Уряд змінив порядок формування тарифу на опалення
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 28 жовтня схвалив нову формулу розрахунку тарифу на опалення. Постанова включає механізм врахування нових двоставкових тарифів.
Постанову про нові механізми розрахунку вартості теплової енергії Кабмін схвалив на засіданні 28 жовтня, повідомляє 24 канал.
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Підприємства у сфері теплоенергетики мають право формувати одноставкові або двоставкові тарифи на теплову енергію. Двоставкові тарифи складаються з умовно-змінної частини та умовно-постійної частини.
Однак у порядку розрахунку тарифів на теплову енергію досі був відсутній механізм врахування двоставкових тарифів під час розрахунку середньозважених тарифів.
Таким чином своєю постановою уряд урегулював це питання, остаточно дозволивши підприємствам формувати двоставковий тариф.
Що таке двоставковий тариф?
Тут усе пов'язане з економічними поняттями постійних і змінних витрат. Постійні витрати – це ті, які не змінюються в залежності від обсягу виробництва продукції. Наприклад, зарплати працівників, оренда приміщення тощо.
Натомість змінні витрати – зовсім навпаки. Це, наприклад, матеріали для виробництва. Чим більше ти виготовляєш, тим більше матеріалів тобі потрібно, а отже й більші витрати.
Одноставковий тариф передбачає, що всі витрати – постійні. Натомість у тепловій енергетиці двоставковий тариф передбачає і змінні витрати – це, наприклад, зміна кількості теплової енергії, яку використовують споживачі.
Якщо говорити простими словами, то в той час, коли споживачі використовують більше тепла, воно буде дешевшим. Адже й знижується вартість його виготовлення для постачальника.