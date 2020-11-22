Одразу у 12 містах України стартував другий тур місцевих виборів. У столиці Саудівської Аравії відбувся саміт глав держав та урядів країн G20. Білоруси у Мінську запланували Марш проти фашизму, однак ще до його початку почалися затримання. Біля ресторану в Києві знайшли мертвою жінку. МЗС України має нового речника. Такими були головні новини неділі, 22 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Як минув другий тур місцевих виборів

Другий тур місцевих виборів стартував в Україні 22 листопада у 12 містах. Більшість дільниць розпочали роботу вчасно – о 8:00. Громадяни України мали змогу проголосувати за майбутнього міського голову до 20:00.

Важливо Як минули місцеві вибори 22 листопада в Україні: головне – фото, відео

В яких містах відбувся другий тур виборів

Дніпро;

Миколаїв;

Слов'янськ (Донецька область);

Дрогобич (Львівська область);

Ужгород;

Бердянськ (Запорізька область);

Полтава;

Львів;

Рівне;

Черкаси;

Нікополь.

Що варто знати про другий тур виборів

Станом на 20:00 явка у другому турі на місцевих виборах становила 29,3%. Зауважимо, що під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 24%.

у другому турі на місцевих виборах становила Зауважимо, що під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 24%. У другий тур вийшли 2 кандидати , яких підтримали найбільше виборців. Аби перемогти, кандидат теж має отримати більшість голосів, проте вже не обов'язково, щоб їх було понад 50%, як це було у першому турі.

, яких підтримали найбільше виборців. Аби перемогти, кандидат теж має отримати більшість голосів, проте вже не обов'язково, щоб їх було понад 50%, як це було у першому турі. Цьогоріч другий тур відбувся лише у містах з населенням у понад 75 тисяч людей.

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Хто здобув перемогу у другому турі: дані екзитполів

Дніпро – чинний мер Борис Філатов;

Львів – чинний мер Андрій Садовий.

Миколаїв – Олександр Сєнкевич ("Пропозиція");

Черкаси – чинний мер Анатолій Бондаренко;

Рівне – кандидат від місцевої партії "Рівне разом" Віктор Шакирзян;

Полтава – Сергій Іващенко ("Слуга народу").

Більше про перебіг місцевих виборів в Україні – читайте за посиланням.

Загострення протестів у Білорусі

Понад три місяці білоруси виходять на вулиці з акціями протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Стільки ж часу точиться боротьба між силовиками та протестувальниками. Зазвичай протести загострюються у вихідні дні.

Що відбувалося у Білорусі 22 листопада

У цей день білоруси у Мінську запланували влаштувати Марш проти фашизму. Водночас силовики звезли до центру Мінська спецтехніку та автозаки. Ще до старту акцій учасників почали розганяти та затримувати. Традиційно у хід пішли водомети та інші спецзасоби.

Так, на Кам'яній Гірці люди в балаклавах розганяли колону мітингувальників водометами та світло-шумовими гранатами. Така ж ситуація була і на проспекті газети Правда. Щоправда, люди спокійно відреагували на застосування спецзасобів силовиками. Учасники демонстрацій навіть не розбіглись після вибухів.

Попри масові затримання та жорстокість з боку силовиків, кількість людей, які брали участь в акції, лише збільшилася.

Силовики у Мінську застосували спецзасоби: дивіться відео

Другий день саміту G20

У столиці Саудівської Аравії другий день триває саміт глав держав та урядів країн G20, що цього разу через пандемію COVID-19 проводиться в режимі онлайн-конференції. Головними темами для обговорення у неділю, 22 листопада, були:

захист клімату;

сталий економічний розвиток.

Господар зустрічі король Саудівської Аравії Салман заявив, що увагу слід приділити переробці відходів та скороченню обсягів споживання ресурсів, зменшенню кількості відходів та викидів вуглекислого газу, а також скороченню втрат енергії.

Цікаво, що поки ще чинний очільник США Дональд Трамп довго на зустрічі не висидів. Трамп був присутній лише 2 години, а потім дочасно покинув захід та поїхав грати у гольф. Глава Білого дому вирішив не обговорювати спільну відповідь світу на виклики пандемії, попри майже 200 тисяч нових хворих у США за минулі 24 години.

Більше про це Витримав 2 години: Трамп пішов зі саміту G20, щоб пограти у гольф

Що відомо про саміт G20? Саміт країн Великої 20 влаштовують з 2008 року. У грудні головувати у G20 стала на членів клубу найпотужніших держав світу припадає понад 85% світового ВВП та дві третини світового населення.



Метою G20 є досягнення стабільного і стійкого зростання світової економіки на благо всіх країн. До G20 входять: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз. Саміт країн Великої 20 влаштовують з 2008 року. У грудні головувати у G20 стала Саудівська Аравія . Загаломчленів клубу найпотужніших держав світу припадає понад 85% світового ВВП та дві третини світового населення.Метою G20 є досягнення стабільного і стійкого зростання світової економіки на благо всіх країн. До G20 входять: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз.

Загадкова смерть жінки у Києві

Поблизу ресторану в Голосіївському парку Києва знайшли мертвою жінку. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на її тілі не виявили. Тіло виявили поблизу вуличної вбиральні, яку вже не використовують. Загибла була напівроздягненою.

Що відомо про трагедію

Померлою виявилася 46-річна жінка родом з Полтавщини. У столиці вона не мала постійного місця проживання.

Раніше ЗМІ писали, що загиблу, ймовірно, задушили. Однак у поліції зазначили, що слідів насильницької смерті на тілі жінки не виявили.

На місці інциденту працівники поліції провели низку слідчих дій. Для встановлення остаточної причини смерті тіло жінки скерували на проведення відповідної експертизи.

МЗС України має нового речника

Новим речником Міністерства закордонних справ призначили Олега Ніколенка. На посаді він змінив Катерину Зеленко, яка стала послом України в Сінгапурі.

Актуально Зеленський призначив пані посла України у Сінгапурі: що відомо про Катерину Зеленко

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