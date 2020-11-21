В українських містах відбулися акції, присвячені сьомій річниці Революції Гідності. Прем'єр Денис Шмигаль назвав жорсткий карантин "планом Б". Активісти влаштували автопробіг до лікарні "Феофанія", де лікується президент. У Києві на зупинці до тла вигоріла маршрутка. У Харкові чоловік під вигук "Аллах Акбар" розбив вікно ОДА. Такими були головні новини суботи, 21 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Річниця Революції Гідності

Актуально В Україні проходять акції до Дня Гідності: фото, відео

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Цього дня 7 років тому розпочалася Революція Гідності, яка назавжди змінила історію нашої країни. Пам'ятні акції відбулися у різних куточках України. На вулиці міст вийшли тисячі людей.

З нагоди свята до українців звернувся також президент Володимир Зеленський.

Ми маємо не тільки пам'ятати про ключові моменти нашої історії, але й винести та засвоїти важливі уроки,

– наголосив український лідер.

Що ще сказав президент Зеленський

Непереможним є лише той народ, який по-справжньому цінує свободу й гідність.

Упродовж 29 років українці пережили низку революцій. Вони повсякчас відстоювали людські права та свободи, європейський вектор розвитку для країни і захист демократії.

Головним досягненням усіх пережитих революцій є те, що українці сформували свою "нову свідомість". Люди усвідомили власну важливість для держави.

Також зі святом українців привітали Олександр Ткаченко, Денис Шмигаль, Сергій Шкарлет, Дмитро Разумков, Андрій Єрмак, Юлія Тимошенко, Андрій Садовий та Петро Порошенко.

Привітання Зеленського з Днем Гідності та Свободи: дивіться відео

Як відзначали День Гідності та Свободи у Києві

Акція пам'яті розпочалася на Майдані Незалежності о 12:00. Туди прийшли рідні Небесної Сотні та учасники Революції Гідності. Люди принесли червоно-чорні та синьо-жовті прапори. Згодом учасники акції провели пам'ятну ходу по головних локаціях Революції Гідності.

розпочалася на Майдані Незалежності о 12:00. Туди прийшли рідні Небесної Сотні та учасники Революції Гідності. Люди принесли червоно-чорні та синьо-жовті прапори. Згодом учасники акції провели пам'ятну ходу по головних локаціях Революції Гідності. На Алеї Небесної Сотні провели пам'ятний молебень за загиблими. Туди люди принесли живі квіти та лампадки.

Окрім того, в українській столиці пройшла хода під гаслом "Не втрачаймо Гідність! Захистимо Свободу!".

Як минула 7 річниця Революції Гідності / Фото 24 каналу (Андрій Костюк)

Як відзначали День Гідності та Свободи в інших містах України

У Львові відбувся Марш Гідності. Урочистою ходою люди прийшли від пам'ятника Степану Бандері до пам'ятника Тарасу Шевченку. Плакати у руках активістів прикрашало гасло "Гідна нація – проти капітуляції".

відбувся Марш Гідності. Урочистою ходою люди прийшли від "Гідна нація – проти капітуляції". У Харкові активісти влаштували масштабний Автопробіг. У ньому взяли участь сотні людей. Вони проїхали знаковими місцями харківського Євромайдану.

активісти влаштували масштабний Автопробіг. У ньому взяли участь сотні людей. Вони проїхали знаковими місцями харківського Євромайдану. У Черкасах активісти поклали квіти до Меморіалу захисників України. Окрім того, у Святотроїцькому соборі міста відслужили пам'ятний молебень.

активісти поклали квіти до Меморіалу захисників України. Окрім того, у Святотроїцькому соборі міста відслужили пам'ятний молебень. У Дніпрі на алеї, присвяченій героям Небесної Сотні висадили дерева.

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Шмигаль заговорив про локдаун

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наразі немає жодної імовірної дати введення локдауну. Для українського уряду жорсткий карантин – це "план Б". Однак його можуть запровадити, якщо карантин вихідного дня не призведе до зменшення кількості заражених коронавірусом.

Стосовно введення більш жорсткого карантину. Цей план дійсно розробляється, АЛЕ – це план Б, якщо не спрацює карантин "вихідного дня". Ми почали публічне обговорення цього плану Б, аби вся країна розуміла його,

– заявив Шмигаль.

Зверніть увагу! Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків після наради зі Шмигалем заявив, що Кабмін нібито планує ввести локдаун щонайменше на 2 тижні.

Окрім того, прем'єр наголосив, що наразі влада аналізує ситуацію у кожному регіоні. Тривають щоденні консультації з фахівцями, зокрема, епідеміологами та інфекціоністами.

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Що кажуть у МОЗ

Очільник українського МОЗ Максим Степанов заявив, що українці "так собі" дотримуються правил карантину вихідного дня. Водночас посадовець переконаний, що локдаун щосуботи та щонеділі буде ефективним і допоможе стабілізувати ситуацію в Україні.

Перших покращень внаслідок часткового локдауну варто очікувати вже через 2 тижні.

"Багато "експертів" з'явилися і почали говорити: "Ми вже провели перший карантин вихідного дня і не побачили зменшення". Є закони епідеміології, це аксіома – неможливо на наступний день після карантинних обмежень побачити зменшення захворюваності", – резюмував Степанов.

Тим часом кількість заражених COVID-19 в Україні стрімко зростає. За добу 20 листопада у країні виявили 14 580 нових випадків зараження коронавірусом. Від початку пандемії в Україні померло 10 813 інфікованих.

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Автомарш активістів до "Феофанії"

У річницю Революції Гідності у Києві Рух Опору Капітуляції організував автомарш. Його учасники вирушили до клініки "Феофанія", де наразі лікується від коронавірусу президент Володимир Зеленський. Колону автівок супроводжувала поліція.

Учасниками автомаршу запрошували стати усіх охочих (не залежно від того, є у них машина чи ні). Окрім того, людей закликали взяти з собою шматки асфальту та шини. Їх привезли до "Феофанії", як сувеніри для президента.

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Активісти висунули Зеленському низку вимог. Зокрема, повернути повноваження НАЗК та НАБУ, ліквідувати ОАСК, реформувати СБУ, звільнити Андрія Єрмака, Руслана Демченка, Леоніда Кравчука, Олега Татарова. Детальний список вимог активістів читайте тут.

Як розпочинався автопробіг у Києві / Фото 24 каналу (Анна Брикова)

Автомарш у Києві: дивіться відео

У Києві на зупинці згоріла маршрутка

У Києві біля станції метро "Академмістечко" згоріла маршрутка. Причиною пожежі став вибух, який пролунав за декілька митей до того, як водій збирався впускати до салону пасажирів.

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Вогонь швидко охопив маршрутку, і до приїзду рятувальників від неї залишилася лише металева конструкція.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Причини вибуху наразі невідомі, їх встановлюватимуть у ході спеціального розслідування.

У Києві згоріла маршрутка: дивіться відео

Напад на Харківську ОДА

Невідомий намагався увірватися до будівлі Харківської ОДА. З вигуком "Аллах Акбар" чоловік розбив вікно будівлі важким предметом.

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Очевидці розповіли, що чоловік поводився не зовсім адекватно. Щоб заспокоїти його, довелося залучитися аж 6 поліцейських. Однак незадовго до інциденту невідомий спокійно стояв біля будівлі ОДА та розмовляв про щось із компанією молодих людей. Можливо, вони просто побилися об заклад, це й стало причиною для дивних вчинків.

Чоловік розбив вікна Харківської ОДА: дивіться відео