Через зростання випадків захворювання на COVID-19 вперше в багатьох містах України планують відмовитись від фудкортів, великих концертів та масових гулянь на Різдво. В деяких містах навіть скасували встановлення новорічних ялинок.

Одна чи усі згідні з такими рішеннями – невідомо. Що про це думають українці з різних міст – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Київ

Ганна: Якщо так треба, значить так треба. Здоров'я – це найважливіше, що є у людини, а свято ще буде, це не перше і не останнє.

Сергій: Новорічний настрій – це дуже важливо. Знову ж таки повітря, вулиця – чому ні?

Кропивницький

Володимир: Вона (ялинка – 24 канал) собі хай стоїть, а ми будемо їхати і дивитись, чи є вона, чи ні. Можливо, вони ще передумають її ставити. Пандемія, вдома треба сидіти, а не по вулиці бігати.

Інеса: Потрібно (встановити ялинку – 24 канал). Я не вважаю, що вона якось може завадити пандемії. Як без ялинки? Люди все одно будуть ходити фотографуватись. Без ялинки не можна.

Наталія: В час пандемії, мені здається, це зайве. Бо гучного святкування, мабуть, не буде. Не буде цих столів (на ярмарках – 24 канал), щоб постояти, бо це теж буде скупчення, тому краще вдома і не витрачати стільки коштів з міського фонду. Краще ці гроші витратити на щось доречніше, а не на гірлянди і ялинку.

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Ілля: На мою думку, ні (не варто встановлювати ялинку – 24 канал). Це буде скупчення людей, поширення коронавірусу. Для безпеки людей краще б цього не робили.

Анастасія: Мені здається, що немає якогось сенсу не встановлювати ялинку. Люди можуть підчепити коронавірус в будь-якому місці: чи біля ялинки, чи в супермаркеті. Тому я за те, щоб встановлювати ялинку, свято щоб якесь було. Все-таки новорічний настрій ялинка створює.

Рівне

Вікторія: Ні, звісно (не встановлювати ялинку – 24 канал). Гроші треба доцільно витрачати. У нас з дорогами проблема, зі здоров'ям, обладнанням. А ялинка – можна й обійтись 1 рік.

Валентина: А радість хіба забороняється? Це ж позитив, який лікує.

Запоріжжя

Віталій: Я вважаю, що ялинки треба ставити в містах та на площах міста. Це все відбувається на вулиці, тому люди повинні самі дотримуватися заходів безпеки, ходити в масках, дивитись на ялинку і радіти.

Світлана: Можливо, це і неправильно, але для дітей має бути хоч якесь свято, якщо вони не потраплять в дитячі садки. А на вулиці, я думаю, це більш безпечно. Все одно ж ми гуляємо з дітьми.

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Маріуполь

Ярослав: Звичайно, варто (створювати – 24 канал) святковий настрій. Хоч пандемія торкнулася кожного, зайшла в будинок кожної людини, навіть до тих, хто в це не вірив. Все сумно, хочеться, щоб хоч щось залишалось веселим, радісним. Хай не буде гулянь, зібрань, але візуально має бути радісно. Сподіваємося, що пандемія закінчиться, війна на Донеччині закінчиться, надія повинна бути.

Олена: Варто, у нас і так все перебільшено, похмуро, сіро, хочеться якогось свята. Коли зовні дивишся, радієш, то і всередині приємно і тепло. І вдома, і на роботі, і на вулиці. Тоді буде щось відчуватися. Новий рік – це Новий рік, якісь дива завжди збуваються. Всім здоров'я і всього найкращого.

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