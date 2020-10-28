Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 28 жовтня схвалив нову формулу розрахунку тарифу на опалення. Постанова включає механізм врахування нових двоставкових тарифів.

Постанову про нові механізми розрахунку вартості теплової енергії Кабмін схвалив на засіданні 28 жовтня, повідомляє 24 канал.

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Підприємства у сфері теплоенергетики мають право формувати одноставкові або двоставкові тарифи на теплову енергію. Двоставкові тарифи складаються з умовно-змінної частини та умовно-постійної частини.

Однак у порядку розрахунку тарифів на теплову енергію досі був відсутній механізм врахування двоставкових тарифів під час розрахунку середньозважених тарифів.

Таким чином своєю постановою уряд урегулював це питання, остаточно дозволивши підприємствам формувати двоставковий тариф.