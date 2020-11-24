Помер український військовий, якого під Авдіївкою поранив снайпер. В Україні можуть ввести локдаун у період новорічних свят. На кордоні України не пропустили угорського посадовця. Львівська ТВК перенесла дату проведення першої сесії міськради з 3 грудня на 24 листопада. Росія у ТКГ підтримала "план дій" бойовиків щодо Донбасу. Такими були головні новини 24 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Смерть українського бійця

Від кулі ворожого снайперу на Донбасі загинув український захисник. Медики боролись за його життя, але, на жаль, врятувати його життя не вдалося.

Важливо Зеленський підписав закон про допуск слідчих у зону ООС: що зміниться

Деталі трагедії

24 листопада проросійські бойовики двічі обстріляли позиції українських військових. Снайпер окупантів в районі Авдіївки поранив українського бійця. Йому надали першу медичну допомогу й екстрено евакуювали до медичного закладу. Він був у важкому стані.

Українські військові навіть не відкривали вогню у відповідь, адже були змушені екстрено евакуювати бійця, що отримав важкі поранення.

Що відомо про ситуацію на Донбасі

З 27 липня на Донбасі запрацювало нове перемир'я. Українська сторона дотримується режиму припинення вогню, попри постійні провокації ворога.

Трохи більше як місяць бойовики не влаштовували прицільних обстрілів на Донбасі.

Втім, ворог зірвав перемир'я у вересні, обстрілявши військових, які допомагали гасити пожежі на Луганщині. Починаючи з другої половини жовтня, бойовики фактично щотижня зривають домовленості.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Локдаун у період новорічних свят

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що в Україні слід ввести двотижневий локдаун у період новорічних свят. На його думку, ситуація з коронавірусом в Україні має залишатися прогнозованою, а громадяни повинні знати, чого їм чекати завтра.

Розтягнута у часі червона зона не може бути нескінченою, через негативний вплив на економіку. Моя особиста думка – краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят,

– пояснив свою позицію Ткаченко.

Він переконаний, що на Різдво та Новий рік треба відмовитись від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн.

До теми У Зеленського не виключають локдаун в Україні: за якої умови його запровадять

Що відомо про введення локдауну

Локдаун – це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування як у самій країні, так і за її межами. При локдауні нормально функціонують лише організації, що надають основні потреби та послуги.

як у самій країні, так і за її межами. При локдауні нормально функціонують лише організації, що надають основні потреби та послуги. І президент, і керівництво МОЗ вже неодноразово порушували питання введення в Україні локдауну. У своїх заявах вони щоразу називали інші умови, за яких жорсткий карантин може повернутися в Україну.

У МОЗ також припустили, що до жорсткого карантину Україна може повернутися, якщо за добу інфікуватимуться 30 тисяч людей.

Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні? Станом на 24 листопада за добу в Україні коронавірусну хворобу виявили у 12 287 людей. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли – 647 976 людей, з них одужали – 299 358. Відомо, що під час перебігу коронавірусної хвороби померли 11 263 хворих. Станом на 24 листопада за добу в Україні коронавірусну хворобу виявили у 12 287 людей. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли – 647 976 людей, з них одужали – 299 358. Відомо, що під час перебігу коронавірусної хвороби померли 11 263 хворих.

Скандал з угорським посадовцем

24 листопада українські прикордонники не дозволили перетнути кордон угорському політику Іштвану Грежу. Все тому, що посадовцю нещодавно заборонили в'їзд в Україну через втручання угорського уряду в місцеві вибори. В Угорщині заявили, що вже обдумують над реакцією на рішення України.

Деталі скандалу

Грежа прибув у пункт пропуску "Лужанка" в Закарпатській області зранку 24 листопада . Там українські прикордонники проінформували його про заборону на в'їзд і не дозволили перетнути кордон.

. Там українські прикордонники проінформували його про заборону на в'їзд і не дозволили перетнути кордон. Українська сторона знала про запланований візит , адже Будапешт напередодні відправив ноту, у якій "поінформував" Україну про поїздку Грежі.

, адже Будапешт напередодні відправив ноту, у якій "поінформував" Україну про поїздку Грежі. Інформація про це була відома навіть в експертних колах. Тому угорці, ймовірно, передбачали недопуск Грежі на кордоні.

Грежі на кордоні. Після близько годинного очікування посадовець повернувся до Угорщини.

Міністерство закордонних справ України пояснило відмову у в'їзді угорському високопосадовцю Іштвану Грежі тим, що він всупереч закону займався передвиборчою агітацією в Україні.

Що про це каже Угорщина

В Угорщині зазначили, що обдумують реакцію на рішення України. Угорський політик натякнув на ймовірну відповідь з боку Будапешта. Проте додав, що деталі будуть згодом.

Зараз обговорюємо збереження українського департаменту в Ньїредьгазі,

– написав Іштван Грежа.

Ймовірно, мовиться про кафедру української мови та культури, яку відкрили ще у 2017 році в угорському місті Ньїредьгаза.

Що відомо про Іштвана Грежу? У 2018 році Іштван Грежа обійняв посаду так званого уповноваженого Угорщини щодо Закарпаття. В Україні створенням такої посади обурилися. Міністерство закордонних справ вимагало офіційного роз'яснення У 2018 році Іштван Грежа обійняв посаду так званого уповноваженого Угорщини щодо Закарпаття. В Україні створенням такої посади обурилися. Міністерство закордонних справ вимагало офіційного роз'яснення від уряду Угорщини . Ще тоді відомство пригрозило угорцю забороною в'їзду в Україну. Згодом посаду перейменували і Грежа став уповноваженим міністра, який відповідає за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег і Закарпаттям.

Проблеми з місцевим самоврядуванням у Львові

У Львові новообрані депутати "ЄС" та "Свободи" 24 листопада провели першу сесію нової міської ради. Річ у тім, що вони не дочекалися колег і рішення ЦВК щодо виборів міського голови. Як сказав новообраний мер Андрій Садовий, внаслідок таких дій у місті невизначена ситуація з місцевим самоврядуванням.

Попередньо ТВК призначила засідання міської ради на 3 грудня, щоб провести присягу і депутатів, і міського голову одночасно. Але напередодні міська виборча комісія ухвалила скандальне рішення щодо перенесення дати першої сесії міської ради на 24 листопада.

Що означає рішення ТВК

З приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови. Новообраного мера до присяги ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови.

Рада у такому напівлегітимному стані може діяти кілька тижнів, обирати керівні органи та ухвалювати будь-які інші рішення. Згодом за ці рішення відповідальність доведеться нести новому міському голові.

Актуально Нечувана річ, яка хоче узурпувати владу, – Садовий про скандальне рішення ТВК

Що трапилося у Львові

У Львові 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Новообрані депутати й міський голова мали скласти присягу протягом 14 днів з моменту затвердження результатів виборів.

Втім, у питанні з депутатами виникли проблеми через те, що було декілька судових позовів, а до їх розгляду не можна було призначати засідання нової міськради. А мера обирали в другому турі лише 22 листопада.

Тож першу сесію, а відтак і присягу планували складати 3 грудня. Та в ніч після другого туру новообрані депутати від "ЄС" звернулися до виборчої комісії, аби призначити перше засідання на 24 листопада. Та рішення підтримала.

Ще раніше Андрій Садовий заявляв, що в такий спосіб просто намагаються узурпувати владу в місті. Адже з цього моменту й до складання присяги нового мера депутати можуть призначити виконувача його обов'язків, а також заступників.

Росія підтримала "план дій" бойовиків щодо Донбасу

Російська сторона у Тристоронній контактній групі заявила, що підтримує так званий план дій щодо Донбасу, запропонований бойовиками. Українська делегація попросила підтвердити цю заяву в письмовому вигляді.

Що передбачає "план дій" бойовиків: головне

Він складається з 15 кроків. Окупанти вимагають затвердити свій план по Донбасу у Верховній Раді.

свій план по Донбасу Від президента Зеленського вимагають подати проєкт змін до Конституції для закріплення в ній окремих районів Донецької та Луганської областей, які будуть діяти до 2050 року з особливим самоврядуванням.

для закріплення в ній окремих районів Донецької та Луганської областей, які будуть діяти до 2050 року з особливим самоврядуванням. Ба більше, вносити зміни до цієї статті не можна без думки місцевого населення , а відповідний референдум пропонують провести не раніше 2045 і не пізніше 2049 року.

, а відповідний референдум пропонують провести не раніше 2045 і не пізніше 2049 року. Крім того, бойовики вимагають провести місцеві вибори до передачі ділянки кордону з Росією під контроль Україні.

Зауважимо, що ще на початку листопада Україна представила свій План дій по Донбасу. Документ не такий далекоглядний, як у бойовиків, і пропонує розв'язання ключових проблем до березня 2021 року.

Більше про План дій по Донбасу та думки експертів щодо нього – читайте за посиланням.