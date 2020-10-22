Президент Росії Володимир Путін заявив, що не дослухається до думок світових лідерів щодо анексії Криму. Зокрема, його не цікавлять висловлювання президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Що Путін сказав про Ердогана

Путін наголосив, що у нього із президентом Туреччини часто не збігаються політичні погляди. Про це інформують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Прагнення Ердогана щодо Криму я не знаю. Мені це не цікаво, тому що інтереси Росії надійно захищені. Думаю, що й інші наші партнери це розуміють. Ну і що, що Туреччина не визнає Крим російським?

– наголосив Путін.

Російський лідер також звернув увагу, що вони з Ердоганом мають абсолютно різні погляди на ситуацію у Нагірному Карабасі.

Що Путін сказав про Європу та США

Президент Росії заявив, що знає начебто демократичну позицію Європи та США. Однак на думку Путіна, референдум у Криму був найвищим проявом демократії.

"Вводять ось санкції проти кримчан. Якщо це анексія – вони жертви? За що проти них вводять санкції? А якщо вони проголосували – то це прояв демократії. Вводять санкції за демократію? Маячня", – наголосив Путін.

Позиція Ердогана щодо Криму

16 жовтня Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Ердоган підписали нову військову угоду. Ердоган наголосив, що офіційна Анкара готова співпрацювати з Україною та гарантує безумовну підтримку українському суверенітету.

У заяві двох президентів мовиться, що їхні країни докладуть усіх зусиль, необхідних для деокупації Криму та Севастополя.

Окрім того, Зеленський запросив Ердогана долучитися до формату "Кримська платформа".

Що відомо про анексію Криму Росією