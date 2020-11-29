У Жовкві загинули двоє пацієнтів на ШВЛ, тому що в лікарні зникло світло. У Чернівцях відбувся другий тур виборів. В Україні заговорили про "інтелектуальний" локдаун. В Україні минає 7 річниця розгону студентів під час Євромайдану. Такими були головні новини неділі, 29 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Степанов анонсував перевірки по всіх лікарнях України після трагедії в Жовкві

Трагічна загибель пацієнтів у Жовкві

У Жовкві в лікарні двоє пацієнтів, що були під'єднані до ШВЛ загинули. Все тому, що у закладі зникла електрика та апарати не працювали близько години. Генератори в той момент не спрацювали. Трагедія сталась ще ввечері 27 листопада, однак заговорили про неї лише 29 листопада.

Загиблим було по 61 та 66 років. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Як відреагували в Офісі Президента

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко наголосив, що це неприпустимо, адже ситуація коштувала людських життів. Політик зауважив, що будуть відповідні кадрові висновки, навіть на рівні райдержадміністрації.

Через трагедію перевірять усі лікарні країни

На трагедію відреагував міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Політик наголосив, що у Жовкву терміново направили комісію, щоб з’ясувати всі обставини.

Крім цього, перевірки обладнання проведуть в усіх лікарнях України.

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Чутки про "інтелектуальний" локдаун

В уряді розглядають можливість запровадження "інтелектуального локдауну". За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це буде не такий карантин, як навесні, а скоригований, відповідно до ситуації у регіонах. Зокрема, це стосується громадського транспорту, адже при його забороні люди не зможуть добиратись на роботу.

Яка ймовірність локдауну в Україні

Арахамія запевнив, що ймовірність запровадження локдауну становить 90%.

До слова, про різні сценарії карантину говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль та ще низка міністрів.

Наразі є інформація про кілька ймовірних дат введення локдауну, одна з них – 25 грудня.

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Зверніть увагу! В Україні протягом 3 тижнів діяв карантин вихідного дня. Наступного тижня у владі оцінюватимуть його ефективність та вирішуватимуть, що робити з обмеженнями далі.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Вибори мера у Чернівцях

У Чернівцях відбувся другий тур мерських виборів. За мерське крісло змагались Роман Клічук від партії "Єдина альтернатива" та Віталій Михайлішин від партії "Команда Михайлішина".Станом на 16:30 явка становила понад 17%.

Які результати екзитполів

Роман Клічук – 59,1%;

Віталій Михайлішин – 40,9%.



Екзитполи у Чернівцях / Фото "Буковина"

Офіційні результати голосування у другого туру повинні бути встановлені не пізніше ніж на 5 день, тобто до 4 грудня.

До слова, у першому турі Клічук набрав 27,23% голосів, Михайлішин – 21,23%.

Детальніше У Чернівцях триває другий тур місцевих виборів: як проходить голосування

Річниця розгону студентів на Майдані

Рівно 7 років тому, у ніч з 29 на 30 листопада беркутівці влаштували розгін студентів на Майдані. Тоді силовики кийками жорстоко побили протестувальників. Від рук беркутівців постраждали близько 79 людей.

Саме цю дату вважають справжнім початком Революції Гідності. Після кривавих подій тисячі обурених українців вийшли на вулиці.

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Дивіться відео, як відбувався розгін студентів на Майдані: