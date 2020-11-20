Уряд сьогодні спеціально створює штучні перешкоди для створення нових ліжко-місць для хворих на COVID-19 у лікарнях, оскільки не хоче витрачати на це кошти.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив народний депутат, лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

Сьогодні Національна служба здоров'я України (НСЗУ) спеціально блокує підписання ковідних контрактів із лікарнями, які готові забезпечувати ліжками хворих на COVID-19. Вони вигадують причини, помилки, ще якісь речі, тому що в держави немає грошей. Навіть цих 30 чи 20 мільярдів, які залишилися на папері, немає фізично. Де вони? Треба запитувати Мінфін,

– заявив нардеп.

За його словами, для створення антиковідних шпиталів держава спеціально прописує вимоги, які практично неможливо виконати.

"Треба терміново змінити вимоги до формування медичних бригад з ковідного пакету. Тому що сьогоднішні вимоги щодо рівня лікарів, їхньої фаховості не дають можливості сформувати ці бригади. Це штучне обмеження для виділення ковідних пакетів на лікарні, які можуть цим займатися. Друге: треба терміново змінити вимоги до лікарень для запуску ковідного пакету. Тому що там прописано, скільки має бути ШВЛ-ів та іншого обладнання, без якого можна обійтись. Тобто вимоги НСЗУ штучно не дають можливості підписувати контракти навіть із лікарнями, які готові. Тому що в НСЗУ немає грошей", – повідомив Ігор Палиця.