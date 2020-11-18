Бізнесмен Сергій Гамалій очолить Хмельницьку ОДА. Відповідне призначення підтримали члени Кабміну на засіданні 18 листопада. На цій посаді Гамалій замінить Дмитра Габінета.

Гамалій – власник ресторанного бізнесу

Габінета, який очолював Хмельницьку облдержадміністрацію з 2019 року, звільнили. Про це інформує 24 канал.

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Гамалій наголосив, що ніколи не працював у державних органах, а більшість життя присвятив бізнесу. Він є власником підприємства "Деліція", яке займається ресторанним бізнесом, а також надає послуги мобільного харчування.

Раніше у нас було 20 районів, тепер 3. Це те, з чим доведеться працювати. Серед пріоритетних завдань – співпраця з новою облрадою. Проте найбільший виклик – це таки COVID-19,

– окреслив свої першочергові завдання Гамалій.



Новий голова Хмельницької ОДА / Фото з фейсбуку Сергія Гамалія

Коротка біографія нового голови Хмельницької ОДА

Гамалій – уродженець Кам'янця-Подільського.

Вчився у Хмельницькому інституті регіонального управління та права, згодом перевівся у Чернівецький університет імені Федьковича.

З 1999 року вчився у Вищій економічній школі у Варшаві.

Безпартійний, не працював у держструктурах.

Займався транспортним та ресторанним бізнесом, логістикою.