Саркастичні новини від Щура: Космос і Черновецький. Зеленський втратив зв'язок з реальністю
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – ексглава Києва Леонід Черновецький більш відомий, як космонат та співак. Він переміг на виборах у 2008 році знову, попри усі скандали. За 2 тижні до місцевих виборів президент оголосив всенародне опитування. Річ у тім, що реальність остаточно втратила зв'язок з Зеленським.
Також у випуску програми на 24 каналі:
Вражаюча соцмережа Likee – такий собі ТікТок для дітей.
Існує український реп, в якому болить несправедливість.
Зеленського нарешті змусили нервуватися та ніяковіти під час інтерв'ю.
Культовий серіал про доброго маніяка-соціопата "Декстер" повертається.
Ймовірно, ви не виключаєте, не підтверджуєте та не спростовуєте.
Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 18 жовтня 2020: