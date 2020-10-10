Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков запровадив режим надзвичайного стану в країні з 20:00 9 жовтня. Тим часом, до столиці Бішкека продовжують підходити колони з бронетранспортерів і вантажівок із солдатами.

Військова техніка в Бішкеку

Уночі проти 10 жовтня стягували військову техніку в районі державної резиденції. Зокрема, машини проїхали проспектом Манаса. Про це з посилання на соцмережі передає видання 24.kg.

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Видання уточнює, що в держрезиденції 10 жовтня має пройти засідання парламенту. На ньому повинні затвердити кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Крім того, під час нещодавніх протестів будівлю парламенту розгромили демонстранти.

Військова техніка біля держрезиденції в Бішкеку: дивіться відео

Водночас ще одна колона увійшла в Бішкек з заходу та пройшла проспектом Чуй в бік центру киргизької столиці у супроводі міліцейських патрулів. У ній можна було помітити тоновані автобуси, військові вантажівки та БТР.

Військові – в різних частина Бішкека

Жителі столиці Киргизстану також повідомляють про скупчення військових і техніки не лише в центрі, а в різних частинах міста. Так, уранці 10 жовтня таке можна було побачити на в'їзді в місто з боку вулиці Курманжан Датки.

Військова технка та солдати на в'їзді до Бішкека: відео

А на в'їзді в Бішкек з боку села Новопокровка Іссик-Атинського району з'явилися військові з технікою та співробітники міліції. Водночас у районі ТЕЦ-2 встановлено намет, і тут також збираються військові та міліція.

Військові та міліція в передмісті Бішкека: дивіться відео

Наразі немає повідомлень про те, чи будуть встановлювати блокпости, перевіряти документи на в'їзді в місто або вводити будь-які обмеження на пересування.

Обмежень руху громадського транспорту в Бішкеку поки немає

Уранці 10 жовтня жителі Бішкека почали скаржитися на складності з пересуванням. Зокрема, було мало маршруток. Натомість автобусів і тролейбусів люди зовсім не могли дочекатися.

Однак в мерії заявили, що громадський транспорт працює, як і зазвичай. Також тут запевнили, що в Бішкеку одних обмежень руху громадського транспорту наразі не запроваджували.

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Надзвичайни стан у Киргизстані: коротко

Запровадили комендантську годину.

Почали діяти спецправила для в'їзду та виїзду.

Заборонили масові заходи – змагання, мітинги, демонстрації.

Війcька у Бішкеку забезпечуватимуть "охорону правопорядку та захист мирного населення".

Триватиме такий режим до 21 жовтня.

Чому у Киргизстані спалахнули протести: головне

Люди вийшли на вулиці, адже вважають результати парламентських виборів сфальсифікованими. Демонстранти захопили будівлю парламенту та офіс президента.

Мітингувальників розганяли важкою технікою та силою. У заворушеннях загинув один чоловік, а постраждалих вже нарахували понад 1000.

Згодом ЦВК таки не визнала результати голосування. Тим часом Росія, скориставшись ситуацією, ввела свою військову базу у Киргизстані в режим "протидії тероризму".

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