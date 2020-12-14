Чоловік у Нью-Йорку в США 13 грудня почав стріляти з вогнепальної зброї під час різдвяного шоу з колядниками. Інцидент стався на сходах біля головного входу собору Святого Іоанна Богослова.

Колядники співали на сходах собору Святого Іоанна Богослова біля головного входу, аж раптом чоловік поруч розпочав стрілянину. Про це розповіли у New York Post.

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Нападник у чорній куртці під час різдвяного шоу несподівано атакував людей з двох пістолетів. Утім, деякі очевидці стверджують, що постріли чоловік здійснював тільки у повітря.

У правоохоронних органах повідомили, що зафіксували й постріли у бік поліції. А отже, відкрили вогонь у відповідь.

Співробітник підрозділу екстрених служб поранив нападника, якийсь час той провів у лікарні у критичному стані, але лікарі не змогли його врятувати.

Свідки інциденту також додали, що чоловік стріляв близько хвилини та кричав при цьому: "Вбийте мене!"

Примітно, що стрілянина біля собору Святого Іоанна Богослова сталася під час безкоштовного концерту, учасники якого виконували різдвяні колядки. Дійство було першою публічною подією собору від початку пандемії COVID-19.



Стрілянина сталася у Нью-Йорку під час різдвяного концерту / Фото nypost

До слова, 8 грудня у Київській області поліцейські спецпризначенці провели вдалу операцію з затримання членів організованого угрупування, яке промишляло розбоями. Між зловмисниками та правоохоронцями була перестрілка.