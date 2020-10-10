Українським військовим передали новий модернізований бойовий літак: фото
Напередодні Дня захисника України "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" передав військовим ще один модернізований винищувач МіГ-29МУ1.
Директор заводу Дмитро Матрунчик заявив, що підприємство вийшло на новий етап випробувальних польотів модернізованого літака. Про це повідомили на сайті Укроборонпрому.
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Модернізація винищувача
Під час осучаснення бойового літака фахівці:
- виконали ремонтні роботи;
- продовжили ресурсні показники бойової машини;
- встановили обладнання та системи українських виробників.
Це покращило тактико-технічні характеристики основного бойового літака Повітряних сил Збройних сил України. За словами директора заводу, наразі триває подальша модернізація літаків цього типу силами українських підприємств.
З незначною затримкою через примхи осінньої погоди виконали випробувальні польоти, приймняли модернізовану машину та перебазували її до аеродрому постійного базування,
– ствердив Матрунчик.
Тимчасово виконуючий обов'язки командира бригади підполковника Ігор Д'ячишин сказав: "Участі у польотах бойовий літак поки не брав, втім прибуття ще одного відремонтованого й модернізованого винищувача завжди невеличке свято для особового складу".
Винищувач МІГ-29МУ1 / Фото Укроборонпром
Модернізований бойовий літак / Фото Укроборонпром
Осучаснений бойовий літак для військових / Фото Укроборонпром
Покращені тактико-технічні особливості винищувача / Фото Укроборонпром