В Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору. У Раді відбулось засідання фракцій, де говорили, коли ухвалять Держбюджет-2021 та чи запроваджуватимуть локдаун. На найбільшому ринку України у Харкові спалахнула пожежа. Такими були головні новини суботи, 28 листопада

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Чому знищували українців і як це хотіли приховати: важливі факти історії Голодомору

День пам'яті жертв Голодомору

Традиційно в останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. Тому тисячі українців ввечері запалили біля вікон символічні свічки.

Крім того, на території нацмузею "Меморіал жертв Голодомору" в Києві відбулася панахида, яку очолив голова Православної церкви України Епіфаній.

На музей Голодомору виділять додаткові гроші

Вранці до Національного музею Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років прибули президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші політики.

Чиновники встановили біля скульптури "Гірка пам'ять дитинства" композиції з калини та пшеничних колосків. Крім того, Зеленський доручив виділити гроші на добудову музею Голодомору.

Зеленський, Єрмак та Шмигаль вшанували пам'ять жертв Голодомору / Фото "Офісу президента":

Зверніть увагу! Українці пережили 3 Голодомори. Наймасштабнішим був голод у 1932 – 1933 роках. Він забрав життя майже 4 мільйонів людей.

До теми Діти ловили горобців, виривали пір'ячко та їли: моторошні спогади очевидців Голодомору

Що варто знати про Голодомор: дивіться відео Нарада фракцій у Верховній Раді

У Верховній Раді відбулася нарада лідерів фракцій з прем'єр-міністром та головою Офісу Президента. На ній політики обговорили законопроєкти, пов'язані із Конституційним Судом, а також Держбюджет-2021 та локдаун

Коли Рада ухвалить Держбюджет-2021

Верховна Рада може зібратись на позачергове засідання, аби ухвалити проєкт Держбюджету-2021.

Такий варіант не виключає лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами політика, є багато законопроєктів, які парламент має ухвалити саме цього року, щоб вони запрацювали.

Важливо! Уряд відправив головний кошторис країни до другого читання нардепам 26 листопада. Перед тим у Кабміні провели консультації щодо бюджету з фахівцями Міднародного валютного фонду.



Зміни до Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу

Карантин вихідного дня чи локдаун

У Верховній Раді планують заслухати доповідь міністра охорони здоров'я Максима Степанова про те, чи був карантин вихідного дня ефективним. Саме наступного тижня, 30 листопада, спливає термін обмежень, які вводив уряд у вихідні.

Арахамія заявив: якщо вирішать, що карантин вихідного дня не спрацював, то його можуть скоригувати.

Якщо не спрацювало, будемо коригувати,

– додав політик.

Зауважимо, що низка політиків виступають за запровадження повного локдауну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що у Кабміні розглядають різні варіанти, аж ніяк не виключаючи локдаун на новорічні свята.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу