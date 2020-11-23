Президент Володимир Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак одужали від коронавірусу. Вже відомі перші офіційні результати повторного голосування на місцевих виборах. Нардепи просять КСУ перевірити на конституційність карантин вихідного дня. У Львові поховали режисера Романа Віктюка. Такими були головні новини 23 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Зеленський і Єрмак вилікувалися від "корони"

Як в один з’явилися повідомлення, що президент Володимир Зеленський і очільник ОПУ Андрій Єрмак захворіли на коронавірус, так і в один день вони заявили, що одужали. Про це повідомляє 24 канал.

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Спершу про те, що отримав негативний тест, сповістив Єрмак. Голова Офісу Президента зауважив, що подолав недугу та має намір повернутися до роботи у звичайному режимі. Також Єрмак побажав українцям здоров'я та закликав усіх відповідально ставитися до заходів безпеки.

Зеленський, зі свого боку, записав відеозвернення. Він наголосив, що "сам є позитивним, оскільки тест – негативний". За словами президента, у нього температура – 36,6, тому вже повернувся до роботи в ОПУ.

Маємо розуміти нові ризики та максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов'язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію,

– підкреслив Зеленський.

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Крім того, 23 листопада стало відомим, що негативний результат тест отримав керівник пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зараз політик почувається добре та вже вийшов із самоізоляції.

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Українські міста отримали нових мерів

Лише напередодні в 11 українських містах (7 обласних і 4 районних центрів) пройшов другий тур виборів мерів. І вже дільничні виборчі комісії у більшості з них підрахували 100% протоколів. Зауважимо, що поки перемагають здебільшого чинні міські голови.

В яких містах визначилися переможці 2 туру виборів

Бердянськ (Валерій Баранов – 49,98%)



Слов’янськ (Вадим Лях – 60,87%)



Дніпро (Борис Філатов – 80,61%)



Дрогобич (Тарас Кучма – 50,57%)



Рівне (Олександр Третяк – 50,25%)



Ужгород (Богдан Андріїв – 51,01%)

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Карантин вихідного дня: низка нардепів звернулася до КСУ

До Конституційного суду звернулися 48 народних депутатів. У своєму поданні парламентарі просять перевірити на відповідність Конституції постанову про карантин вихідного дня.

Автори клопотання вважають, що окремі положення постанови не відповідають низці норм Конституції. А також відзначають, що питання, порушені у конституційному поданні, мають особливе суспільне та економічне значення, оскільки стосуються, зокрема життя та здоров'я громадян.

Наразі конституційне подання перебуває на розгляді суду. За словами заступниці голови комітету Ради з питань правової політики Ольги Совгирі (фракція "Слуга народу"), нардепи оскаржать лише окремі положення Кабміну.

Що саме оскаржують народні обранці

Положення постанови, яким передбачено заборону проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації, крім тих, які передбачені цією постановою.

Нардепи наголошують, що впроваджені обмеження порушують рівність конституційних прав і свобод українців. Адже частина людей зможе працювати у суботу й неділю, інша – ні. У результаті деякі компанії можуть втратити понад 50% заробітку.

Обмеження на здійснення планових заходів госпіталізації передбачає вибірковий підхід до надання медичної допомоги.

За словами парламентарів, оскаржувані обмеження запроваджено без введення на території України воєнного чи надзвичайного стану. А це є передумовою для обмеження низки конституційних прав відповідно до Конституції. Водночас народні депутати наголошують, що не мають претензій до впровадження карантину загалом.

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Похорон Романа Віктюка у Львові

Церемонія прощання з видатним режисером Романом Віктюком пройшла у його рідному Львові. Захід відбувся на сцені Театру юного глядача: саме тут Віктюк розпочав свою акторську діяльність після навчання у Москві. Провели майстра в останню путь його родичі, друзі та близькі.

Це свята людина. Він нас завжди називав дітьми – племінників і племінниць. Усі ми завжди були діти, а він для нас – братиком. Ми безмежно його любили і будемо любити. Дуже складно і дуже неочікувана смерть. Для всієї родини це дуже велика втрата,

– розповів племінник Романа Віктюка – Борис Віктюк.

Опісля жалобна процесія рушила церкви Святого Андрія, де відбулося відспівування та молитовний чин. А поховали Віктюка на Личаківському кладовищі у родинному гробівці поруч із батьками.

Додамо, що Роман Віктюк помер у Москві 17 листопада. Перед цим він перехворів коронавірусом. У столиці Росії режисер тривалий час працював і навіть заснував власний театр. У приміщенні останнього церемонія прощання з Віктюком пройшла 20 листопада.

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Церемонія прощання та похорон Романа Вітюка у Львові: дивіться відео