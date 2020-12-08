З початку 2020 року в Україні зафіксували 74 випадки фізичної агресії до журналістів. За останні 4 роки також зареєстрували найбільшу кількість інцидентів саме восени

Про це свідчать дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями. Там також опублікували прізвища постраждалих.

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25 жорстких інцидентів щодо українських журналістів та грубого перешкоджання професійній діяльності трапилося лише восени 2020 року. Загалом було 74 напади, зокрема:

7 – у вересні;

12 – у жовтні;

6 – у листопаді.

Довідка. "Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні.

Причина

Всі ці випадки трапилися через напружену кампанія з місцевих виборів та конфліктну поведінку порушників карантинних обмежень.

Жорстокі побиття, спалені автомобілі чи редакційні приміщення, зламана техніка, штовханина – українські журналісти ризикують здоров’ям та життям, намагаючись виконувати свої професійні обов’язки,

– наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Поширеними за останні 2 місяці були й напади на журналістів з боку охоронців різних об'єктів. Вони виступали проти того, щоб журналіст збирав інформацію, а також фотографував чи знімав на камеру події.

Останні напади на виборах

► Так, 6 жовтня на Київщині у селі Гатне під час засідання виборчої комісії стався напад на журналістку та режисерку Таїсію Кутузову. Люди у поліцейській формі накинулися на неї, почали заламувати руки та віднімати камеру. Як наслідок – обійшлися лише зламаним мікрофоном.

► На Дніпропетровщині в день місцевих виборів 25 жовтня чинний депутат Тернівської міської ради проявляв фізичну агресію на виборчій дільниці до редактора міської газети "Вісті Тернівки" Альони Поддуєвої. Журналістка написала заяву.

"Хапав мене за руки та штовхав, намагався вибити з рук мій мобільний телефон, яким я вела зйомку", – описує поведінку нардепа редактор газети.

► Також у лікарню з переломом кісток та ранами голови потрапив редактор газети Донецька Володимир Грабовенко. Займався, за його словами, антикорупційною діяльністю. Його побили біля власного дому 30 жовтня. Адвокат потерпілого домагається перекваліфікації у "замах на вбивство" та "насилля щодо журналіста" замість "хуліганства".

► Журналісти відразу 2 видань постраждали під час рейду в ресторанах Києва – перевіряли, чи працюють в умовах карантину вихідного дня. В одному із закладів на оператора із кулаками накинувся адміністратор.