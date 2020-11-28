Головні новини 28 листопада: День пам'яті жертв Голодомору та пожежа на ринку у Харкові
В Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору. У Раді відбулось засідання фракцій, де говорили, коли ухвалять Держбюджет-2021 та чи запроваджуватимуть локдаун. На найбільшому ринку України у Харкові спалахнула пожежа. Такими були головні новини суботи, 28 листопада
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День пам'яті жертв Голодомору
Традиційно в останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. Тому тисячі українців ввечері запалили біля вікон символічні свічки.
Крім того, на території нацмузею "Меморіал жертв Голодомору" в Києві відбулася панахида, яку очолив голова Православної церкви України Епіфаній.
На музей Голодомору виділять додаткові гроші
Вранці до Національного музею Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років прибули президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші політики.
Чиновники встановили біля скульптури "Гірка пам'ять дитинства" композиції з калини та пшеничних колосків. Крім того, Зеленський доручив виділити гроші на добудову музею Голодомору.
Зеленський, Єрмак та Шмигаль вшанували пам'ять жертв Голодомору / Фото "Офісу президента":
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Нарада фракцій у Верховній Раді
У Верховній Раді відбулася нарада лідерів фракцій з прем'єр-міністром та головою Офісу Президента. На ній політики обговорили законопроєкти, пов'язані із Конституційним Судом, а також Держбюджет-2021 та локдаун
Коли Рада ухвалить Держбюджет-2021
Верховна Рада може зібратись на позачергове засідання, аби ухвалити проєкт Держбюджету-2021.
Такий варіант не виключає лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами політика, є багато законопроєктів, які парламент має ухвалити саме цього року, щоб вони запрацювали.
Зміни до Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу
Карантин вихідного дня чи локдаун
У Верховній Раді планують заслухати доповідь міністра охорони здоров'я Максима Степанова про те, чи був карантин вихідного дня ефективним. Саме наступного тижня, 30 листопада, спливає термін обмежень, які вводив уряд у вихідні.
Арахамія заявив: якщо вирішать, що карантин вихідного дня не спрацював, то його можуть скоригувати.
Якщо не спрацювало, будемо коригувати,
– додав політик.
Зауважимо, що низка політиків виступають за запровадження повного локдауну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що у Кабміні розглядають різні варіанти, аж ніяк не виключаючи локдаун на новорічні свята.
Пожежа на ринку у Харкові
На ринку "Барабашово" вночі спалахнула пожежа. Загорілись ряди із тканинами.
Пожежа мала 4 рівень небезпеки. До гасіння залучили майже 100 вогнеборців. Займання вдалось ліквідувати лише о 12:50. На щастя, ніхто не постраждав.
Яка причина пожежі
Наразі причини встановлюють. Однак правоохоронці підозрюють, що павільйони ринку підпалили.
Чому це важливо?Ринок "Барабашово" – один з найбільших у Західній Європі. В Україні це найбільший промислово-речовий ринок, його площа становить понад 75 гектарів.
Дивіться відео з місця пожежі на ринку у Харкові:
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