У Новомосковську, що на Дніпропетровщині, 95-річний ветеран Другої світової війни отримав медаль від російського президента Володимира Путіна. Обурливі відзнаки у Дніпропетровську область передали з Харківської ради ветеранів України.

У Новомосковську нагороди роздала міська організація ветеранів. Йдеться про 15 ювілейних медалей "До 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні" від імені президента країни-агресора. Про ситуацію інформує місцеве видання "Depo.Днепр".

Дивіться також Працювали на заборонені російські ЗМІ: в Латвії затримали журналістів

Зокрема, таку медаль отримав 95-річний ветеран війни Василь Волошко. Сім'я чоловіка обурилася і вирішила не передавати йому нагороду. Там зазначили: чоловік зараз хворіє, а такий "подарунок" може негативно вплинути на стан його здоров'я.



Посвідчення, що надійшло разом із медаллю / Фото "Depo. Днепр"

Окрім того, родина готує заяву до СБУ, щоб покарати винних. Медаль тримають як речовий доказ.

Це все речові докази, а я вважаю, що це злочин проти нашої держави. Сьогодні, коли йде війна, коли проти нас воює Росія, крім обурення, прямої злості – нічого не може бути,

– розповіла донька ветерана пані Любов.

Жінка зізналася, що хотіла відразу жбурнути нагородження і посвідчення туди, де його забрала. Втім, коли емоції вщухли, вирішила зберегти небажані нагороди як речовий доказ.

На Дніпропетровщині роздають медалі від Путіна: відео

За словами пані Люби, її батько завзятий патріот, а від початку війни на Донбасі регулярно підтримував українську армію. Зокрема, відкладав зі своєї пенсії гроші на придбання необхідних речей та продуктів. Про відзнаки від Путіна йому не розповідали, бо літня людина може не витримати такого стресу.

Що сказали в раді ветеранів Новомосковська

Там визнали, що це не помилка, а нагороди справді – від Путіна. Це 11 телеканалу Дніпра підтвердив голова ради Михайло Горбов.

Громадян України дійсно нагородили відзнаками країни-агресора. В цьому Горбов не вбачає нічого дивного. Він додав: такі самі відзнаки отримали ще 14 ветеранів.

До Новомосковська 15 відзнак з РФ надійшли від обласної ради ветеранів Харкова. Відомо, що організація існує не так давно – рік і 8 місяців. Ймовірно, відзнаки з Росії потрапили до України у нелегальний спосіб.