Українська влада активно готується до локдауна, який можуть запровадити в грудні. Харківщина й Одещина отримали нових керівників. Нова президентка Молдови Майя Санду вимагає виведення російських військ. Уряд затвердив держбюджет до другого читання. Такими були головні новини п'ятниці, 27 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Підготовка до лакдауна

Через зростання кількості хворих на коронавірус в Україні все частіше почали говорити про відновлення повного карантину, який діяв навесні. До такого кроку вдалися вже багато європейських держав.

Усі деталі й можливі сценарії читайте тут Чи можливий локдаун в Україні у грудні

Українські ЗМІ зі своїх джерел дізналися, що в Офісі Президента розглядають дві ймовірні дати дії жорсткого карантину. За одним сценарієм він припаде на різдвяні свята й триватиме 3 тижні, за іншим – 2 тижні перед святами:

25 грудня – 17 січня,

7 грудня – 20 грудня.

Станом на 27 листопада жодного рішення про жорсткі карантинні обмеження ще немає. Водночас заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко розповів, що остаточного рішення ще не знають навіть в уряді.

Чи можливий локдаун, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на карантині (вихідного дня – 24 канал), й будемо ухвалювати рішення,

– сказав Тимошенко.

Нові керівники Харківщини й Одещини

Президент України Володимир Зеленський призначив двох нових голів Харківської та Одеської обласних державних адміністрацій. Попередніх нещодавно звільнили.

Так, у Харкові очолювати ОДА буде Айна Тимчук. Раніше вона працювала заступницею місцевого мера Геннадія Кернеса, а також очолювала апарат Дніпропетровської ОДА.

Раніше з цієї посади звільнили Олексія Кучера. Схоже, у нього можливий конфлікт з ОПУ. Усе почалося зі скандальних звинувачень військових, які Кучер озвучував після падіння літака Ан-26 під Харковом.

Останньою каплею стали вибори мера Харкова – другого за кількістю населення міста України. Кучер був кандидатом від "Слуги народу", але в один момент фактично нівелював зроблені на нього ставки, почавши робити відсили у власній кампанії в бік Геннадія Кернеса. Зокрема, називаючи його своїм тренером.

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Водночас новим головою Одеської ОДА став Ігор Гриневецький. Він раніше вже очолював обласну адміністрацію та працював в Одеській обласній раді.

Тут ситуація дещо простіша. В Офісі Президента говорили, що його попередник Максим Куций був недостатньо жорстким для такої роботи. Від Гриневецького чекають протилежного.

Молдова хоче виведення російських військ

Однією з центральних заяв проєвропейської політикині Майї Санду після перемоги на виборах президента Молдови стала вимога виведення російських військ з Придністров'я.

До слова Молдова вимагатиме виведення військ РФ з Придністров’я: реакція Росії

Усі наші уряди мали таку точку зору: цю оперативну групу (військ Росії – 24 канал) повинні вивести, а боєприпаси – вивезти. Дуже важливо відновити територіальну цілісність і незалежність Республіки Молдова,

– заявила Майя Санду.

Вона підкреслила, що це офіційна позиція Молдови, яка не змінювалася протягом років.

До слова, Росія мала вивезти свої війська з Молдови ще до 2004 року, але так і не зробила цього. Таким чином вона не виконала угоди, під якою власноруч підписалася.

Держбюджет-2021

Уряд 26 листопада затвердив проєкт Держбюджету на 2021 рік до 2 читання. Прем'єр Денис Шмигаль підкреслив, що в наступному році очікують зростання економіки, що дозволить збільшити видатки на медицину, освіту, оборону тощо.

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Головні показники держбюджету-2021:

Доходи держбюджету передбачили на рівні 1,092 трильйона гривень.

Видатки становитимуть 1,328 трильйона гривень.

Дефіцит бюджету на 2021 рік зменшили з 6% до 5,5% ВВП.

ВВП закладають на рівні 4,5 трильйона гривень. Зростання внутрішнього валового продукту очікується на рівні 4,6%.

Держборг до ВВП – 64,6%.

Середньомісячна зарплата становитиме 13,6 тисячі гривень.

А споживча інфляція сягне 7,3%.

Середньорічний курс закладають на рівні 29,1 гривні за долар.



Які зміни уряд пропонує для держбюджету на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу