Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Локдаун в Україні можуть запровадити вже у січні. Парламентарі схвалили законопроєкти щодо допомоги для бізнесу на карантині. Ситуація в одеській лікарні №5 досі залишається критичною. На Житомирщині ввели карантин через скажену білку. Такими були головні новини сьогодні, 4 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 4 грудня

Відповідальність за брехню в е-деклараціях відновили

Верховна Рада підтримала законопроєкт №4460-д. Згідно з ним, чиновники, які задекларують неправдиві дані, понесуть відповідальність. Водночас законопроєкт пропонує збільшити поріг кримінальної відповідальності за такі дії.

Важливо "Ціна" рішення КСУ: НАЗК за 10 місяців виявило незадеклароване майно на пів мільярда

Головне про законопроєкт

Він об'єднав 2 законопроєкти – поданий робочою групою № 4441 та ініційований президентом Володимиром Зеленським №4434.

У законі пропонують карати чиновників за умисне декларування недостовірних відомостей на суму від 1 мільйона 94 тисяч до 8 мільйонів 756 тисяч гривень штрафом від 42 тисяч 500 – до 51 тисячі гривень або громадськими роботами від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Якщо інформація відрізнятиметься від правдивої на понад 8 мільйонів 756 тисяч гривень, порушника каратимуть штрафом від 51 тисячі – до 85 тисяч гривень або громадськими роботами від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до 3 років.

з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до 3 років. Законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за умисне неподання інформації уповноваженим на виконання державних функцій у вигляді штрафу від 34 тисяч – до 51 тисячі гривень, або громадськими роботами без права обіймати посаду впродовж 3 років.

Зауважимо, раніше в Україні чиновникам загрожувало ув'язнення за неправдиве декларування на суму від 500 тисяч гривень.



Головне про скандал із КСУ / Інфографіка 24 каналу

Локдауну в грудні, ймовірно, не буде

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не рекомендує вводити локдаун у грудні. За його словами, епідеміологічна ситуація в Україні дещо стабілізувалася.

Цікаво В уряді назвали можливі обмеження локдауну й дату остаточного рішення

Наразі ми не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо приріст нових випадків інфікування без різких стрибків,

– підкреслив міністр.

Він також додав, що медична система може витримати навантаження до кінця грудня. Водночас з початку січня МОЗ рекомендує вводити локдаун на три тижні.

Про посилення карантину вже з січня заявив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль: "Розглядаємо варіант, що додаткове посилення карантинних заходів відбудеться не раніше ніж на початку січня". За його словами, до 9 грудня уряд встановить перелік можливих обмежень.

Крім того, президент Зеленський також запевнив, що локдауну в грудні не буде, а в січні, якщо обмеження таки введуть, то "не таке страшне, як його малюють".



Степанов заявив, що локдаун можуть ввести вже з січня / Фото Кабміну

Допомога бізнесу під час карантину

На засіданні 4 грудня парламентарі підтримали законопроєкти Зеленського щодо допомоги підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину. Зокрема, ФОПи зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Крім того, податкові борги підприємців до 3 060 гривень анулювали.

Читайте також Рада внесла зміни до Держбюджету-2020, аби підтримати бізнес на карантині

Що передбачають законопроєкти

Згідно зі законопроєктом №4430 , з

Допомогу також виплатять підприємцям для збереження робочих місць найманих працівників.

Крім того, компенсують витрати за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Закон пропонує скасувати стягнення плати за оренду державного та комунального майна під час карантину.

Ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем під час карантину та після його закінчення не анульовуватимуть, якщо підприємець не вніс черговий платіж.

Згідно із законопроєктом №4429 , який підтримали 297 нардепів, підприємцям анулюють борги, якщо ті не перевищують суму 3 060 гривень.

До 29 грудня 2021 року ФОПам відтермінують податковий борг, який не перевищує 6 800 гривень.

Зауважимо, президент Зеленський похвалив нардепів за ухвалення законопроєктів: "Насамперед дякую депутатам партії "Слуга народу" та іншим партіям за ухвалення поданих мною ініціатив для підтримки бізнесу під час карантину.



Уряд схвалив законопроєкти про підтримку бізнесу на карантині / Фото aimbc

В Одеській лікарні ситуація досі критична

Через брак обладнання та медичного персоналу у коронавірусній лікарні №5 в Одесі ситуація залишається критичною. Тіла померлих лежать поруч із живими пацієнтами. Медики лікарні заявили про паніку серед лікарів та пацієнтів.

Актуально Скандал у лікарні Одеси, де мертві лежать поряд з живими: все, що відомо

Причому буває, що відразу вмирають по кілька людей. Пацієнти панікують, медперсонал панікує,

– розповіла заступниця директора лікарні Людмила Бірюкова.

Вона додала, що біля входу у лікарню чергує охорона. Все тому, що напередодні туди проривалися родичі хворих, які у мережі побачили страшні фото лікарні.

Зверніть увагу! В Одеській облдержадміністрації не бачать проблеми. Зокрема, голова департаменту охорони здоров’я ОДА Наталія Одарій-Захар'єва назвала заяви, про колапс у лікарні, неправдивими.



В одеській лікарні тіла померлих лежать поруч із живими пацієнтами / Колаж 24 каналу

На Житомирщині запровадили карантин через білку

У місті Баранівка Житомирської області 1 грудня скажена білка вкусила чоловіка у руку. Фахівці встановили, що у тварини був сказ. Через це 4 грудня у місті ввели карантин.

Деталі інциденту