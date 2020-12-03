В Україні знову діє помаранчева зона карантину. Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва головою Укроборонпрому. У лікарні №5 в Одесі спалахнув скандал через те, що тіла померлих від COVID-19 лежать поруч із живими. Неподалік Бристоля прогримів потужний вибух. Рада розблокувала призначення керівника САП. Такими були головні новини 3 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Україна знов стала помаранчевою

Кабінет Міністрів вирішив не продовжувати в Україні карантин вихідного дня, тож від 3 грудня в країні знов діє помаранчева зона карантину.

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Тепер як у будні, так і вихідні по всій території України діють однакові обмеження. Водночас прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що про посилення обмежень уряд розповість за 7 днів до їх запровадження.

Які заборони діють у помаранчеві зоні: головне

Заборонені концерти, спортивні, соціальні, релігійні та інші заходи з більше ніж 20 учасниками.

У кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені не більше ніж на 50%. А у музеях кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів.

У громадському транспорті різного сполучення кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць.

З 22:00 до 7:00 заклади харчування можуть працювати лише з доставкою.

Відстань між столиками в кафе та ресторанах має бути не менше від 2 метрів, за одним столом – не більше 4 людей (не рахуючи неповнолітніх).

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Більше про те, що заборонено у помаранчевій зоні карантину – читайте за посиланням.

Хто очолив Укроборонпром

Президент України Володимир Зеленський призначив ексочільника Херсонської ОДА Юрія Гусєва новим очільником Укроборонпрому. Гусєв замінив на посаді Ігоря Фоменка. Відповідний указ Зеленський підписав 3 грудня.

Що чекати від Гусєва

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що в Укроборонпромі відбудуться кадрові зміни.

Якщо проаналізувати кадрову систему та кадрові зміни, які відбуваються в уряді, то новий очільник, який приходить, приводить за собою нових заступників, яких він знає. Тому я думаю, що будуть якісь кадрові зміни,

– зазначив Костенко.

Зазначимо! Новий директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв ствердив, що державний концерн Укроборонпром припинить своє існування вже у наступному, 2021 році. Замість нього планують створити нові компанії.

Що відомо про Юрія Гусєва

Гусєв є президентом громадської організації "Міжнародне об'єднання Земляцтво Херсонщини". До ради ГО входять ексочільник ОДА Андрій Гордєєв та голова облради Херсона Владислав Мангер, якого підозрюють у вбивстві Катерини Гандзюк.

У 2015 – 2016 роках Гусєв обіймав посаду заступника міністра оборони України.

Тоді він фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.

Скандал в одеській лікарні №5

Лише минулого тижня в Одесі відкрили лікарню для хворих на COVID-19. Вона має 90 ліжко-місць, які, за словами очевидців, вщент заповнилися вже за 1,5 доби. Але вражає інше – через брак медичного персоналу та обладнання пацієнти помирають просто в палатах від нестачі кисню, а їх тіла по кілька годин лежать поряд з живими.

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Відомо, що у лікарні перебувають понад 100 пацієнтів, а кисневих машин – лише 40. Вже третій день поспіль волонтери туди передають концентратори.

Надвечір 3 грудня військові Нацгвардії взяли під варту лікарню. Сталося це після того, як її спробували "взяти штурмом" родичі пацієнтів. Вони хотіли побачити своїх рідних та передати їм ліки та продукти. Тепер військові охоронятимуть лікарню цілодобово.

Що про це кажуть у МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що напередодні спілкувався з новопризначеним головою ОДА Ігорем Гриневецьким та попросив з'ясувати ситуацію щодо фактів, про які говорять, зокрема, волонтери.

Зрозуміло, інколи виникають питання у деяких лікарнях. Є напружена ситуація в Одесі та у Черкасах. Тому я звертаюся до місцевої влади, їхнє зобов'язання – забезпечити їх кисневими точками та концентраторами,

– додав урядовець.

Він запевнив, що додаткові гроші, про які просили на ці потреби у регіонах, виділили: на початку жовтня, потім ще 571 мільйон та 895 мільйонів нещодавно.

Коментар Степанова про ситуацію з COVID-19 в Україні: дивіться відео

Вибух у промзоні поблизу Бристоля

У промисловій зоні неподалік від Бристоля, що у Великій Британії, пролунав вибух. Британські ЗМІ пишуть про численні жертви та зниклих безвісти. За попередньою інформацією, вибухнули хімічні резервуари у центрі переробки води, що належить компанії Wessex Water.

Свідки говорять, що до станції переробки води прибули щонайменше 10 машин швидкої допомоги. За словами очевидців, вибух був таким сильним, що тряслись сусідні будівлі.



Вибух у промзоні поблизу Бристоля / Фото The Sun



На місці працюють аварійні служби / Фото The Sun

Місто Бристоль, де прогримів вибух: карта

Рада розблокувала призначення керівника САП

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4227, який встановлює термін перебування на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На чолі САП її голова перебуватиме протягом 5 років. За відповідне рішення 3 грудня проголосували 289 народних депутатів.

Зазначимо, що наразі посада очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вакантна. Назар Холодницький подав у відставку у серпні 2020 року. Задля обрання нового керівника створили конкурсну комісію. До її складу входять 11 осіб – 7 делегованих Верховною Радою та 4 – від Ради прокурорів.

Після обрання переможця вона подає кандидатуру для призначення генеральним прокурором.

Більше новин про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру можна прочитати тут.