Верховна Рада не підтримала проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні можуть ввести повний локдаун. Будівлю парламенту штурмували ФОПи. Від ускладнень коронавірусу помер відомий український режисер Роман Віктюк. У Києві випав перший сніг. Такими були головні новини за сьогодні.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Карантин вихідного дня не скасували

Нардепи не підтримали проєкт постанови № 4381 про рекомендацію уряду скасувати карантин вихідного дня. За проєкт постанови проголосували 149 народних обранців, однак необхідний мінімум становить 226 голосів.

Крім того, ще 9 парламентарів висловилися проти, 55 – не голосували, а 141 – утримався. Участь у голосуванні взяли 354 народних обранців.

Найбільш негативно на постанову відреагували у "Слузі народу" – 9 парламентарів були проти, а 139 – утрималися.

Про що йшлося у проєкті постанови

16 листопада у Раді зареєстрували проєкт про рекомендацію Кабміну переглянути рішення щодо запровадження карантину вихідного дня. Зокрема, нардепи просили, аби уряд дозволив у суботу та неділю приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, торговельно-розважальних центрах, спортзалах, фітнес-центрах тощо.



Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Шмигаль розповів, коли в Україні введуть повний локдаун

Прем'єр-міністр заявив, що карантин вихідного дня – це альтернатива для повного локдауну. Однак, якщо обмеження не буде дієвим, а люди його не дотримуватимуться, то карантин посилять.

Над цією альтернативою потрібно працювати – працювати всім разом і досягти бодай плато зі зростання епідемії. Я не збираюся прикрашати ситуацію – взимку нас чекають складні часи,

– заявив Шмигаль.

За умови дотримання всіх правил, уряд хоче побачити перші результати в найближчі 2 тижні. Якщо цього не станеться, Кабмін підготує жорсткіші обмеження.



Шмигаль розповів, коли в Україні можуть ввести локдаун / Фото Кабміну

Сутички ФОПів і поліції під Верховною Радою

Парламент не ухвалив законопроєкт №4313-д про відтермінування касових апаратів для ФОПів. Його не змогли ухвалити за основу, бо підтримали проєкт лише 17 парламентарів, 228 – були проти.

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Через це підприємці, які влаштували акцію протесту під стінами Верховної Ради, обурилися. Вони почали ламати паркан та штурмувати будівлю. За якийсь час, прорив зупинили правоохоронці.

Між ФОПами та поліцейськими періодично виникали сутички. Через це на одного з мітигувальників скали адмінпротокол.

Дивіться відео протесту ФОПів під Радою:

Чим все закінчилося

Приблизно о 17:00 стало відомо, що підприємці розійшлися. До протестувальників виходили глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та віцеспікерка Олена Кондратюк. Вони пообіцяли ФОПам, що ті 4 грудня візьмуть участь в обговоренні законопроєкту.

Зверніть увагу! У вересні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до закону про застосування касових апаратів. Так, всі підприємства, що пов'язані з торгівлею, громадським харчуванням або наданням послуг повинні мати касовий апарат. 17 листопада парламент мав відтермінувати це рішення.

Помер режисер Роман Віктюк

У лікарні від ускладнень COVID-19 помер 84-річний народний артист України Роман Віктюк. Вірус викликав у режисера анемію головного мозку.

Вранці 17 листопада Віктюка перевели у московський госпіталь для ветеранів війни №1. Режисера одразу направили в реанімацію. Однак його стан різко погіршився, медикам не вдалося врятувати артиста.

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Наразі дата прощання ще невідома. Похорон, ймовірно, відбудеться у Львові – на батьківщині Віктюка.

Режисер народився у Львові, однак навчатися поїхав у Москву. Після закінчення університету, артист повернувся додому у Львів. Там він почав працювати актором у Театрі юного глядача, згодом і режисером. Згодом створив театральну студію при Львівському палаці піонерів.

Помер режисер Роман Віктюк / Фото РИА Новости

У Києві випав перший сніг

Вперше у цьому сезоні у столиці випав сніг – мокрий та дрібний. Температура повітря опустилася до 0 градусів. Через кілька годин після опадів Київ буквально паралізувало через численні затори.

Додамо, синоптики прогнозують, що сніг падатиме цілу ніч, а температура повітря становитиме -1…-3 градусів.

Крім того, мешканців столиці попереджають про ймовірну ожеледицю на дорогах. Водіїв закликають бути обережними – дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції, а також не здійснювати ризикованих маневрів.



У Києві вперше засніжило / Фото Олени Трибушної для 24 каналу

Перший сніг у Києві: відео