У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – ексглава Києва Леонід Черновецький більш відомий, як космонат та співак. Він переміг на виборах у 2008 році знову, попри усі скандали. За 2 тижні до місцевих виборів президент оголосив всенародне опитування. Річ у тім, що реальність остаточно втратила зв'язок з Зеленським.

Також у випуску програми на 24 каналі: Вражаюча соцмережа Likee – такий собі ТікТок для дітей. Існує український реп, в якому болить несправедливість. Зеленського нарешті змусили нервуватися та ніяковіти під час інтерв'ю. Культовий серіал про доброго маніяка-соціопата "Декстер" повертається. Ймовірно, ви не виключаєте, не підтверджуєте та не спростовуєте. Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 18 жовтня 2020: