Новий голова Хмельницької ОДА: уряд підтримав призначення Сергія Гамалія
Бізнесмен Сергій Гамалій очолить Хмельницьку ОДА. Відповідне призначення підтримали члени Кабміну на засіданні 18 листопада. На цій посаді Гамалій замінить Дмитра Габінета.
Гамалій – власник ресторанного бізнесу
Габінета, який очолював Хмельницьку облдержадміністрацію з 2019 року, звільнили. Про це інформує 24 канал.
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Гамалій наголосив, що ніколи не працював у державних органах, а більшість життя присвятив бізнесу. Він є власником підприємства "Деліція", яке займається ресторанним бізнесом, а також надає послуги мобільного харчування.
Раніше у нас було 20 районів, тепер 3. Це те, з чим доведеться працювати. Серед пріоритетних завдань – співпраця з новою облрадою. Проте найбільший виклик – це таки COVID-19,
– окреслив свої першочергові завдання Гамалій.
Новий голова Хмельницької ОДА / Фото з фейсбуку Сергія Гамалія
Коротка біографія нового голови Хмельницької ОДА
- Гамалій – уродженець Кам'янця-Подільського.
- Вчився у Хмельницькому інституті регіонального управління та права, згодом перевівся у Чернівецький університет імені Федьковича.
- З 1999 року вчився у Вищій економічній школі у Варшаві.
- Безпартійний, не працював у держструктурах.
- Займався транспортним та ресторанним бізнесом, логістикою.
Що відомо про попередника Гамалія на посаді?До Сергія Гамалія Хмельницьку ОДА очолював Дмитро Габінет – український юрист та викладач. Габінет став головою ОДА 21 листопада 2019 року.
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