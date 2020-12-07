Міста України здебільшого відмовляться від масштабних святкувань Нового року та Різдва у зв’язку з пандемією коронавірусу. Проте не відмовляться від встановлення святкових ялинок.

Київ, Львів та Харків не відмовляться від святкувань на Новий рік та Різдво, проте будуть певні обмеження. Про те, як у містах Україні святкуватимуть новорічно-різдвяні свята в умовах пандемії – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Київ

Офіційне святкування Нового року в Києві стартує вже з 19 грудня і триватиме по 19 січня. Головну ялинку країни запалять традиційно в День святого Миколая, 19 грудня, на Софійській площі.

Якою буде ялинка в Києві

Ялинка буде штучною і її використовуватимуть повторно в наступні роки. Ялинка також буде інтерактивною, в неї можна буде зайти і вийти. Якщо буде посилений карантин, то можна буде тільки підійти і сфотографуватися.

При цьому у головної ялинки України буде оновлено дизайн. Організатори вирішили облаштувати верхівку дерева не традиційною зіркою, а 58-кілограмовим капелюхом.



Капелюх, який буде на головній ялинці країни / Фото з фейсбук-сторінки Ігоря Добруцького

В Києві буде ще й друга ялинка – головна ялинка столиці. Її встановлять під Аркою дружби народів. Дерево буде заввишки 20 метрів, а тематика цієї зони називатиметься "Кришталевий палац".

Які будуть обмеження

Щодо тематики свята, то святкові локації облаштують у стилі чарівного лісу. При цьому через коронавірус у столиці не буде фуд-кортів, концертів та анімаційних програм. Проте можна буде переглянути арт-інсталяції, придбати сувеніри, напої та снеки.

Святкові локації

У Києві діятиме новий новорічний маршрут завдовжки 8 кілометрів в обидві сторони: від Арки дружби народів до Контрактової площі.

Третя локація буде розташована на Контрактовій площі. Там 18-метрову новорічну красуню оформлять у стилі "Петриківський розпис".

Львів

Новорічно-різдвяні свята у Львові відбудуться без масштабних святкувань. Місцева влада відмовилася від великих заходів, проте встановлять новорічну ялинку, шопку та дідух.

Якою буде ялинка у Львові

Головну ялинку Львова привезуть із села Опаки Дрогобицького району. Дерево буде заввишки 18 метрів, а прикрасять його освітленням за зразком минулого року. Ялинку розпочнуть встановлювати 13 грудня, а засвітять – 18 грудня.



Ялинку у Львові прикрасять так, як і в 2019 році / Фото з фейсбук-сторінки Христини Процак

Які будуть обмеження

Влада Львова закликала місцеві організації відмовитись від масштабних святкувань.

Натомість головний акцент буде на проведенні менших заходів, невеликих локаціях, які все одно дадуть змогу людям відчути дух Різдва. Йдеться про встановлення різдвяної шопки, дідуха тощо,

– розповів заступник мера з питань розвитку Андрій Москаленко.

Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті також влаштують традиційний різдвяний ярмарок, на який щороку приїздять чимало туристів.

Ковзанка на площі Ринок теж працюватиме, щоправда, згідно з карантинними обмеженнями: масковий режим, температурний скринінг, обмежена кількість людей.

Харків

У Харкові влаштують ярмарок з 19 грудня, але у новорічну ніч масових святкувань не буде, повідомили в міськраді.

Щодо ярмарку, то його влаштують на майдані Свободи. Працюватиме він до 17 січня.

Які будуть обмеження

Харків'яни зможуть відсвяткувати новорічні свята, але з певними обмеженнями. Вони стосуватимуться точок громадського харчування і необхідності уникати скупчення людей. Про це 4 грудня заявив перший заступник мера Ігор Терехов.

"Зараз ми розробляємо чіткі запобіжні заходи і незабаром повідомимо, які свята проводитимемо на рівні міста, коли і головне – яким чином вони проводитимуться. На площі Свободи встановлена ​​ялинка, і багато харків'ян дійсно чекають на Новий рік. Наше завдання – зробити так, щоб свято відбулося, але щоб були дотримані всі заходи безпеки", – розповів Терехов.

Одеса

Щодо святкувань в Одесі, то наразі відомо лише про те, що в місті встановлять новорічну ялинку. На новорічні прикраси у центрі міста витратять щонайменше 2 мільйони 174 тисячі 887 гривень.

Ще можуть встановити додаткову ялинку біля так званої Євромерії; можуть облаштувати інсталяцію на Потьомкінських сходах, гірлянди на певних вулицях у центрі міста, як це було у попередні роки. Також можуть додатково придбати ялинкові гірлянди на суму у 193 тисячі гривень.



Святкова ілюмінація в Одесі попередніх років / Фото busfor.ua

Тернопіль

Через пандемію коронавірусу досі до кінця не відомо, як святкуватиме Тернопіль зимові свята. Проте у місті вже завершують оформлювати головну ялинку на Театральному майдані.

Якою буде ялинка в Тернополі

Тернопільська ялинка матиме цього року різнокольорову 3D-підсвітку і традиційні іграшки. Як і в попередні роки, дерево буде штучним, заввишки 18,5 метра. Традиційно вогні головної ялинки Тернополя засвітять 19 грудня.



У Тернополі монтують головну ялинку міста / Фото tenews.org.ua

Які будуть обмеження

Щодо новорічних масових заходів на Театральному майдані, то їх проведення ще під питанням. У мерії кажуть, що пандемія, безумовно, негативно вплине на відзначення новорічно-різдвяних свят у місті.

Тож, ймовірно, Тернопіль може залишитися без великої ковзанки, дегустації автентичних галицьких страв та напоїв просто неба, фольклорних фестивалів, масових розваг, ігор та атракціонів.

Хмельницький

У центрі Хмельницького вже майже офіційно засвітили новорічну ялинку та дали старт роботі Різдвяного ярмарку. У владі до останнього тримали інтригу та не оголошували ні дату, ні час відкриття новорічно-різдвяного містечка у центрі Хмельницького. Святкового концерту також не влаштовували. Усе задля того, щоб уникнути великого скупчення людей.

На майданчику біля кінотеатру імені Шевченка розмістили декілька фотозон – як з минулого року, так і нових.

Яка ялинка у Хмельницькому

Ялинку встановлювали в "економному режимі" – силами працівників комунального підприємства "Міськсвітло", аби не витрачати зайві гроші з бюджету на оплату роботи підрядника. Не оновлювали ні святкову ілюмінацію на Проскурівській (використали торішню), ні фотозону-тунель. Щоправда, у фотозоні замінили останню цифру року на "1".



Головна ялинка Хмельницького

Різдвяні будиночки на ярмарку у Хмельницькому встановили з урахуванням вимог карантину – так, аби між ними було достатньо місця і не утворювалися скупчення людей.

Наразі не відомо, в якому режимі працюватиме ярмарок, якщо в країні введуть локдаун. Але до Нового року можна відвідати територію свята у центрі міста, придбати сувеніри та залишити фото на пам’ять про свято в режимі карантину.

Полтава

У Полтаві відмовилися від традиційних святкувань Нового року з огляду на ситуацію з коронавірусом. Також, можливо, не буде святкового відкриття головної ялинки міста, але відкрити її планують 19 грудня.

Які будуть обмеження

Щодо святкування Нового року, то в місті відмовились від відкриттів, ярмарків, від святкувань у дитсадках, школах.

Але потрібно залишити новорічну ялинку, щоб люди могли хоч якось порадіти. Ми не плануємо проводити гучних святкувань. Щобільше, думаю зробити відкриття головної ялинки таким, щоб не створювати ажіотаж. Наприклад, відкрити її вночі або пізно ввечері,

– розповів секретар міськради Хмельницького.

Вінниця

Міська влада Вінниці вирішила не встановлювати головну ялинку в місті, а всі святкування перевести в онлайн-формат. Так вирішили через дискусію, яка розпочалась серед містян щодо доцільності встановлення ялинки.

"Навіть є декілька петицій з цього приводу. Одні мешканці громади вважають, що цього року головну ялинку Вінниці ставити не потрібно і краще ці ресурси спрямувати на лікарні для боротьби з COVID-19. Інші – навпаки за збереження цієї традиції, щоб у цей складний період для всіх міська ялинка додала людям позитивних емоцій", – написав у соцмережах міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

Проте магістральні вулиці Вінниці все ж прикрасять ілюмінацією, а на Майдані Незалежності встановлять вертеп.

Чернігів

У Чернігові вже встановили новорічну ялинку. Влада широко не анонсувала захід, аби не було масового скупчення людей. При цьому 18-метрова ялинка буде майже єдиним атрибутом новорічних свят у Чернігові. Місто відмовилося від великого святкування.



Головна ялинка Чернігова

Проте гірляндами прикрасять сквер імені Богдана Хмельницького, центральну алею та фонтани, на яких встановлюють святкову ілюмінацію. У планах також – прикрасити сквер на Масанах і дерева на вулиці Шевченка.

Які будуть обмеження

Однозначно не буде великих концертів та сцени, атракціонів, буде лише ялинка і мінімальна кількість фотозон, які вже звикли бачити в місті.

Фуд-корту на центральній площі також не буде. Ковзанку, яку кілька років поспіль встановлювали на Красній площі, вирішили розташувати у Центральному парку культури та відпочинку. А на Красній площі буде музичний фон.

При цьому з дотриманням карантинних вимог працюватиме традиційна Резиденція Дідуся.

Івано-Франківськ

Ялинку в Івано-Франківську відкрили 4 грудня на Вічевому майдані. Цього ж дня дали старт і новорічно-різдвяному ярмарку.



Головна ялинка Івано-Франківська / Фото пресслужби міської ради

Міська влада активно виступає проти запровадження локдауну. Однак наголошує, що святкові заходи мають відбуватися із дотриманням карантинних обмежень.

Зокрема, заборонена робота закладів громадського харчування із організацією дозвілля.

Торгові місця мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиками.

В разі встановлення столів необхідно забезпечити соціальну дистанцію.

Видачу замовлень здійснювати в одноразовому посуді.

Обов’язковий температурний скринінг працівників.

Ще одна умова – санітарна обробка робочих місць.

Що відомо про майбутній локдаун в Україні

Вже відомо, що в Україні точно не посилюватимуть карантин у грудні. Натомість є велика ймовірність, що локдаун запровадять у січні 2021 року, заявив напередодні прем’єр Денис Шмигаль.

Що можуть заборонити:

Святкові концерти, дискотеки та нічні клуби, масові заходи у приміщеннях, хостелах, ТРЦ (імовірність 100%).

Роботу музеїв, кінотеатрів та театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля (95%).

Святкові ярмарки, спортзали та фітнес-центри (90%).

Можуть обмежити роботу:

громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць),

закладів громадського харчування (доставка або на винос),

готелів (без зон розваг і харчування).

Повний перелік можливих карантинних обмежень обіцяють оприлюднити на засіданні уряду 9 грудня.