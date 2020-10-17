У аеропорту Запоріжжя з нового терміналу невдовзі відправлять рейс до Києва. Для цього вже надали необхідний дозвіл.

Місцева влада Запоріжжя отримала сертифікат, який дає можливість відкрити новий термінал в аеропорту. Про це повідомив мер міста Володимир Буряк на своїй сторінці у фейсбуці.

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Термінал розпочне свою роботу 19 жовтня 2020 року. Спочатку там обслуговуватимуть внутрішні рейси, а через декілька днів – міжнародні.

"Ми перемогли невіру скептиків у те, що такий об'єкт можливо побудувати силами міста, перемогли бюрократію, усі нескінченні перевірки та заздрощі ворогів", – заявив очільник міста.



Новий термінал запорізького аеропорту / Фото Запорізька міська рада



Інформаційний центр / Фото Запорізька міська рада



Новий термінал зсередини / Фото Запорізька міська рада



Місця для очікування / Фото Запорізька міська рада

Чому новий термінал не запрацював раніше

Будівельні роботи у новому терміналі завершилися ще у грудні 2019 року. Однак з певних причин його роботу відкладали протягом тривалого часу.

Процес введення терміналу в експлуатацію та підготовки документів гальмувався численними перевірками державних структур, яких було кілька десятків. Негативно вплинула на ситуацію і епідемія коронавірусу,

– йдеться на сайті Запорізької міської ради.