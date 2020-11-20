Новообраний мер на Прикарпатті потрапив в аварію: фото
Новообраний міський голова Болехова Іван Яцинин 20 листопада потрапив у ДТП. У зіткненні постраждали 4 людини. Усіх госпіталізували у місцеву лікарню.
Як відомо, ймовірною причиною стало те, що водій автомобіля Mercedes Vito перевищив швидкість та не впорався з керуванням. Він влетів у припаркований автомобіль Opel Astra, про це розповіла речниця обласної поліції Христина Максимчак, повідомляє "Суспільне Карпати".
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У авто Mercedes Vito перебували 2 пасажири. Також постраждав у ДТП водій автомобіля SsangYong Rexton. Усіх госпіталізували у лікарню.
Правоохоронці встановили, що водій Mercedes Vito мав ознаки алкогольного сп'яніння. Проте він відмовився від експертизи на драгері. У нього взяли кров для аналізу у медичному закладі,
– розповіла Максимчак.
Результати аналізів водія очікують. Слідчі уже відкрили кримінальне провадження.
Водій автомобіля Mercedes Vito, найімовірніше, був п'яним / Фото "Суспільне"
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