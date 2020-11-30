За даними ЗМІ, уряд введе локдаун з 23 грудня по 15 січня. Дмитро Разумков одужав від коронавірусу. У ДТП біля Мукачева загинуло 5 людей, серед них є дитина. Зеленський пропонує відтермінувати запровадження касових апаратів для ФОПів. Американська компанія розробила вакцину, яка ефективна на 100% у важких випадках COVID-19. Такими були головні новини сьогодні, 30 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Локдаун планують ввести на 3 тижні

За даними ЗМІ, Кабінет Міністрів передумав вводити двотижневий локдаун на зимові свята. Натомість обмеження введуть на 3 тижні – з 23 грудня по 15 січня. Водночас наразі невідомо, у якому саме форматі запровадять локдаун.

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Кабмін вже 2 грудня нібито має повідомити про деталі нового обмеження.

Уряд провів нараду щодо локдауну

30 листопада Кабінет Міністрів провів нараду щодо необхідності запровадження локдауну. За словами прессекретарки президента Юлії Мендель, чиновники не узгодили конкретну дату для впровадження жорсткого обмеження.

Можливість локдауну зберігається. За умови сильного зростання кількості хворих, його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не лише урядовці, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати нема,

– підкреслила Мендель.

Крім того, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, парламент вже готується до посилення карантину. Водночас, за його словами, якщо в Україні введуть локдаун, Рада продовжить працювати. Через жорстке обмеження можуть лише внести зміни до графіка роботи парламентарів.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Разумков одужав від коронавірусу

Спікер парламенту повідомив, що поборов коронавірус. Політик вже повертається до звичного робочого графіку.

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Що відомо про коронавірус у Разумкова

Позитивний тест на коронавірус спікер Ради отримав 11 листопада.

Тоді про зараження COVID-19 повідомили одразу декілька українських політиків. Серед них були президент Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

26 листопада Разумков здав повторний тест. Однак той знову виявився позитивним. Тоді політик повідомляв, що загалом почувається значно краще, однак працює дистанційно.



Разумков одужав від коронавірусу / Фото Getty Images

Смертельна ДТП біля Мукачева

На трасі Мукачево – Львів біля села Лалово Мукачівського району Закарпатської області о 13:14 трапилася смертельна ДТП. Водій легковика "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.

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Що відомо про загиблих

Унаслідок зіткнення на місці події загинуло 4 людей. Рятувальники деблокували з автомобіля їхні тіла та передали правоохоронцям.

Травмованого хлопчика відвезли у дитячу обласну лікарню в Мукачеві. Однак медикам не вдалося врятувати дитину – хлопчик помер у відділенні реанімації.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Дивіться відео з місця ДТП на Закарпатті:

Зеленський вніс законопроєкт для ФОПів

ФОПи протестували під Радою

30 листопада підприємці вкотре влаштували протест під будівлею Верховної Ради. Вони вимагали ухвалити законопроєкт щодо скасування фіскалізації малого і мікро бізнесу. Свою акція протесту ФОПи назвали "Податковий майдан #SaveФОП "Право на працю".

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Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про відтермінування запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Крім того, президент пропонує знизити штрафи та скасувати відшкодування невдоволеним покупцям. Очільник держави вирішив піти на такі поступки через карантин.

Що передбачає законопроєкт президента

З 1 квітня 2021 року по 1 січня 2022 року відтермінувати обов’язкове застосування РРО для підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп.

Скасувати компенсації покупцям через скарги щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафів.

Скасувати штрафи за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО.

Продовжити до 1 січня 2022 року застосування понижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог закону щодо використання програмних РРО.

Запровадити поняття "дистанційні послуги".



Зеленський зареєстрував законопроєкт для ФОПів / Фото Getty Images

Вакцина від коронавірусу ефективна на 100% у важких випадках

Представники компанії Moderna заявили, що їхня вакцина здатна врятувати у випадку важкого перебігу COVID-19. Водночас ефективність препарату під час звичного перебігу хвороби становить 94,1%.

Що відомо про вакцину Moderna

У дослідженні вакцини проти коронавірусу компанії Moderna взяли участь 30 тисяч людей.

З них коронавірусом інфікувалися лише 196 учасників.

185 осіб отримали плацебо, а 11 учасників випробування – вакцину.

У 30 добровольців виникла важка форма захворювання.

Серед щеплених справжньою вакциною заразилося лише 11 людей. Ніхто з них не був у важкому стані.