими були головні новини 16 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 16 листопада:

Карантин вихідного дня: балачки про скасування, протести і позиція уряду

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Кілька днів в Україні – тільки й розмов про карантин вихідного дня та доцільність його обмежень. Запроваджений урядом 14 листопада, він вже наробив багато галасу. Підприємці звітують про свої втрати і виходять на протести, в Кабміні розповідають про перші результати такого кроку, а в Раді підготували проєкт постанови що може скасувати такий формат карантину.



Карантин в Україні: які обмеження і коли діють / Інфографіка 24 каналу

Постанову зареєстрували в парламенті 16 листопада, тобто зразу ж наступного дня після перших карантинних вихідних.

Парламентарі пропонують уряду скасувати низку обмежень, які в листопаді діятимуть у вихідні дні. Серед них:

приймати відвідувачів у закладах громадського харчування;

приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймати відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймати відвідувачів закладам торговельного й побутового обслуговування населення;

діяльність закладів культури й проведення культурних масових заходів;

приймати відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

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Проєкти постанови Верховна Рада України схвалює всього за одне читання. Втім, судячи з тексту цієї постанови, вона є виключно рекомендаційною, а не обов'язковою до виконання. Авторами виступили лідери всіх парламентських фракцій.

Протести проти карантину вихідного дня

Тим часом через карантин вихідного дня продовжують протестувати підприємці та працівники сфери громадського харчування. Зокрема, протестувальники 16 листопада перекривали дорогу під Вінницею, а у Рівному пікетували мерію. Протестували також у Києві та Миколаєві.



Зокрема, щодо протестів у Києві, то там поблизу будівлі парламенту пройшла акція протесту ФОПів.

Протести проти карантину вихідного дня: відео

Зверніть увагу! За час карантину вихідного дня 14 – 15 листопада українські заклади громадського харчування втратили 27% від обігу. Загалом за минулий тиждень обіг кафе та ресторанів впав відразу на 10%.



Карантин вихідного дня: порушення / Інфографіка 24 каналу

Як реагують на ситуацію у Кабміні

На ініціативу Раду скасувати карантин вихідного дня вже відреагували у Кабміні. Так, Олег Немчінов зауважив, що урядовці 17 листопада звітуватимуть у Раді й пояснять доцільність введення карантину вихідного дня.

Ми завтра звітуватимемо про ситуацію відповідно до рішення, яке було узгоджене на погоджувальній раді. Уряд планує бути на засіданні, будемо пояснювати логіку, давати вичерпні відповіді на можливі запитання депутатів. Залежно від ухвалення рішення будемо його реалізовувати у законний спосіб,

– сказав він.

Окрім того, Немчінов розповів про перші результати карантину вихідного дня у контексті поширення COVID-19. Він зазначив, що аналітика РНБО щодо карантину вихідного дня "показала зниження активності громадян у суботу на 18%, а в неділю на 2%".

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"Це перший результат, який є. По-моєму, це хороший крок в напрямку того, щоб розірвати ланцюжок захворюваності. Будемо дивитися, як події розвиватимуться далі, і робити висновки", – заявив міністр.

Майя Санду перемогла на президентських виборах у Молдові

Зверніть увагу Майя Санду: все що потрібно знати про новообрану президентку Молдови

У другому турі президентських виборів у Молдові перемогла проєвропейська кандидатка Майя Санду. Вона обійшла чинного лідера держави Ігоря Додона, якого підтримує Кремль.

Так, за Санду віддали свої голоси 57,74% виборців, а за Додона – 42,25%.



Вибори президента Молдови / Інфографіка 24 каналу

У ЦВК Молдови наголосили, що вибори минули прозоро й без особливих порушень.

Тим часом Додон має іншу думку, він вже заявив про безпрецедентні порушення на виборах та збирається оскаржити їх результати у суді. Втім, із перемогою на виборах Додон все ж привітав свою опонентку.

Я вітаю її з попередньою перемогою, але крапку у виборчому процесі буде поставлено, коли перевірять усі повідомлення про порушення,

– наголосив політик.

Президент Володимир Зеленський вже привітав Майю Санду з перемогою на виборах. Він наголосив, що очікує на подальше зміцнення зв'язків між двома країнами. Санду, своєю чергою, теж уточнила, що прагне поглиблення відносин з Україною.

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Зауважимо, що відносини України та Молдови останнім часом залишали бажати кращого. Все – через неоднозначні заяви проросійського лідера Ігоря Додона стосовно Криму.

Заочний арешт Януковича скасували

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Апеляційний суд скасував арешт президента-втікача Віктора Януковича. Ще у травні Печерський районний суд Києва визначив такий запобіжний захід щодо нього.

Справа стосується побиття учасників Революції Гідності упродовж 18 – 20 лютого 2014 року. Тобто, вона не має нічого спільного з державною зрадою, за яку Віктора Януковича раніше засудили.

Своїм рішенням апеляційний суд призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції. Таким чином судді майже повністю задовольнили позов адвокатів Януковича.

Степанов може піти

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Під міністром охорони здоров’я Максимом Степановим захиталося крісло. Так, його можуть невдовзі звільнити з посади. Принаймні, на це натякають і нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, і волонтерка Оксана Сухорукова. Вони кажуть, що відставку глави МОЗ у Кабміні та Офісі Президента вже погодили.

Нардеп Железняк каже, що міністр пішов на самоізоляцію після того, як не зміг знайти голоси на свою підтримку серед колег.



Депутат також стверджує, що 13 листопада в уряді вже й підписали документ, який розпочне процес звільнення міністра. До слова, ні прізвища міністра, ні назву міністерства, яке той очолює, Железняк не називає, та підказка про лікарняний з 13 листопада більш ніж чітко вказує саме на Степанова.

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Тим часом у профільному комітеті Ради кажуть, що не розглядали тему звільнення голови МОЗ. Відповідного питання на порядку денному поки немає.