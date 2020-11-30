У Дніпропетровській області 30 листопада до реанімації привезли 18-річного хлопця. Його побили два доросліші за нього чоловіки. Хлопець помер в лікарні. Це сталось в місті Новомосковськ.

Правоохоронці швидко знайшли підозрюваних й затримали їх. Одному – 38 років, іншому – 43 роки. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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Що сталось у Новомосковську

Типова ситуація – ввечері компанія друзів відпочивала на одній з вулиць міста. Молодики пили алкоголь. Неподалік них "гуляла" ще одна група осіб. Між чоловіками виник конфлікт. Дійшло до бійки – двоє доросліших чоловіків побили 18-річного хлопця. Він отримав серйозні травми й потрапив до реанімації – там, на жаль, хлопець помер.

Що загрожує підозрюваним?

Їх судитимуть за статтею – нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті. Їм загрожує тюрма до 10 років.