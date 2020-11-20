Генпрокурорка Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану. Главу Міненергетики Ольгу Буславець звільнили. Україна приєдналась до санкцій ЄС проти Білорусі. У Грузії озброєний чоловік захопив банк. Уряд може запровадити локдаун на Новий рік та Різдво. Такими були головні новини 20 листопада

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Звіт Венедіктової про справи Майдану

Генпрокурорка Ірина Венедіктова відзвітувала про хід розслідувань "справ Майдану".

Які результати

За словами генпрокурорки, наразі розслідують 60 кримінальних проваджень.

Від початку 2020 року про підозру повідомили 37 людям.

Крім цього, 27 підозрюваним обрали запобіжні заходи. Зокрема, 22 експравоохоронцям, 4 високопосадовцям та 1 цивільній людині.

До суду скерували 19 обвинувальних актів щодо 25 людей.

Що відомо про справи Майдану Справи Майдану стосуються переслідування та нападів на учасників Революції Гідності. Майже тисяча томів справи присвячена силовикам, слідчим і представникам режиму президента-втікача Віктора Януковича.

У справах йдеться про 2,5 тисячі постраждалих під час Майдану. Серед них є й загиблі – "Небесна Сотня".

Зверніть увагу! 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Цього дня у 2014 році розпочався Євромайдан.

Дивіться відеозвіт Венедіктової про справи Майдану:

До речі За 7 років винесений лише 21 вирок у справах Майдану, – Офіс генпрокурора

Звільнення глави Міненерго

На позачерговому засіданні Кабміну Ольгу Буславець звільнили з посади тимчасового міністра енергетики та захисту довкілля. Натомість на її місце призначили Юрія Бойка. Однак не главу ОПЗЖ, а заступника Буславець.

Чому звільнили Буславець

За інформацією ЗМІ, Буславець нібито лобіювала в енергетичному секторі інтереси олігарха Рината Ахмєтова. Ще однією ймовірною причиною звільнення є проблеми на ринку електроенергії.

Мовляв, зміну керівника Міненергетики ініціювали в Офісі Президента.

Що відомо про Юрія Бойка

Бойко працював на керівних посадах в енергетичній галузі ще з 2003 року.

Впродовж 2009 – 2011 років він був технічним директором, а потім віцепрезидентом підприємства "Управляюча компанія "Метрополія".

Потім керував ПАТ "Чернігівобленерго".

З 2014 по 2020 рік Бойко працював заступником директора з економіки та фінансів державного підприємства "Енергоринок".

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Захоплення заручників у Грузії

У Тбілісі чоловік захопив банк. За інформацією ЗМІ, нападника звали Леван Зурабішвілі.

Він увірвався до будівлі із гранатою та взяв у заручники 9 людей. Крім цього, у чоловіка могло бути 5 спільників. Поліція посилила охорону району.

На щастя, після перемовин із нападником вдалось поступово звільнити усіх заручників.

Навіщо Зурабашвілі захопив банк

Зурабашвілі вимагав ухвалити закон про заборону азартних ігор.

Перед тим чоловіку нібито відмовили у кредиті. Тому він вирішив захопити банк, аби "відігратись".

Важливо! У Грузії спалахнули протести після парламентських виборів. Кілька десятків людей постраждали. Детальніше – читайте тут.

Україна приєдналась до санкцій ЄС проти Білорусі

Україна разом із 7 іншими державами приєднались до санкцій Євросоюзу проти Білорусі. Санкції стосуються 40 білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій виборів та насильства над протестувальниками.

Щоправда, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у санкційному списку немає.

Що передбачають санкції

Обмеження на в'їзд до країни, яка підтримала санкції.

Крім цього, замороження активів осіб, що є у списку.

Які ще країни приєднались до санкцій:

Албанія,

Північна Македонія,

Чорногорія,

Ісландія,

Ліхтенштейн,

Норвегія,

Детальніше про те, що відбувається у Білорусі, читайте за посиланням.

В Україні можуть запровадити "новорічний" локдаун

У ЗМІ з'явились чутки, що в Україні можуть запровадити повний локдаун на Новий рік та Різдво.

Мовляв, в уряді вже вирішили, що локдаун таки запровадять, однак не визначили дату. Планують нібито з 20 – 25 грудня або ще раніше. Власне, тоді, коли кількість нових хворих за добу сягне 20 – 25 тисяч.

Детальніше В Україні на зимові свята планують ввести повний локдаун, – ЗМІ

Що кажуть в Офісі Президента

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко наголосив, що рішення щодо запровадження локдауну ще не прийняли, тому говорити про це поки рано.

Наразі влада хоче оцінити ефективність карантину вихідного дня. До слова, його запровадили з 14 листопада. Таким чином у суботу та неділю діють жорсткі обмеження.