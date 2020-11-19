Павло Рябікін став новим головою митниці. Главу департаменту Нацполіції Івана Наумова звільнили після скандалу з порушенням карантину. Нардепи зареєстрували у Раді постанову про звільнення Данила Гетманцева. Очільниця МВФ назвала умову для нового траншу. Володимир Зеленський записав нове звернення, а у Львові відбулися дебати кандидатів у мери. Такими були головні новини середи, 18 листопада.

Найважливіші новини України та світу за середу, 18 листопада:

Новий голова митниці

Новим очільником Державної митної служби України став Павло Рябікін – керівник аеропорту "Бориспіль". Рішення про його призначення уряд схвалив під час засідання 18 листопада.

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Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання його переможцем конкурсу ще 28 жовтня. Однак впродовж 3 тижнів Рябікін проходив спеціальну перевірку. Тому контракт про проходження державної служби він підписав лише тепер.

Раніше уряд призначив на цю посаду як тимчасового виконувача обов'язків голови Євгена Єнтіса.

Нагадаємо, останнім повноцінним, тобто без "в.о.", очільником Держмитслужби був Максим Нефьодов. Його звільнили ще 24 квітня 2020 року.

Що відомо про Павла Рябікіна? Це 55-річний український менеджер, політик і дипломат. З березня 2017 року був генеральним директором аеропорту "Бориспіль". Раніше був нардепом, заступником міністра транспорту й зв'язку, а також послом України в Данії.



Одружений, проживає в Києві, разом з дружиною має кілька квартир. У своїй декларації Рябікін вказав одразу декілька дорогих автівок, водних засобів і дачу на воді. Лише за основним місцем роботи в "Борисполі" він задекларував майже 5 мільйонів гривень заробітку у 2019 році.

Звільнення очільника департаменту Нацполіції

Івана Наумова 18 листопада звільнили з посади начальника департаменту управління майном Нацполіції. Причина – скандал, пов'язаний із роботою клуба сина Наумова під час карантину. Про це 24 каналу повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.

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Полковник поліції Іван Наумов від сьогодні звільнений із займаної посади,

– наголосив Тракало.

Напередодні журналісти Bihus.Info з'ясували, що елітний клуб відпочинку NAVY на карантин 14 листопада не зачинявся. Цей клуб оформлений на сина Наумова. До закладу приїжджали клієнти. Водночас жодних перевірок там не проводили.

Довідка! Уряд запровадив з 14 листопада карантин вихідного дня. Попередньо, він діятиме до 30 листопада. У суботу та неділю можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, АЗС, пошта та заклади, що готують їжу на виніс.

Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу Постанова про звільнення Гетманцева У парламенті зареєстрували постанову про звільнення Данила Гетманцева з посади глави комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Мовляв, через "незадовільну роботу на посаді".

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Авторами постанови є народні депутати від "Європейської Солідарності", "Довіри" та "За майбутнє". Постанова вже є на сайті Ради, однак без тексту.

Сам Гетманцев впевнений, що постанову створили через те, що на засіданні комітету він виступив проти законопроєкту про зменшення ставки ПДВ для аграріїв. Політик стверджує, що Рада не може надавати пільги "одній з небагатьох галузей, яка добре заробляє, у важкий для країни час".

Крім того, депутат зазначив, що проєкт постанови не відповідає регламенту.

Глава профільного комітету також переконаний, що ініціативи з детінізації не влаштовують олігархів та контрабандистів. Гетманцев припускає, що на його посаду вже є кандидатура.

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Про який законопроєкт йде мова? Рада підтримала законопроєкт № 3656 про зменшення ставки ПДВ для аграріїв. Аграріям передбачені пільги з ПДВ в розмірі 14%, хоча ПДВ для всіх становить 20%. У Європейській бізнес-асоціації припускають, що зниження ставки ПДВ для аграріїв сприятиме детінізації виробництва.

Умова для нового траншу МВФ

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва назвала розмову з президентом Володимиром Зеленським конструктивною. Але для того, щоб Україна отримала черговий транш, необхідно досягнути повного взаєморозуміння.

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Конструктивна розмова зі Зеленським про реалізацію програми МВФ, незалежність центрального банку та зусилля у боротьбі з корупцією. Перегляду програми повинно передувати повне взаєморозуміння в діях,

– зауважила очільниця МВФ.

Під час розмови Зеленський наголосив, що продовження антикорупційних реформ в Україні на сьогодні є одним із найважливіших його пріоритетів. Георгієва похвалила українську владу за швидку реакцію на рішення КСУ про скасування антикорупційної реформи.

Президент України подякував МВФ за рішення про збільшення першого траншу stand-by до 2,1 мільярда доларів.

Що відомо про черговий транш від МВФ? Наразі немає точної дати його надання. У "Слузі народу" сподівалися отримати транш у грудні 2020 року. Однак це було до скандалу зі скасуванням антикорупційної реформи в Україні. В Офісі Президента наголосили, що Наразі немає точної дати його надання. У "Слузі народу" сподівалися отримати транш у грудні 2020 року. Однак це було до скандалу зі скасуванням антикорупційної реформи в Україні. В Офісі Президента наголосили, що МВФ може виділити кошти ще до кінця 2020 року або на початку 2021.

Нове відеозвернення Зеленського

Володимир Зеленський записав нове звернення з "Феофанії". Президент розповів, що зробив повторний тест на COVID-19 – і він позитивний. Однак глава держави почувається добре і залишається на самоізоляції.

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Про що говорив Зеленський

фінансування боротьби з COVID-19,

касові апарати (РРО) для ФОПів,

фінансову допомогу України від МВФ,

підтримку українського бізнесу під час карантину,

порушення карантину вихідного дня з боку бізнесу.

Зеленський 18 листопада вдруге звернувся з "Феофанії" до українців: відео

Що відомо про коронавірус у Зеленського? Про позитивний тест президента стало відомо 9 листопада. Спершу президент був вдома, але згодом його госпіталізували до "Феофанії". У клініці запевняють, що умови перебування Зеленського такі ж, як у звичайних пацієнтів.

Дебати Садового та Синютки

Кандидати у мери Львова Андрій Садовий та Олег Синютка взяли участь у дебатах. Вони відбулися у студії UA: ЛЬВІВ, тривали 90 хвилин.

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Яка була програма дебатів

Блок 1 – Львів-2020: Як воно є;

Блок 2 – COVID-19: виклики для місцевої влади;

Блок 3 – запитання від журналістів;

Блок 4 – громадський транспорт: Львівська ОТГ;

Блок 5 – віч-на-віч.

Садовий та Синютка багато дискутували. Зокрема, про транспортну систему міста, картку львів’янина, епідемію коронавірусу, карантин вихідного дня, громадські проєкти тощо.

Дебати Садового та Синютки 18 листопада: дивіться відео