У синагозі в Нью-Йорку для святкування весілля в родині рабина таємно зібралися тисячі хасидів. І це попри те, що влада міста офіційно заборонила проводити цей захід через пандемію COVID-19.

Весілля онука великого рабина Аарона Тейтельбаума відбулося два тижні тому в Брукліні, у Нью-Йорку. 22 листопада про нього написали у Jerusalem Post, оскільки з'явилося відео з заходу.

Весілля організовували таємно (не було жодних письмових запрошень, все переказували тільки з уст в уста), щоб приховати подію від влади. Адже влада Нью-Йорка ще у жовтні офіційно заборонила проведення цього заходу.

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Та попри це тисячі хасидів (синагога, у якій відбулося святкування може вмістити 7000 людей) зібралися там – навіть без масок. Про дотримання правил соціального дистанціонування навіть не мовиться – гості стояли дуже тісно.

За карантинними вимогами, у молитовних установах штату можна розташовувати до 50% від максимальної вмістимості. Причому люди з різних домогосподарств повинні стояти на відстані 2 метрів один від одного і мати на обличчі маску.

Відео показало велике скупчення людей, що категорично заборонено у період пандемії COVID-19 у США:

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