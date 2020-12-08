Відчуття, що на вихідних у ТРЦ не поїхав хіба що той, хто в суботу та неділю працював. Ну або був зайнятий більш важливими справами. Натякаю на депутата Євгена Петруняка. Сподіваюся, він провів вихідні в компанії тієї самої красуні, що зійшла з полотен Рубенса, фотографію якої він переглядав просто під час засідання Верховної Ради.

Не то щоб ми сильно переймалися, але коли вся країна бачить початок фільму, бо це показали під час прямої трансляції на телеканалі "Рада", то, відповідно, хоче знати і його завершення. Про це – у відеоблозі "Підгорає" на 24 каналі.

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Помічникам депутатів хочуть підвищити зарплату вдвічі

Нардепи вирішили вдвічі підвищити зарплату своїм помічникам через зайвий бюджет. Тобто, все? Кінець епохи бідності? Так, але не для всіх, а лише для помічників народних депутатів. У грудні 2020 року їм збільшили зарплату навіть не на 30%, а вдвічі.

Нині кожному нардепу дають 25 прожиткових мінімумів на зарплати своїм співробітникам. Це трохи більше, ніж 50 тисяч гривень. Тож якщо у нардепа 2 помічники, то вони отримують по 25 тисяч. Але тепер фонд збільшили до 50 прожиткових мінімумів, або до 105 тисяч гривень. Відповідно, якщо працюють 2 помічники, вони зможуть отримати вже по 52,5 тисячі гривень зарплати.

Таке рішення, кажуть, змушені були прийняти, бо передбачені до кінця року гроші не використали. Тому депутати і вирішили розділити їх між народом. Тим, що ближче до них перебуває.

І все це відбувається:

на фоні величезної бюджетної діри;

затримок зарплат медикам;

відкладеного підвищення зарплат для вчителів;

при відсутності траншу від МВФ.

Та не поспішайте їх засуджувати.

"Там є зменшення. При звільненні помічника, йому віддаються не 3 оклади, а 1", – наголосив нардеп Антон Поляков.

Так. Може, це й справді не багато, але щоб отримати набагато меншу зарплату, середньостатистичний лікар 3 –4 роки вчиться в медичному коледжі, далі 4 роки – в медичній школі. Наступні 3 – 5 років ідуть на проходження лікарської резидентури (рік інтернатури й 2 – 4 роки факультативного навчання.

А бути помічником народного депутата може чи не кожен охочий.

Вища освіта не обов'язкова для помічників депутата

Рада дозволила депутатам мати помічників без вищої освіти. За відповідне рішення проголосували 255 народних обранців.

Певно, кадрова криза у нас вже настільки велика, що й помічників з профільною освітою на всіх не напасешся. Хоча, й справді де їх взяти?

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Згідно з офіційною статистикою, за 10 місяців 2020 року кількість офіційно працюючих українців скоротилася на 158 тисяч людей. І це лише офіційно. Особливо значне скорочення персоналу відбулося у промисловості. Там роботу втратили 54 тисячі людей.

У системі охорони здоров'я – мінус 44 тисячі працівників. І це цифри без урахування приватного бізнесу та малих підприємств, бо їм роботу швидко знайшли.

Всім малим підприємцям, які зараз у вимушеному простої, лікарням і центрам медичної допомоги дуже потрібні сильні і здорові руки. Це економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні, електрики, сторожі, вахтери, різноробочі. Ми маємо можливість прийняти на роботу кожного,

– заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Мені інколи здається, що ми живемо не в Україні, а в якійсь країні паралельних реальностей. Причому ми в одній, а народні депутати в іншій. І туди вони отримують перепустку разом з посвідченням нардепа.

"Слугам народу" заборонили відпочивати на дорогих курортах

Депутатам "Слуги народу" заборонили їздити на новорічні свята на дорогі курорти. Про це стало відомо відразу з декількох джерел. Зокрема, і з телеграм-каналу "Темный рыцарь", який веде один з нардепів монобільшості.

Кажуть, що заборону ввели після того, як дізналися про наміри Іллі Павлюка полетіти зі всією родиною на Мальдіви. У фракції зрозуміли, якого масштабу може досягти скандал, тому швидко ввели заборону для всіх. Тобто, жодних Сейшел, Маврикія та казкового Балі.

Доведеться тепер усім слугам святкувати Новий Рік, як простолюдини (але це не точно). Тим більше, що є ще старий Новий рік, Різдво, і решта не менш важливих свят. Не вдома ж їм сидіти, тим більше якщо ухвалять локдаун, як обіцяють на початку січня.

Та й, власне, що ви їм зробите, якщо вони не послухаються? Закону, який прямо забороняв би це робити немає, а з совістю вони домовляться. Вже й почали це робити наприкінці парламентського тижня.

Депутати проголосували законопроєкт про брехню в деклараціях

Нардепи таки проголосували законопроєкт, який відновлює відповідальність за брехню в деклараціях. Чому так довго чекали? Бо шукали компромісний варіант щодо покарання. І знайшли.

"Відповідальність за е-декларування передбачається не у вигляді позбавлення волі, а у вигляді обмеження волі. Це компромісний варіант", – пояснив нардеп зі "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Позбвлення і обмеження. Поняття ніби схожі, але різниця колосальна.

Зверніть увагу І обмеження волі, і штрафи: Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях

► Позбавлення волі – це в'язниця, ґрати та відсутність будь-якого зв'язку з зовнішнім світом.

► А обмеження волі – це перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе користуватися телефоном, інтернетом та залишати центр за дозволом керівництва. А через пів року брехливого корупціонера взагалі можуть звідти відпустити за гарну поведінку.

Та й це обмеження волі ще треба заслужити. Тобто, збрехати, або не внести в декларації потрібно майна, щонайменше на 9 мільйонів гривень.

Це, щоб ви розуміли 2 Mercedes AMG E63 S 4Matic. Це найдорожча модель у своєму класі. Його ціна на офіційному сайті дилера – 3,6 мільйона гривень.



Mercedes AMG E63 S 4Matic – найдорожча модель у своєму класі / Фото з відкритих джерел

Натомість за брехню від 1 до 9 мільйонів забудькуватим чиновникам загрожує штраф на 51 тисячу гривень. Як вам таке покарання?

Мені не стільки принципово, що буде записано. Мені принципово, щоб це працювало, щоб людина, яка вкрала, дійсно сіла,

– наголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Та нам теж не принципово, пане Дмитре. Але, як же воно працюватиме, якщо не записано в законі? На совість нардепів розраховуєте, дарма. Ми вже давно про неї нічого не чули.

Хіба що всі ми об'єднаємося, і просто в новорічну ніч, під бій курантів, разом загадаємо одне єдине бажання. Щоб у наших народних обранців проявилася совість. Щоб вона не давала їм красти і спати ночами. Може, тоді про народ думати почнуть.