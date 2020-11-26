Головні новини 26 листопада: варіант локдауну від Авакова, можлива заміна голови МОЗ
Аваков запропонував якнайшвидше ввести жорсткий локдаун. У МОЗ кажуть, що поки для цього підстав нема. Уряд затвердив проєкт бюджету до другого читання. За інформацією ЗМІ, Ляшко може замінити Степанова у кріслі міністра. Білорусь підготувала санкції проти України. Такими були головні новини четверга, 26 листопада.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Глава МВС – за жорсткий локдаун
Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, аби розірвати ланцюг захворюваності, потрібно негайно вводити жорсткий локдаун.
Детально Аваков виступає за радикальний локдаун на 3 – 4 тижні
Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Тривалістю три або чотири тижні. Не треба ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про великі системні ризики для здоров'я наших людей,
– сказав Аваков.
Позиція Офісу Президента щодо заяви Авакова
Президент Володимир Зеленський не відкидає можливості введення локдауну, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Проте, як повідомила речниця глави держави Юлія Мендель, жорсткий карантин – це "крайній захід".
У МОЗ теж солідарні з президентом. За словами очільника відомства Максима Степанова, рішення про локдаун ухвалюватимуть з огляду на медичне навантаження. Поки що система справляється.
Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу
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Уряд затвердив проєкт держбюджету до 2 читання
Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 26 листопада затвердив проєкт держбюджету до 2 читання. Тепер документ буде переданий у Верховну Раду.
Кошторис розгляне відповідний парламентський комітет, а затверджуватиме більшістю голосів вже парламент. Як очікується, нардепи візьмуться за документ на початку – в середині грудня.
Що раніше казали про ухвалення бюджету в Раді
Досить песимістичні прогнози озвучив голова парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності Данило Гетманцев. Він припустив, що Верховна Рада не встигне проголосувати за кошторис на 2021 рік до кінця 2020-го.
Головне про бюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу
Ляшко може замінити Степанова, – ЗМІ
Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов може позбутись посади вже до кінця року. За інформацією "Української правди", наразі урядовцю активно шукають заміну.
Степанов, ми думали, класний менеджер. Але він, наприклад, дає доручення про доставку кисню на області, а потім може це зовсім не контролювати,
– зазначив співрозмовник "Української правди".
Ймовірним кандидатом на посаду називають головного санлікаря
Серед тих, хто може замінити Степанова в кріслі урядовця, називають головного санітарного лікаря Віктор Ляшка. Він начебто має великі амбіції та вже втомився бути на своїй посаді. Його кандидатуру підтримує, зокрема, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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Як зазначила, членкиня комітету Ради з питань здоров'я нації, представниця фракції "Голос" Ольга Стефанишина, у парламенті назбирають голоси за відставку Степанова. Адже ще з літа постанову про звільнення очільника МОЗ підписали 100 нардепів.
Що каже про чутки про звільнення сам Степанов?Чинний очільник МОЗ інформацію про можливе звільнення спростовує і зазначає, що такі чутки навмисно поширюють "певні політичні сили". Сам міністр продовжує працювати і "реанімовувати українську медицину".
Білорусь підготувала санкції проти України
Мінськ підготував санкції, які невдовзі може ввести проти офіційних осіб України. Скільки осіб у переліку та якими будуть обмеження проти них – поки у таємниці. Таке рішення прийняли через нібито дії України, які спрямовані проти Білорусі.
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Ми виробили вже і приймемо відповідні й адекватні заходи. На початковому етапі ми також підготували відповідний список санкцій щодо низки офіційних осіб України. І будемо далі дивитися, як будуть розвиватися події,
– сказав глава МЗС Білорусі Володимир Макей.
Дипломат також розкритикував нещодавнє рішення України приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі. Так, Макей назвав такі дії Києва "несамостійними" та такими, що демонструють "непослідовність політики і насмішку над здоровим глуздом".
У МЗС Білорусі викликали українського посла
Зазначимо, що МЗС Білорусі 26 листопада викликало посла України Ігоря Кизима. Білоруські дипломати вручили йому ноту протесту через "тривалу серію антибілоруських акцій щодо Посольства Білорусі в Україні". Сам Кизим зауважив, що перед його викликом до дипвідомства, до Мінська приїжджав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
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