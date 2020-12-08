Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що новий законопроєкт про недостовірне декларування не матиме необхідного результату у боротьбі з корупцією. Водночас важливо відновити кримінальну відповідальність за брехню в цьому документі.

Попри те, що законопроєкт є кроком у правильному напрямку, він має певні недоліки. Про це Жозеп Боррель заявив під час телефонної розмови із Денисом Шмигалем, яка відбулася замість Ради асоціації Україна – ЄС, повідомляє DW.

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На думку Борреля, причиною є те, що він не зможе повною мірою запобігати корупції. Разом з єврокомісаром Олівером Варгеї він закликав Україну продовжувати зміцнювати верховенство права в державі та боротися з корупцією.

Вони наголосили, що ефективна судова реформа залишається життєво важливою частиною цих зусиль,

– зазначили у зовнішньополітичній службі ЄС.

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На чому ще наголосили у ЄС

За словами Борреля, у Євросоюзі розглядають можливість поглибити секторальну співпрацю з Україною. Водночас закордонні партнери продовжать підтримувати орієнтацію української держави на тісну інтеграцію є ЄС.

Під час розмови Варгеї зазначив, що Україна й надалі отримуватиме допомогу у боротьбі з COVID-19. Також Євросоюз сприятиме впровадженню та імплементації Угоди про асоціацію.

Що цьому передувало: коротко

У Верховній Раді 4 грудня 2020 року прийняли законопроєкт, який передбачає відновлення відповідальності за неправдиве декларування. Його підтримали 289 народних обранців.

НАЗК розкритикувало документ, адже він не загрожує корупціонерам ув'язненням, а лише створює для них "санітарні" умови.

Спікер парламенту Дмитро Разумков 7 грудня підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності.

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