Новообраний міський голова Болехова Іван Яцинин 20 листопада потрапив у ДТП. У зіткненні постраждали 4 людини. Усіх госпіталізували у місцеву лікарню.

Як відомо, ймовірною причиною стало те, що водій автомобіля Mercedes Vito перевищив швидкість та не впорався з керуванням. Він влетів у припаркований автомобіль Opel Astra, про це розповіла речниця обласної поліції Христина Максимчак, повідомляє "Суспільне Карпати".

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У авто Mercedes Vito перебували 2 пасажири. Також постраждав у ДТП водій автомобіля SsangYong Rexton. Усіх госпіталізували у лікарню.

Правоохоронці встановили, що водій Mercedes Vito мав ознаки алкогольного сп'яніння. Проте він відмовився від експертизи на драгері. У нього взяли кров для аналізу у медичному закладі,

– розповіла Максимчак.

Результати аналізів водія очікують. Слідчі уже відкрили кримінальне провадження.



Водій автомобіля Mercedes Vito, найімовірніше, був п'яним / Фото "Суспільне"