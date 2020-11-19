Правоохоронці влаштували обшук у Музеї Революції Гідності. Зеленський підписав закон, за яким людей без масок у громадських місцях штрафуватимуть. Україна скликала позачергове засідання ТКГ. ДБР відкрило провадження щодо держперевороту під час Майдану. Україну засипало снігом. Такими були головні новини 19 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 19 листопада:

Обшук у Музеї Революції Гідності

Тим часом Обшуки в Музеї Революції Гідності: директор розповів, що вилучила поліція

У Музеї Революції Гідності в Києві 19 листопада відбулися обшуки. Їх спільно проводили поліція, прокуратура й СБУ. Як пояснили в Службі безпеки, правоохоронці розслідують можливе розкрадання бюджетних грошей при реконструкції комплексу.

Загальна сума шкоди внаслідок імовірних зловживань може доходити до 100 мільйонів гривень.

У чому річ

Правоохоронці підозрюють посадовців меморіального комплексу в розкраданні грошей, які виділили на реконструкцію Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.

Справу розслідують за статтею про зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. За це винуватцям може загрожувати від 3 до 6 років за ґратами.

Правоохоронці задокументували, що керівники Музею уклали договори про реконструкцію на 150 мільйонів гривень. З них підрядники вже отримали 80% – 111 мільйонів гривень. Втім, роботи фактично не проводилися в ті терміни, які були домовлені в угодах. Крім того, значну частину грошей підрядники витратили зовсім не на те, що передбачали угоди.

Цікаво, що спершу про проведення обшуків розповів сам Музей Революції Гідності. Адже вони виглядали дещо дивно, оскільки проводилися під час наукового форуму, що тривав у музеї, а також за два дні до Дня свободи та гідності – 21 листопада.

У самому Музеї вже встигли заявити, що це через їхні зауваження про все частіше вживання терміну "державний переворот" щодо подій Революції Гідності.

Реакція Офісу Президента

На ситуацію вже відреагували у президента. Так, там назвали дивним те, що обшук у музеї провели саме напередодні річниці подій на Майдані.

Невже було обов'язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі,

– мовиться у повідомленні ОП.

Там також додали: правоохоронці повинні враховувати такі речі (як річниця подій на Майдані), коли немає термінової необхідності для слідчих дій.

ДБР відкрило провадження щодо держперевороту під час Майдану

Дивіться також Викликає певне здивування, – реакція Мінкульту на обшуки у Музеї Революції Гідності

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо державного перевороту під час подій 2014 року на Майдані. Журналістка Соня Кошкіна повідомила, що заявником виступає скандальний нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

В Офісі Генпрокурора цю інформацію підтвердили, проте наголосили, що перспектив у справи небагато.

Так, у Генпрокуратурі повідомили, що слідчі органи були змушені розпочати провадження через рішення суду.

Якщо взяти конкретно цю ситуацію, а саме заяву Кузьміна, щодо так званого державного перевороту, то ні слідчі, ні прокурори не знайшли у цій заяві ознак кримінального правопорушення. Ми зазначили, що вона не відповідає вимогам статті 214 і відмовили Кузьміну у внесенні відомостей до ЄРДР за його заявою",

– розповів прокурор Олексій Донський.

Свідками у справі за заявою Кузьміна є: Петро Порошенко, Олександр Турчинов, Давид Жванія, Арсеній Яценюк, Павло Клімкін, Віталій Кличко, Андрій Парубій, Сергій Пашинський та інші.

Позачергове засідання ТКГ

Ще сьогодні Як вирішити кризу з КСУ та НАБУ: що гарантував Зеленський послам країн G7

19 листопада відбулося позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Під час відеоконференції сторонам вдалося домовитись про деталі розблокування роботи КПВВ "Золоте" і "Щастя".

Цікаво, що ініціатива скликати засідання була за Україною. Щоправда, Київ просив провести також засідання безпекової й політичної підгруп. Втім, російська сторона відмовилась від цієї пропозиції.

На переговорах гуманітарної підгрупи вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ "Золоте" та "Щастя". Робота триває,

– мовиться у повідомленні української делегації в ТКГ.

Чергове засідання ТКГ заплановане на 24 – 25 листопада.

В Україні почали діяти штрафи за відсутність масок

Актуально Чи задоволені українці діями Зеленського та решти влади у боротьбі з COVID-19

Українців, які перебуватимуть в громадських місцях без маски, почнуть штрафувати. Відповідний закон вже підписав президент Володимир Зеленський.

Громадянин, який зайде до громадських приміщень або у транспорт без засобів захисту, повинен буде заплатити штраф розміром від 170 до 255 гривень.

Про які саме засоби захисту мовиться

Респіратори або захисні маски.

Вони повинні повністю закривати ніс і рот.

Можуть бути виготовленими самостійно.



Штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу

Україну засипало снігом

Дивіться також Обрали найкращий ескіз великого Державного Герба України: фото

У східних областях України 19 листопада випало до 8 сантиметрів снігу. Крім того, у Луганській та Донецькій областях сильно похолодало. Вночі температура повітря в регіонах опустилася до 14 градусів морозу.

Скільки снігу випало в Україні

У Київській області випало до 5 сантиметрів снігу;

У Кіровоградській – до 1 сантиметру;

У Харківській – до 3 сантиметрів;

У Луганській – до 8 сантиметрів.



Сніг у Лисичанську Луганської області

Смішне Справжній кінець епохи бідності: у соцмережах жорстко висміяли VIP-вагони Укрзалізниці

Водночас вже 20 листопада синоптики попереджають про значне похолодання на всій території країни. Сніг з дощем, ожеледь та туман – ось до чого слід готуватися українцям в останній робочий день тижня.