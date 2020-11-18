Новий очільник Чорноморська, що на Одещині, Василь Гуляєв повідомив, що інфікувався коронавірусом. Зараз чиновник перебуває на самоізоляції та продовжує працювати.

Гуляєв двічі робив ПЛР-тестування

Про свій діагноз Гуляєв розповів у фейсбуці. Політик зазначив, що робив ПЛР-тестуванні двічі, перший раз результат був негативний, а от другий підтвердив, що у нього таки коронавірус.

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Чорноморський виконком буде працювати в дистанційному режимі. У нас є у виконкомі підтверджені хворі,

– зазначив Гуляєв у відео.

Новий міський голова наголосив, що почувається нормально, наразі жодних симптомів недуги у нього немає.

Хворий на коронавірус мер проти карантину вихідного дня

Незважаючи на те, що Гуляєв сам підхопив коронавірус, він виступає проти введення карантину вихідного дня. Мер навіть підписав листа до прем'єр-міністра з проханням скасувати рішення уряду.

Ми хочемо довести, що карантин вихідного дня по суті нічого не дає. Він дає лише одне – утиски деяких підприємців, не всіх, а деяких. І ми хочемо показати, що у нас усі підприємці однакові,

– наголосив Гуляєв.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 18 листопада в Україні виявили 570 173 випадки коронавірусу, з них летальні – 10 112. За останню добу COVID-19 діагностували у 12 496 людей. Наразі Україна перебуває на 17 місці у світі за кількістю інфікованих.