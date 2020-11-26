Аваков запропонував якнайшвидше ввести жорсткий локдаун. У МОЗ кажуть, що поки для цього підстав нема. Уряд затвердив проєкт бюджету до другого читання. За інформацією ЗМІ, Ляшко може замінити Степанова у кріслі міністра. Білорусь підготувала санкції проти України. Такими були головні новини четверга, 26 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Глава МВС – за жорсткий локдаун

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, аби розірвати ланцюг захворюваності, потрібно негайно вводити жорсткий локдаун.

Детально Аваков виступає за радикальний локдаун на 3 – 4 тижні

Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Тривалістю три або чотири тижні. Не треба ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про великі системні ризики для здоров'я наших людей,

– сказав Аваков.

Позиція Офісу Президента щодо заяви Авакова

Президент Володимир Зеленський не відкидає можливості введення локдауну, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Проте, як повідомила речниця глави держави Юлія Мендель, жорсткий карантин – це "крайній захід".

У МОЗ теж солідарні з президентом. За словами очільника відомства Максима Степанова, рішення про локдаун ухвалюватимуть з огляду на медичне навантаження. Поки що система справляється.

Важливо! У Раді зареєстрували законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину. Ініціатива належить президентові Зеленському. Наразі документ передали на розгляд керівництва парламенту.

Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Варто ознайомитись Кабмін розглядає 3 сценарії локдауну: що вони передбачають – ЗМІ

Уряд затвердив проєкт держбюджету до 2 читання

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 26 листопада затвердив проєкт держбюджету до 2 читання. Тепер документ буде переданий у Верховну Раду.



Кошторис розгляне відповідний парламентський комітет, а затверджуватиме більшістю голосів вже парламент. Як очікується, нардепи візьмуться за документ на початку – в середині грудня.

За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, перед затвердженням в уряді провели консультації з міжнародними партнерами.