На Чернігівщині ввечері 23 листопада поліцейські з прикордонниками зупинили вантажівку вщерть заповнену соснами. Сталося це за кілька кілометрів від кордону. Жодних документів не дерева у водія не було.

Вантажівка Renault їхала на українських номерах, але на дверях автомобіля був намальований російський прапор. Про це повідомили в МВС.

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Що повідомили правоохоронці

Автомобіль зупинили, щоб перевірити чи законно він перебуває у прикордонній місцевості. За кермом вантажівки був житель прикордоння, який сказав, що перевозить сосни. Однак, як зазначають правоохоронці, жодних документів на дозвіл він надати не зміг.

Під час огляду транспорту виявилося, що закритий причіп вщерть заповнений соснами. Загалом там було 800 молодих хвойних дерев без необхідних маркувань,

– розповіли в МВС.

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Правоохоронці відзначили, що такі оборудки з новорічними деревами цьогоріч почали фіксували досить рано, адже зимовий сезон ще не розпочався.

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Через цей інцидент правоохоронці відкриють кримінальне провадження за статтею про незаконне перевезення, зберігання та збут лісу. Порушнику загрожує позбавлення волі до 3 років.

Усі сосни з вантажівки вилучили представники Нацполіції. Тепер експерти мають встановити суму шкоди, завданої державі через вирубку новорічних дерев.



На Чернігівщині правоохоронці перехопили фуру з 800 соснами / Фото ДПСУ