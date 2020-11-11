Згідно з новим рейтингом партій за жовтень – листопад, українці надають велику перевагу "Опозиційній платформі – За життя". Причина в тому, що виборці, які розчарувались у діях Президента України Володимира Зеленського та його партії, готові віддати голос іншій політичній силі. У більшості випадків обирають саме ОПЗЖ.

Більшість таких виборців з півдня та сходу України. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

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Він пояснив, що у 2019 році багато колишніх виборців "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку" на півдні і сході країни голосували за Володимира Зеленського. Однак вони розчарувались політикою і політичною силою президента, а тому повертаються до знайомих партій.

Вони не готові голосувати за патріотичні сили, а нових партій мало. Тому частина цих виборців повертається до ОПЗЖ,

– наголосив Грушецький.

За словами соціолога, є велика різниця між підтримкою Зеленського і партії його "Слуга народу". Є частина виборців, які вважають Зеленського чесним і культурним, а його оточення – корумпованим.

"Населення розчароване, у нас всі українці мають завищені очікування. Так було і у 2014 році з Петром Порошенком. Люди бачать проблеми, не бачать їх вирішення, а тому значна частина виборців переходить до інших сил", – підсумував Грушецький.

Чому українці на сході обирають ОПЗЖ

► Телеканали та російські ЗМІ

Соціолог запевнив, що на вибір українців, які проживають на сході країни, значно впливають телеканали, які транслюють на території. Представники "Опозиційної платформи – За життя" володіють кількома телеканалами.

"Для 70 – 80% населення телеканали є потужним джерелом інформації. Маючи таке потужне фінансування і телеканали – є потужний вплив на настрої населення", – запевнив Грушецький.

► Позитивне ставлення до Росії

Згідно з опитуванням, яке проводив КМІС, приблизно 15% респондентів впевнені, що війну на Донбасі розпочала Україна, а приблизно 30% не можуть відповісти, хто першим розпочав війну.

На півдні та сході більшість населення мають позитивне ставлення до Росії. Це через певну близькість до Росії, соцмережі. Для них важливіше економіка і добробут громадян, ніж незалежність та вищі цінності,

– зауважив соціолог.

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