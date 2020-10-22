Навесні екснардеп і колишній функціонер Партії регіонів Василь Горбаль безрезультатно намагався очолити Держаудит. Кандидатуру відхилили, остаточно переконавши громадськість у тому, що його камбек у велику політику неможливий.

Людина з обойми Януковича, співвласник великих бізнесів, два з яких довелося рятувати державі – за гроші платників податків. Здавалося, Горбаль уже зробив усе, що міг. Тому стільки подиву викликало його нещодавнє призначення до Ради Національного банку.

Спроба №3

За призначення Горбаля членом Ради НБУ Рада голосувала 16 вересня. До того кандидатуру схвалив фінансовий комітет. Його керівник Данило Гетманцев розповів: на посаду претендували четверо, але Горбаль виявився кращим. Каже, він усе життя пропрацював у банківському секторі та "його поважають банкіри".

Я вважаю, що ця людина гідно представлятиме ВР в Раді НБУ і дасть можливість розвиватися цій незалежній установі в тому напрямку, на який ми всі сподіваємося,

– сказав Гетманцев.

Депутатам висловитися не дали – схвалити довелося без обговорення.

Це вже третє призначення Горбаля до Ради НБУ. Він був членом Ради у 2003-2005 роках, а також у 2007-2014 роках. Максимальний термін повноважень – 7 років. Тож поточна каденція може завершитися у 2027 році. Напрошується запитання: за які досягнення в попередніх двох його нагородили третім призначенням?

По відповідь звернімося до повноважень самого органу. Рада НБУ відповідає за розроблення основних положень грошово-кредитної політики, контролює її проведення та внутрішню роботу регулятора, може висловити недовіру керівництву НБУ. Тобто орган має вагу, серйозні повноваження та вважається політичним. Це почасти пояснює, які саме фахівці в ньому потрібні, – насамперед виконавчі. Мабуть, за попередні каденції Горбаль показав себе з правильного боку.

Проблемний "Укргазбанк"

Чутки про "банківського генія" Василя Горбаля явно перебільшені. Він дійсно має великий досвід, але його навряд чи можна вважати позитивним. Від початку 1990-х він працював на керівних постах у "Транскредобанку", "Києво-Печерському акціонерному комерційному банку", "Інтергазбанку", згодом перейменованому на "Укргазбанк". Саме "Укргазбанк" сприяв кар'єрі Горбаля та його статкам.

У 1996-му Горбаль був заступником голови правління "Укргазбанку". Тоді він належав Ігорю Бакаю – скандальному ексглаві "Нафтогазу", який тривалий час був у розшуку Інтерполу, а пізніше втік до Росії. Кар'єра Горбаля пішла вгору. Спершу він отримав пакет акцій, як сам заявляв, "за успішний розвиток банку", а невдовзі Бакай передав йому весь банк. І тут один за одним почалися скандали. Першим був "касетний скандал" 2000 року: на плівках Мельниченка "Укргазбанк" згадувався у зв'язку з виведенням від оподаткування значних коштів. Так, під час розрахунків між "Нафтогазом" і компанією "ІTERA International Energy L.L.C." за поставлений природний газ Горбаль і Бакай вивели на офшори понад 42 млн доларів.

У 2005-му Генпрокуратура заарештувала главу правління "Укргазбанку" Вадима Ляшка. Його і співробітників "Укрзалізниці" підозрювали в розкраданні 300 млн грн. Власник банку Горбаль тоді був нардепом від ПР і зумів "зам'яти" справу: через два місяці Ляшко повернувся на роботу. З 2008 року на фіктивній оренді приміщень під банківські відділення чиновники банку розікрали ще 39 млн грн.

Коли вивели грошей "під зав'язку", Горбаль намагався продати банк іноземцям, але безрезультатно. Висновок: у 2009 році проблемну фінустанову довелося націоналізувати. З державного бюджету на докапіталізацію влили загалом 7,4 млрд грн.

Покинутий трест і "примарна" Воздвиженка

Роботу в банку Горбаль поєднував із будівельним бізнесом. Йому належало майно та частина акцій скандального тресту "Київміськбуд-1 ім. Загороднього". Кредитував трест, безумовно, "Укргазбанк" – Горбаль просто перекидав гроші з одного свого бізнесу на інший.

У 2003 році "Київміськбуд-1" на позикові гроші "Укрзгазбанку" взявся забудовувати Воздвиженку. Елітний квартал в історичному центрі Києва обіцяв стати золотою жилою. Квадратний метр тут коштував на той час шалені 8 тис. доларів. Але вдарила фінансова криза – ринок нерухомості впав. Трест до того моменту встиг вкласти в "Воздвиженку" щонайменше 150 млн доларів. "Укргазбанк" націоналізували, "Київміськбуд-1" не зміг обслуговувати позики, а Горбаль – умив руки. Він вийшов зі складу акціонерів, але вплив свій зберіг, призначивши підконтрольне собі керівництво. Горбаль обрав безпрограшну стратегію: і бізнес не втратив, і відповідати ні за що не довелося. Судові тяжби між трестом і "Укргазбанком" тривали роками. В результаті збанкрутілий "Київміськбуд-1" Горбаля, як і його банк, упав на плечі держави.

Держбанку (на той момент "Укргазбанк" уже був націоналізований – ред.) за 70 млн грн дісталися близько 10,75% акцій проблемного забудовника, головним активом якого залишається незаселений квартал-привид у центрі Києва,

– написала "Ділова столиця".

10 мільйонів від мами та квартира за 8 гривень

На відміну від корпоративних, з особистими фінансами у Горбаля все гаразд, попри те, що офіційно він не займається бізнесом уже років 10. У травні цього року, будучи кандидатом на пост глави Держаудиту, він подав декларацію. Її оприлюднив сайт нардепа Олександра Дубінського. У ній нерухомість і елітний автопарк поєднуються зі скромними накопиченнями та мізерною "білою" зарплатою – трохи більше ніж 1 тис. грн (!) на місяць.

У власності – 11 земельних ділянок у Києві й області, загальною площею понад 8000 кв.м і вартістю під 8 млн грн. Сім'я Горбалей – власники (і/або співвласники) двох особняків на 642,8 кв.м за 5,8 млн грн, двох квартир у столиці, загальною площею 123 кв.м. Ціна вказана смішна: одна квартира нібито обійшлася в 107,8 тис. грн, друга – у 8 грн.

У сімейному гаражі три автомобілі: Bentley Continental 2006 року випуску (куплений у 2019-ому за неправдоподібні 200 тис. грн), Infiniti G60 2016 роки за 1,6 млн грн, а також Skoda Superb 2016 року, куплена за 1,3 млн грн.

З доходами теж цікаво. Офіційно Горбаль заробив за рік 16,8 тис. грн, 10 млн грн отримав у подарунок від мами – Римми Горбаль. Ще 1,4 млн грн виручив на продажу нерухомості. Бізнес дружини Наталії приніс 1,5 млн грн. Готівкою сімейство зберігає 2,6 млн грн, у банку – скромні 34,8 тис. грн.

То кому він служить?

Підіб'ємо підсумки. Ексрегіонал, фігурант корупційних схем із мільйонними оборотами в доларовому еквіваленті та зарплатою 16 тисяч гривень. Політична кар'єра Горбаля зійшла нанівець після втечі Януковича з країни. Про ділову і казати нічого – розграбовані підприємства, які доводиться утримувати на плаву за рахунок платників податків. Це не заважає Горбалю бути "експертом" і частим гостем на телеканалах, зокрема Медведчука. У чому його експертність? Як привласнити гроші й уникнути відповідальності? У цьому контексті призначення настільки "видатного банкіра" фактично в керівництво Нацбанку викликає серйозне занепокоєння.

Державний інтерес у цьому кадровому рішенні не проглядається. Зате проглядається інтерес особисто Горбаля. Він може використовувати регулятор як трамплін для повернення у велику політику, а заодно як ширму для прикриття сумнівних схем у нечужому для нього банку. Так, Горбалю досі належать 34,2 тис. акцій державного "Укргазбанку". Традиції, закладені колишнім власником у банку, також, схоже, живі: схеми з виведення грошей не просто нікуди не поділися, але й розцвіли буйним цвітом. Одну з них описав Олександр Дубінський: глава держбанку Кирило Шевченко вивів з фінустанови 200 млн гривень як агентську винагороду за залучення депозитів держкомпаній.

Гроші відправляли на мережу ФОПів, відкритих на родичів і близьких до членів правління держбанку людей. Мої джерела в НАБУ стверджують, що одним із таких ФОПів була дружина Кирила Шевченка, у якої навіть відбувся з цього приводу обшук,

– написав нардеп у telegram-каналі.

Це не єдиний приклад сумнівних транзакцій. Десятки мільйонів щорічно "йдуть" із банку приватним юрфірмам за нібито юридичні послуги. Хоча в банку, певна річ, є своя і досить потужна юридична служба. Чи не ці схеми Горбаль збирається прикривати в Раді НБУ?