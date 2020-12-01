Ялинкові базари в Україні почнуть працювати після 10 грудня. А середня ціна ялинки, як прогнозують у Держлісагентстві, становитиме 75 гривень за деревце.

Державне агентство лісових ресурсів України повідомило у фейсбуці, коли в Україні стартує продаж ялинок. Ця інформація якраз починає бути актуальною, адже до Нового року залишився рівно місяць.

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В агентстві кажуть, що роботу з підготовки реалізації "новорічних красунь" лісівники вже почали.

Заплановано, що "після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах".

Продавати будуть сосну звичайну, сосну Палласа (кримську), ялину європейську (смереку) та ялину білу (ялицю).

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Лісівники планують реалізувати понад 500 тисяч ялинок по всій Україні.

Ціна на дерева буде різною у регіонах, але у середньому мовиться про 75 гривень за штуку.



Ціни у регіонах на ялинки до Нового року / Інфографіка Держлісагентства

У Держлісагентстві окремо наголосили: ялинки, які продаватимуть до Нового року, рубають не абияк:

Їх або вирощують на спеціальних плантаціях, або зрізають під час розчищення просік, смуг відведення ліній електропередачі тощо.

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