Головні новини 4 грудня: Рада схвалила підтримку для бізнесу, локдауну в грудні не буде
Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Локдаун в Україні можуть запровадити вже у січні. Парламентарі схвалили законопроєкти щодо допомоги для бізнесу на карантині. Ситуація в одеській лікарні №5 досі залишається критичною. На Житомирщині ввели карантин через скажену білку. Такими були головні новини сьогодні, 4 грудня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 4 грудня
Відповідальність за брехню в е-деклараціях відновили
Верховна Рада підтримала законопроєкт №4460-д. Згідно з ним, чиновники, які задекларують неправдиві дані, понесуть відповідальність. Водночас законопроєкт пропонує збільшити поріг кримінальної відповідальності за такі дії.
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Головне про законопроєкт
- Він об'єднав 2 законопроєкти – поданий робочою групою № 4441 та ініційований президентом Володимиром Зеленським №4434.
- У законі пропонують карати чиновників за умисне декларування недостовірних відомостей на суму від 1 мільйона 94 тисяч до 8 мільйонів 756 тисяч гривень штрафом від 42 тисяч 500 – до 51 тисячі гривень або громадськими роботами від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
- Якщо інформація відрізнятиметься від правдивої на понад 8 мільйонів 756 тисяч гривень, порушника каратимуть штрафом від 51 тисячі – до 85 тисяч гривень або громадськими роботами від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до 3 років.
- Законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за умисне неподання інформації уповноваженим на виконання державних функцій у вигляді штрафу від 34 тисяч – до 51 тисячі гривень, або громадськими роботами без права обіймати посаду впродовж 3 років.
Зауважимо, раніше в Україні чиновникам загрожувало ув'язнення за неправдиве декларування на суму від 500 тисяч гривень.
Головне про скандал із КСУ / Інфографіка 24 каналу
Локдауну в грудні, ймовірно, не буде
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не рекомендує вводити локдаун у грудні. За його словами, епідеміологічна ситуація в Україні дещо стабілізувалася.
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Наразі ми не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо приріст нових випадків інфікування без різких стрибків,
– підкреслив міністр.
Він також додав, що медична система може витримати навантаження до кінця грудня. Водночас з початку січня МОЗ рекомендує вводити локдаун на три тижні.
Про посилення карантину вже з січня заявив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль: "Розглядаємо варіант, що додаткове посилення карантинних заходів відбудеться не раніше ніж на початку січня". За його словами, до 9 грудня уряд встановить перелік можливих обмежень.
Крім того, президент Зеленський також запевнив, що локдауну в грудні не буде, а в січні, якщо обмеження таки введуть, то "не таке страшне, як його малюють".
Степанов заявив, що локдаун можуть ввести вже з січня / Фото Кабміну
Допомога бізнесу під час карантину
На засіданні 4 грудня парламентарі підтримали законопроєкти Зеленського щодо допомоги підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину. Зокрема, ФОПи зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Крім того, податкові борги підприємців до 3 060 гривень анулювали.
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Що передбачають законопроєкти
- Згідно зі законопроєктом №4430, застраховані особи, які можуть втратити частину доходу через карантин, одноразово отримають 8 тисяч гривень.
- Допомогу також виплатять підприємцям для збереження робочих місць найманих працівників.
- Крім того, компенсують витрати за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- Закон пропонує скасувати стягнення плати за оренду державного та комунального майна під час карантину.
- Ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем під час карантину та після його закінчення не анульовуватимуть, якщо підприємець не вніс черговий платіж.
- Згідно із законопроєктом №4429, який підтримали 297 нардепів, підприємцям анулюють борги, якщо ті не перевищують суму 3 060 гривень.
- До 29 грудня 2021 року ФОПам відтермінують податковий борг, який не перевищує 6 800 гривень.
Зауважимо, президент Зеленський похвалив нардепів за ухвалення законопроєктів: "Насамперед дякую депутатам партії "Слуга народу" та іншим партіям за ухвалення поданих мною ініціатив для підтримки бізнесу під час карантину.
Уряд схвалив законопроєкти про підтримку бізнесу на карантині / Фото aimbc
В Одеській лікарні ситуація досі критична
Через брак обладнання та медичного персоналу у коронавірусній лікарні №5 в Одесі ситуація залишається критичною. Тіла померлих лежать поруч із живими пацієнтами. Медики лікарні заявили про паніку серед лікарів та пацієнтів.
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Причому буває, що відразу вмирають по кілька людей. Пацієнти панікують, медперсонал панікує,
– розповіла заступниця директора лікарні Людмила Бірюкова.
Вона додала, що біля входу у лікарню чергує охорона. Все тому, що напередодні туди проривалися родичі хворих, які у мережі побачили страшні фото лікарні.
В одеській лікарні тіла померлих лежать поруч із живими пацієнтами / Колаж 24 каналу
На Житомирщині запровадили карантин через білку
У місті Баранівка Житомирської області 1 грудня скажена білка вкусила чоловіка у руку. Фахівці встановили, що у тварини був сказ. Через це 4 грудня у місті ввели карантин.
Деталі інциденту
- Чоловік знайшов білку у лісі та взяв її додому.
- 3 грудня він відчув біль у руці та звернувся у лікарню.
- Після смерті тварини фахівці провели експертизу, а місце, де вона померла, ретельно продезінфікували.
- Через виявлений сказ у тварини надзвичайна протиепізоотична комісія Баранівської райдержадміністрації запровадила карантин у місті.
- Обмеження діятимуть у місті та на прилеглій території у радіусі 3 кілометрів.
- Наразі невідомо, доки триватиме карантин.
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