У МОЗ розповіли, що працюватиме під час локдауну в січні. Українського музиканта Олександра Дерев'янка знайшли вбитим на Київщині. Українська фабрика виготовляла ялинкові іграшки для армії Росії. Американське агентство Bloomberg назвало найвидатніших особистостей 2020 року. В Україну йдуть заметілі. Такими були головні новини 5 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 5 грудня:

Що працюватиме під час локдауну в січні

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що введення локдауну у січні дозволить зменшити кількість заражених COVID-19 до 6 – 8 тисяч людей на добу. Найімовірніше жорсткий карантин введуть на 3 тижні. Це дозволить українцям нормально пережити найважчий період пандемії (у середині лютого) та уникнути локдаунів у майбутньому.

Що сказав Ляшко

Середина лютого буде особливо небезпечною, адже тоді коронавірус з'єднається із піком сезонної захворюваності грипом.

Під час локдауну в Україні можуть дозволити роботу гірськолижних курортів та готелів. Це зроблять для того, щоб жителі великих міст могли виїхати на природу.

Окрім того, на карантин можуть не закрити також храми. Однак вірянам доведеться дотримуватися правила: 1 людина на 5 квадратних метрів.

Громадський транспорт у будь-якому випадку продовжить роботу.

На карантин закриють школи, садочки, спортзали, ресторани та інші розважальні заклади.

Заклади громадського харчування також будуть змушені частково припинити роботу. Їм дозволять лише готувати їжу для доставки.

Ляшко наголосив, що це лише орієнтовні обмеження. Офіційний список карантинних заходів Кабінет Міністрів оприлюднить наступного тижня.

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Вбивство українського музиканта Дерев'янка

На Київщині знайшли тіло відомого українського музиканта та аранжувальника Олександра Дерев'янка. Чоловік зник ще 22 листопада. Майже 2 тижні близькі розшукували митця, не підозрюючи, що його вже немає серед живих.

Що каже Київська прокуратура

22 листопада у квартиру Дерев'янка проникли 2 чоловіків. Спершу вони поранили музиканта, а тоді задушили.

Згодом нападники вирішили позбавитися від тіла. Вони обмотали його картоном та вивезли у гараж на території області.

За даними правоохоронців, нападники планували залити тіло мертвого музиканта у бетон.

Підозрюваних у скоєнні вбивства вже затримали.

У прокуратурі повідомили, що злочин могли скоїти через бажання привласнити майно загиблого: гроші та 2 квартири.

Якщо вину затриманих доведуть, їм загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення.



Затримання підозрюваних у вбивстві Олександра Дерев'янка / Фото Пресслужби Київської міської прокуратури



Олександр Дерев'янко / Фото Dtp.kiev

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На Київщині виготовляли іграшки для російської армії

На фабриці ялинкових прикрас на Київщині виготовляли новорічні кульки з логотипом російської армії. Іграшки прикрасили зірками з написом: "Армия России". Про ялинкову "зраду" написав блогер Сергій Савченко.

Виконувач обов'язків голови правління Павло Гукасов заявив, що фабрика не може собі дозволити відмовитися від ринку Росії. Причиною нібито є конкуренція з китайськими виробниками. Частину ялинкових прикрас фабрика постачала до країни-агресора.

Однак Гукасов наголосив, що партія кульок, присвячена "Армии России", пройшла повз його увагу. Посадовець переконує, що іграшки ліквідували, а у майбутньому усі замовлення проходитимуть "цензурний та етичний" контроль.

На Київщині виготовляють новорічні прикраси з логотипом армії Росії: дивіться відео (присутня ненормативна лексика)

На фабрику приїхали ветерани АТО. Вони просили у керівництва підприємства показати утилізовані іграшки з написом "Армія Росії" та підписані з державою-агресором контракти.

Власник фабрики зауважив, що законодавство України не забороняє підписувати контакти з Росією. Чоловік також заявив, що "це морально не дуже красиво, але краще я звідти заберу гроші і тут буду платити податки, більше мільйона в бюджет".

Завершилося все тим, що на фабрику прибули поліцейські та співробітники СБУ.

Зверніть увагу Паліть мене, бийте, що хочете, – власник скандальної ялинкової фабрики ветеранам АТО

У Bloomberg оголосили людей 2020 року

Американське агентство Bloomberg опублікувало список найвидатніших людей 2020 року. Переможців обирали у 5 категоріях: політика, бізнес, розваги, фінанси, наука і техніка. Окрему категорію відвели також для особистостей, чия присутність у списку людей року "нікого не здивує".

До категорії "Політика" увійшли: Світлана Тихановська (лідерка білоруської опозиції), Луїс Альберто Лакальє Поу (президент Уругваю), Алісія Ґарза, Патріс Каллорс та Опал Тометі (засновниці руху Black Lives Matter).

До категорії "Бізнес" увійшли: Аврора Джеймс (засновниця проєкту Fifteen Percent Pledge), Страйв Масайя (очільник Econet Group), Рід Гастінгс (засновник Netflix).

До категорії "Розваги" увійшли: Біллі Айліш (співачка), Селеста Барбер (акторка), Донна Ленґлі (очільниця Universal Filmed Entertainment Group).

До категорії "Фінанси" увійшли: Крісталіна Георгієва (директорка МВФ), Байжа Бхатт і Володимир Тенев (засновники фінансової компанії Robinhood), Джейн Фрейзер (у 2021 році очолить Citigroup і стане першою керівницею великого американського банку).

До категорії "Наука та технології" увійшли: Зенг Юкун (очільник Contemporary Amperex Technology), Ґвен Шотвелл (президентка SpaceX), Тім Брай (ексвіцепрезидент Amazon), Ентоні Фаучі (головний імунолог Білого дому).

До категорії людей, чия присутність у списку нікого не здивує, увійшли: Дональд Трамп (президент США), Джо Байден – новообраний президент США), Володимир Путін (президент Росії), Ангела Меркель (канцлерка Німеччини) та інші.

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Україну накриють заметілі