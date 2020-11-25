Денис Шмигаль заявив про ймовірний локдаун на новорічні свята. У Вінниці не ставитимуть новорічну ялинку. Українська збірна отримала технічну поразку за матч із Швейцарією. Помер легендарний футболіст Дієго Марадона. Такими були головні новини 25 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 25 листопада:

Шмигаль заявив про ймовірний локдаун на зимові свята

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Кабінет Міністрів готується до всіх можливих сценаріїв протидії коронавірусу. Якщо ситуація з COVID-19 в Україні не стабілізується, уряд таки може ввести локдаун на різдвяні свята.

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Ми готуємось до всіх можливих сценаріїв, включаючи до введення карантину на зимові свята,

– зауважив Шмигаль.

Водночас міністр Кабміну Олег Немчінов сказав, що уряд заздалегідь попередить українців про посилення карантину. Введення локдауна для населення та підприємців не стане раптовим.

Зауважимо, ідеї про посилення карантину на зимові свята раніше висловлювати міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов.



Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Помер легендарний футболіст Дієго Марадона

25 листопада помер відомий футболіст та екскапітан збірної Аргентини 60-річний Дієго Марадона. Зранку 25 листопада Марадону стало зле – він переніс серцево-легеневу зупинку.

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Що відомо про смерть Марадони

Марадону у важкому стані відвезли у лікарню. Однак врятувати зірку футболу медики не змогли.

Зауважимо, на початку листопад Марадона потрапив у лікарню з депресією. Після ретельного обслідування медики виявили у нього субдуральну гематому, тобто крововилив у мозок. Вже 12 листопада футболіста успішно прооперували й виписали. Згодом адвокат колишнього капітана Матіас Морла запевнив, що Марадона перебуває у задовільному стані, а найгірше вже позаду.



Помер аргентинський футболіст Дієго Марадона / Фото Getty Images

Важливо! В Аргентині через смерть легенди футболу оголосили триденний карантин.

Хто такий Дієго Марадона? Марадона виступав за команди "Бока Хуніорс" (Аргентина), "Барселона" (Іспанія), "Наполі" (Італія). Він ставав чемпіоном Аргентини та Італії. У 1986 році разом зі збірною Бразилії переміг на чемпіонаті світу. Футболіст забив свій найвідоміший гол – рукою у ворота Англії. Пізніше цей м'яч охрестили "рукою Бога".

У Вінниці відмовилися від новорічної ялинки

Мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що у місті на різдвяно-новорічні свята не встановлюватимуть головну ялинку. Через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус міська влада пропонує вінничанам провести святкування онлайн.

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За словами мера, деякі мешканці Вінниці вважають, що гроші, які мали б виділити на облаштування головної ялинки, краще спрямувати у лікарні. Натомість інша частина населення виступає за встановлення ялинки. Адже, за їхніми словами, новорічна ялинка додасть позитивних емоцій у складний період.

Цього року головної вінницької ялинки у центральному парку імені Леонтовича не буде, а святкові заходи перенесуть в онлайн-формат. Але ми збережемо традицію святкової ілюмінації на магістральних вулицях та прикрашення центру міста. Обов’язково встановимо на Майдані Незалежності вертеп,

– сказав Моргунов.



Новорічна ялинка у Вінниці в 2019 році / Фото "Місто"

Збірна України отримала технічну поразку

В УЄФА 25 листопада винесли офіційне рішення щодо матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна. Зокрема, збірній Україні присудили поразку через те, що матч 17 листопада не відбувся, бо команду відправили на карантин.

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За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія – Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3,

– мовиться у повідомленні.

Реакція України

Українська сторона заявила, що не погоджується з таким рішенням УЄФА. Після отримання повного тексту документу збірна планує оскаржити його у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.