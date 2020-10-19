Новий наклад книги про Стуса забронювали за кілька годин: надрукують ще 15 тисяч примірників
Новий наклад книги "Справа Василя Стуса", який видавництво VIVAT пообіцяло надрукувати до 2 листопада, станом на 19 жовтня 19:00 вже повністю розібрали. Видавництво збільшило наклад – дозамовили ще 15 тисяч примірників.
Директорка з маркетингу та комунікацій Vivat Катерина Аврамчук повідомила в ефірі 24 каналу, що спочатку говорили про 3,5 тисячі нових книг, однак цього виявилось дуже мало.
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"Той наклад, який ми додруковуємо і про який всі говорять – станом на 19:00 вже закінчився. Те, що ми планували додрукувати – вже немає в наявності", – сказала Аврамчук.
Ми збільшили наклад – сумарно дозамовили 15 тисяч книжок,
– розповіла директорка з маркетингу та комунікацій VIVAT.
За її словами, наразі питання лиш у завантаженості друкарень. "Книжка має відлежатись для того, щоб вона не розклеювалась і не розпадалась. Тому з урахуванням всього було прийнято рішення про додатковий наклад у 15 тисяч книг", – підсумувала Аврамчук.
Які зміни будуть у новому накладі книги
Книги, які додрукують, вийдуть у тому ж вигляді, в якому написав автор.
Ми маємо 30 днів до моменту подачі апеляції для того, щоб розповсюджувати книгу в тому вигляді, в якому вона була написана. Жодних правок ми не вносили,
– сказала представниця видавництва.
Однак є один нюанс – на форзаці книги видрукують рішення суду. "Ми хочемо, щоб читачі знали, що відбувалося – це додаткова цінність книги для них буде", – наголосила Аврамчук.
За що судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу
Суд щодо книги Кіпіані: коротко
- Книгу "Справа Василя Стуса" надрукували у травні 2019 року. Автором є Вахтанг Кіпіані, він написав про суд над Стусом та його скандального адвоката Віктора Медведчука – його звинуватили у порушенні адвокатської етики.
- Річ у тім, що Медведчук нібито визнав провину Стуса. Водночас сам Стус її не визнавав.
- Медведчук не згідний з такою заявою та почав судитися з автором книги одразу за кілька місяців після її друку.
- Медведчук заявляв, що проситиме суд, аби розповсюдження книги заборонили. За його словами, у книзі є "висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують його гідність".
- 19 жовтня 2020 року Дарницький суд Києва оголосив рішення, згідно з яким Медведчук переміг у справі.