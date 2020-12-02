Уряд не продовжив карантин вихідного дня. Україна зірвала спробу Кремля легімітизувати бойовиків. Генпрокурорка Венедіктова заблокувала вручення підозри заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову. Справу про зґвалтування у Кагарлику передали до суду. Рада заборонила продаж електронних сигарет дітям. Такими були головні новини 2 грудня.

Найважливіші новини України та світу за середу, 2 грудня:

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В Україні не продовжили карантин вихідного дня

В Уряді не продовжили карантин вихідного дня. Хоча прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що обмеження таки дали позитивний ефект. Зокрема, зменшився прогнозований рівень захворюваності.

Що буде далі

Наразі по всій Україні діятимуть обмеження помаранчевої зони. Проте у владі вже обговорюють подальші рішення. Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що локдаун в Україні таки введуть. Щоправда, коли саме – невідомо.

Шмигаль наголосив, що про рішення повідомляють за 7 днів до запровадження.

Україна зірвала спробу Росії легітимізувати бойовиків в ООН

Росія мала намір легітимізувати бойовиків на Донбасі. Для цього Кремль намагався використати формат Арріa у межах Ради безпеки ООН.

Україні зірвала спробу Росії. Щоправда, бойкот висловили також США, Франція, Німеччина, Естонія і Бельгія, Велика Британія. Тобто всі країни-учасниці ОБСЄ, які входять до Ради Безпеки ООН, крім Росії.

Що таке формат Арріа? Це засідання, які передбачають неформальні конфіденційні зустрічі. На них переважно запрошують тих, хто не має права чи можливості брати участь в офіційних засіданнях Радбезу.

У чому річ

Представники окупованих територій Наталя Ніконорова та Владислав Дейнего хотіли 2 грудня вперше виступити на засіданні Радбезу. Говорити хотіли про реалізацію мінських домовленостей.

Якби представники бойовиків виступили, то це фактично означало б їхню легітимізацію на рівні Радбезу ООН.

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Венедіктова зірвала вручення підозри Татарову

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготували підозру заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову. Однак генпрокурорка Ірина Венедіктова відсторонила від роботи прокурорів, що вели справу.

Підозру Татарову мали оголосити 2 грудня. Однак детективи НАБУ помітили постанову про заміну прокурорів.

Що кажуть у НАБУ

У бюро наголосили, що Венедіктова змінила прокурорів таємно та всупереч законодавству. Крім того, у НАБУ стверджують про тиск з боку Офісу генпрокурора у справі майна Нацгвардії.

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Що відомо про справу Олега Татарова

НАБУ розслідує ймовірну причетність Татарова до фальсифікації експертизи у справі колишнього нардепа і забудовника Максима Микитася.

Мовиться про розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії.

За даними слідства компанія "Укрбуд" Микитася заволоділа 81 мільйоном гривень.